Noche gris para los equipos franceses en la Europa League

Jornada terrorífica para el fútbol francés, sus tres representantes cayeron derrotados y con escasas posibilidades de pasar a la siguiente fase de la UEFA Europa League.

Por el contexto, la forma, el desarrollo y las consecuencias; son derrotas que lastiman y mucho, más en la alta categoría, en donde quedas al borde de la eliminación y en tres días ya estás jugando de nuevo un gran clásico -el caso del Marseille que se enfrenta al PSG el próximo domingo-. Es lo injusto, lo feo, lo malo y lo complicado del fútbol. Pero también es lo bueno, lo lindo, lo bello, lo fantástico de este deporte; siempre hay revancha.

Pesadilla en Rusia

El Girondins de Bordeaux cayó 2-1 ante el Zenit, los franceses hicieron un muy buen partido en tierras rusas pero no le alcanzó para sumar sus primeros puntos. Los goles fueron marcados por Artem Dzyuba a los 40´ y Daler Kuziáyev, que convirtió a los 85´ para el combinado local. La apertura del marcador fue obra de Jimmy Briand a los 25´ para el conjunto de Éric Bedouet.

Bordeaux fue a San Petersburgo en busca de sus primeros puntos en la UEL, y pese a que lo merecieron, no lograron rescatar ni uno. La razón es simple, el futbol no concibe el merecimiento, pudiste hacer mejor partido que tu contrario, acertar y dar más pases, generar más ocasiones, patear más veces al arco; pero sino haces los goles no te sirve de nada, solo para la anécdota de que fuiste superior e igual perdiste.

La falta de contundencia mató al Bordeaux

16 remates, 4 a puerta, un solo gol. Ahí estuvo el problema del Girondins, no tuvo contundencia. Quizás no dominó tanto el balón como los rusos, pero lo supo administrar; generó las oportunidades necesarias para marcar y conseguir el resultado, pero las desaprovechó. Una lástima.

Un Zenit con mucha pegada Tan solo tres remates a puerta pero dos goles, eficacia en estado puro. Por el desarrollo del partido, los dirigidos por Serguéi Semak sacaron un verdadero resultadazo. Ahora se ubican en lo más alto del grupo C con siete unidades, lo siguen de cerca el Slavia Praga con seis puntos y el Copenhague con cuatro.

Bordeaux tendrá que pasar página rápido, el próximo domingo se enfrenta en el marco de la Ligue 1 al OGC Niza.

Sorpresa en el Route de Lorient

El Stade Rennais FC cayó a domicilio 2-1 ante el Dinamo Kiev, los goles de la visita fueron de Tomasz Kędziora a los 21´ de la primera mitad y de Vitaliy Buyalskyi sobre la hora. El gol de los locales fue obra de Clément Grenier a los 40´.

Al Rennes le ocurrió algo similar que al Olympique Marseille en la primera fecha, cayeron derrotados de local, sobre el final y con un hombre más que el rival. Impresionante como se le escapó el encuentro al conjunto dirigido por Lamouchi, tuvo todo para ganarlo y terminó perdiendo.

Careció de efectividad, al igual que el Bordeaux, pero lo de Rennes fue a otro nivel. Remataron 24 veces y seis a portería, no puedes fallar tanto a este nivel, en Europa cualquier equipo te pasa factura si le perdonas la vida una y otra vez. El equipo francés tiene la obligación de buscar los tres puntos en su próxima visita a Kiev, de no ser así verán cómo se le empieza a escapar el sueño europeo.

Sorprendió bastante la suplencia de Hatem Ben Arfa, el francés apenas disputó un poco más de 20´. Era un partido para darle mucho más tiempo de juego, a los talentosos hay hacerlos jugar y darles confianza, más de local donde tienes que buscar los tren puntos. Usarlo tan pocos minutos es desperdiciarlo, la única razón lógica para no alinearlo de arranque sería por problemas físicos, del resto es inconcebible la suplencia de Hatem.

Romanos conquistaron Marseille

En el Vélodrome de Marsella, la Lazio de Simone Inzaghi doblegó al Olympique de Marseille tres tantos contra uno. Un partido lleno de emociones, en donde los de la capital italiana fueron letales adelante aprovechando al máximo la fragilidad defensiva del conjunto de Rudy García. Las anotaciones para los italianos fueron de Wallace a los 10´, el ecuatoriano Felipe Caicedo puso el segundo al minuto 59 y Adam Marusic liquidó el partido a los 90. Para el Olympique, Payet descontó cuando el partido estaba 2-0 con un golazo de tiro libre al 86.

Un encuentro muy atractivo y dinámico, se pudo apreciar un claro choque de estilos y planteo. Rudy García apostó porque sus dirigidos tuvieran el balón y crear peligro a partir de este elemento tan importante, el problema es que, no solo es tenerla sino saberla usar. Lazio la tuvo muchos menos, pero la usó mejor. Inzaghi quiso explotar las falencias de la defensa marsellesa, a través de transiciones rápidas defensa-ataque, y de que manera respondieron sus jugadores. Una exhibición del aprovechamiento de espacios.

El factor común de los equipos franceses en la noche del jueves, fue la falta de contundencia. A este nivel no puedes errar tanto, porque el rival no lo hará. Más allá de la carencia de efectividad adelante del equipo marsellés, García debe preocuparse, el domingo enfrentará al PSG, y con el nivel mostrado por la defensa junto al medio sector; es para encajar una goleada fácil a domicilio ante el conjunto de la capital. Tienen tres días para recuperarse, levantar la moral y trabajar esos errores defensivos si no quieren darle otro disgusto a su hinchada.