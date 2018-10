Ramsey: “No hay ningún contrato sobre la mesa en este momento, así que no hay nada que considerar”

Aunque parece que ha pasado mucho tiempo desde que Arsène Wenger dejó el Arsenal, lo cierto es que no es así. De hecho, algunos problemas que se iniciaron con el francés en el banquillo se prolongan hasta los días de Unai Emery. El vasco está en medio de una de las negociaciones que más apuros está causando en la institución Gunner, justo cuando se vive un panorama deportivo inmejorable. Aaron Ramsey parece que no va a continuar en el club que le formó como jugador y los dimes y diretes entre jugador y directiva están lejos de acabar. Por un lado está el entrenador, en representación del club, pero con una posición bastante lejana del proceso en sí mismo, y por otro está el futbolista, que ha dejado unas declaraciones que hacen ver que no es oro todo lo que reluce en la institución londinense.

Hay que remontarse hasta la pretemporada para observar que las renovaciones llevadas a cabo por la parte noble del Arsenal apuntaban hacia una única dirección, apuntalar un proyecto que recibía un nuevo técnico. Tras pasar por la sala jugadores como Alex Iwobi o Emile Smith-Rowe, muchos eran los que esperaban la icónica fotografía de Aaron Ramsey con un bolígrafo en una mano y el contrato en la otra. De hecho, no fueron pocas las fuentes que dieron cifras sobre la duración de ese nuevo contrato y las cantidades que albergaba el mismo. Así, todo parecía encaminado, pero la realidad es bien distinta.

"Todos sabemos que hubo un contrato, pero que fue retirado"

Por el momento, el jugador no ha renovado y todo apunta a que no lo va a hacer. Al menos eso es lo que se desprende de sus últimas declaraciones, en las que indica claramente que no tiene ninguna oferta encima de la mesa: “No hay ningún contrato sobre la mesa en este momento, así que no hay nada que considerar”. Pillando por sorpresa a todos los que confiaban en una postura del club mucho más cercana a propiciar la continuidad del media punta, el protagonista sigue desvelando los entresijos de la negociación que pudo ser y no fue: “Todos sabemos que hubo un contrato, pero que fue retirado. No estoy seguro del porqué, porque unas semanas antes estábamos todos de acuerdo y listos para firmar. Algo sucedió, no sé exactamente qué, pero ese contrato ya no está y no hay nada sobre la mesa”.

Incómodo con la forma de actuar del que ha sido su club, el galés sigue esperando a que “alguien venga y explique lo que ha sucedido”. “Lo aceptaré si hay razón para hacerlo, pero por el momento no tengo ninguna respuesta. Me gustaría algo de claridad, pero ahora estoy concentrado en jugar al fútbol”, añadía un Aaron Ramsey que, por otro lado, parece ir perdiendo la condición de titular para Unai Emery. Finalmente, sí hay algo que parece más o menos claro en toda esta situación, y eso tiene que ver con el siguiente club del jugador galés. Lógicamente, son muchas las conjeturas y demasiados los nombres con los que se está relacionando al todavía futbolista Gunner, pero hay uno que ya se puede descartar, el del Tottenham: “No, nunca me iría al Tottenham”.