Marcos Alonso extiende su estadía en Stamford Bridge

Marcos Alonso le puso tinta al papel y selló su futuro a largo plazo, que lo tendrá vistiendo los colores de Chelsea hasta mitad de 2023. La renovación del lateral español llega como consecuencia del papel importante que ha tenido el jugador desde su llegada allá por agosto de 2016, logrando los títulos de Premier League y FA Cup.

“Estoy muy feliz de quedarme aquí más tiempo y seguir jugando para uno de los mejores equipos del mundo. Han sido dos temporadas muy buenas y estoy esperando más”, señaló el zurdo de 27 años tras firmar su renovación.

"Han pasado unos meses hablando, pero mi intención siempre fue quedarme aquí. Estoy donde quiero estar y estoy muy feliz de haber firmado finalmente. El ambiente aquí siempre ha sido muy bueno”, agregó Alonso.

