<p>El <strong>Estrella Roja</strong> <strong>salió a intentar competirle el partido al Liverpool</strong> pero desde un buen inicio se veía que los jugadores del técnico alemán <strong>Jürgen Klopp</strong>, tenían el día, la circulación era fluida, las transiciones con una velocidad de vértigo y la efectividad no tardaría en hacer su efecto.</p> <p>En cuanto al planteamiento del partido, el <strong>Estrella Roja</strong> intentó igualar fuerzas en el centro del campo para facilitar la presión a los extremos y al delantero centro cuando orienta la presión hacia un lado. Los <em>reds</em>, con una mayor movilidad y con jugadores de una categoría superior, no tardaría en adelantarse en el marcador.</p> <p>Uno de los jugadores clave en el <strong>Liverpool </strong>a pesar de no haber anotado en el partido ha sido el extremo reconvertido a volante, <strong>Xherdan Shaqiri</strong>. Su posición fue clave para que el <strong>Liverpool </strong>consiguiera acelerar el juego entre líneas y generar 1 vs 1 en banda para que los aprovechen con su habilidad, tanto <strong>Mohamed Salah</strong> como <strong>Sadio Mané</strong>.</p> <p>Este es el punto diferencial que tiene el conjunto inglés y por lo que es tan difícil jugarle. Uno de los dos volantes que juegan, o son o han sido extremos y tienen la capacidad de acelerar el juego cuando reciben, los dos jugadores que pueden hacer esta función son <strong>Alex</strong> <strong>Oxlade Chamberlain</strong> o <strong>Xherdan Shaqiri</strong>. Además, el equipo intenta siempre evitar en la medida de lo posible el juego horizontal porque no es donde la tiene la virtud, y en las transiciones defensivas, el <strong>Liverpool</strong> sufre porque juega con dos laterales muy avanzados y sobretodo en el lado del interior que acelere el juego, si no llega en defensa se generan espacios importantes.</p> <h2>Inicio igualado</h2> <p>En los primeros diez minutos de partido aguantó bien el <strong>Estrella Roja</strong> y tuvo incluso un disparo que salió desviado, pero a partir de ese minuto solo hubo un equipo en el terreno de juego. En el minuto 20 de partido el delantero brasileño del <strong>Liverpool Roberto Firmino</strong> adelantó a su equipo tras un centro preciso de su compañero <strong>Andrew Robertson</strong>, tuvo la pausa dentro del área para poder definir ante un defensa muy pasiva en una acción dentro del área.</p> <p>Los reds siguieron en modo apisonadora durante todo el primer tiempo sin dejar jugar al <strong>Estrella Roja de Belgrado</strong>, teniendo la posesión y buscando en numerosas ocasiones el segundo gol a través del suizo <strong>Xherdan Shaqiri, Mohamed Salah y Sadio Mané</strong>. El segundo gol del partido no llegaría hasta el borde del descanso en el minuto 45 de partido tras un jugada de <strong>Mohamed Salah</strong> que termina de rematar a su rival y ya estaba a merced del equipo inglés en la segunda parte.</p> <h2>Apisonadora goleadora</h2> <p>En la segunda parte el <strong>Liverpool</strong> salió con la misma intensidad con la que acabó la primera, y en el minuto 51 de partido llegó el tercer tanto a través de <strong>Mohamed Salah</strong>, convirtiendo el penalti cometido por <strong>Filip Stojkovic</strong>. Pocos minutos después <strong>Alexander Arnold</strong> tuvo la ocasión de poder ampliar aún más el resultado y dos minutos más tarde hubo un remate de <strong>Xherdan Shaqiri</strong> que no encontraba portería.</p> <p>En el minuto 63 de partido <strong>Roberto Firmino</strong> tuvo la ocasión de anotar su doblete pero se encontró con el meta rival. Solo faltaba <strong>Sadio Mané</strong> para completar la noche goleadora del tridente y lo pudo hacer de penalti en el minuto 76 de partido, pero lo erró y no pudo conseguir su gol por el momento. Tres minutos más tarde el propio jugador senegalés consiguió poner en el marcador el 4-0 definitivo a pase de <strong>Daniel Sturridge</strong>, y a partir de ahí el <strong>Liverpool</strong> bajó el ritmo del partido hasta llegar al final y conseguir su segunda victoria en esta fase de grupos de la <strong>Champions</strong>.</p> <p>Esta victoria deja a los <em>reds</em> líder del grupo de la muerte. Si gana en <strong>Belgrado</strong> tendrá pie y medio en los octavos de final de la <strong>Champions League</strong>, ya que <strong>Napoli</strong> y <strong>PSG</strong> se van a jugar la segunda plaza del grupo entre ellos con casi total seguridad.</p>