Sarri: "Loftus-Cheek es más adecuado para mi fútbol"

Sarri habló tras la victoria 3-1 del Chelsea al Bate Borisov en la Europa League. El equipo inglés lidera el grupo con nueve puntos y el entrenador se deshizo en elogios a la estrella goleadora de la noche, Loftus Cheek, que a pesar de no ser uno de los jugadores más habituales en el once, dio la victoria a los londinenses con tres goles. "Jugo muy, muy bien, en la fase ofensiva, maravilloso" dijo el técnico blue.

Al hablar de Loftus-Cheek el entrenador italiano confesó que desde el principio de la temporada pensaba que era un gran jugador y ahora piensa lo mismo. Además considera que el jugador inglés es más adecuado para su fútbol a pesar de solo haber jugado dos partidos esta temporada, pero que si no mejora en fase defensiva, no arriesgará poniéndolo. "Necesita mejorar defensivamente" aseguró.



Sobre el desempeño de sus jugadores de medio campo se mostró tajante al decir que todos deben mejorar su juego defensivo para poder jugar con dos centrocampistas ofensivos: "Para mí es muy difícil poner dos centrocampistas ofensivos similares en el once inicial al mismo tiempo. Espero poder hacerlo en el futuro, pero necesito la cooperación de los jugadores, por supuesto. Necesito una mejora en la fase defensiva ". Además, dijo que tiene un problema táctico y hasta que no lo solucione no podrán jugar Barkley y Loftus-Cheek juntos: "Necesitamos trabajar. Tenemos que mejorar la fase defensiva".



Respecto a que jugadores prefiere para la demarcación de centrocampista, se mostró claro al decir que solo uno de sus cuatro jugadores de medio campo es defensivo y eso hace más difícil la confección del once: "En este momento tenemos cuatro mediocampistas para dos posiciones, y tres de ellas tienen las mismas características: mediocampistas ofensivos. Solo Kante es un centrocampista defensivo".

Finalmente al ser preguntado sobre por qué un jugador que se ha mostrado tan resolutivo en ataque empieza tantos partidos desde el banquillo, volvió a resaltar que si no hay una mejora del juego defenisvo, no arriesgará en el once: "Sé que los fanáticos lo aman, por supuesto, porque estaba en la Academia. Eso es normal, pero mi problema sigue siendo el mismo, es un problema táctico".