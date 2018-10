Cristiano sale al rescate

En el papel, se pensaba que este era un partido fácil y perfectamente ganable sin mayores problemas para la Juventus. ¿Razones? Empoli se encuentra en puestos de descenso del Calcio y no había mostrado buen juego en las fechas que se habían disputado. En frente, tenía a la poderosa Juventus. Motivos más que suficientes para creer que el visitante iba a golear, pero no ocurrió. Y si bien termino ganando el encuentro, lo cierto es que empezó perdiendo y fue complicado en muchos pasajes del partido.

El primer tiempo la Juventus empezó con todo, con mucha presión en campo rival y obligada al error a los defensores locales, pero a medida que fue avanzando el encuentro, Empoli logró equiparar un poco las acciones de juego y generarse opciones de gol. De hecho, el primer gol del partido lo anotó Caputo tras una muy buena jugada de Acquah.

Increíblemente, en el primer tiempo la Juventus prácticamente no se generó opciones claras de gol y solo tuvo acercamientos tibios al área protegida por Provedel. Empoli tuvo un buen encuentro a pesar de la derrota e hizo ver mal a uno de los equipos más poderosos del planeta, incluso sobre el final del encuentro, cuando ya estaban bajo el marcador, pudieron empatar el partido con un par de jugadas peligrosas que generaron.

Fuente: Empoli FC.

Juventus es un equipo con jugadores de mucha jerarquía y calidad, por aquella misma razón, es un equipo que, cuando no juega bien, no necesita de gran desarrollo de su juego o generar jugadas estratégicas para marcar. Su poder ofensivo bien puede anotar sin jugar bien a través de jugadores como Cristiano, Dybala o Pjanic. Precisamente eso hoy ocurrió. La Juventus no jugó bien y se notó demasiado. Su primer gol no llego sino hasta el minuto 54 tras un penal infantil cometido por la defensa local ante Dybala, el cual termino anotando Cristiano. El mismo portugués en el minuto 70 decreto el 1-2 final del partido con un gran remate desde fuera del área que dejo sin posibilidades a Provedel. A pesar de la victoria (Importante) el juego mostrado por el equipo de Allegri puede dejar preocupado a sus hinchas y deberá mejorar mucho el equipo para seguir a pasos agigantados en su camino al título, que a pesar de las complicaciones que pudieran presentar, nuevamente se ve difícil que la Juventus no finalice siendo campeón del Calcio.

Fuente: Juventus FC.

Empoli sorprendió a todos

No se tenía en los registros que el local pudiera hacer un buen partido ante la poderosa Juventus por los antecedentes que se manejaban previo a este encuentro, aun así, lo hizo y realmente sorprendió a su rival que, de no ser por Cristiano, quien sabe que hubiera ocurrido, pero de seguro ganarle al local se le hubiera hecho mucho más complejo de lo que se vio en el partido. No es que haya atacado sin descansos o haya asfixiado a los defensas rivales, sino fue un equipo equilibrado que atacaba poco pero siempre genero algo de peligro con sus llegadas. El punto en contra que hoy se vio es en no saber manejar la ventaja que tenía. No tenían pausas y los tiempos del partido siempre fueron acelerados, algo que le convenía a la visita. Un equipo experimentado y con oficio hubiera desesperado al rival y tratar de quitarle el balón, pero justamente cuando más necesitaban, el balón lo tenía la visita. Es tarea del entrenador Andreazzoli manejar mejor a sus jugadores en ciertas circunstancias del juego, porque equipo tienen para no estar en los últimos lugares de la Serie A y hoy quedo demostrado.

Fuente: Juventus FC.

Juventus recurre a sus individualidades

Cuando un equipo no juega bien, se suele decir que al menos debe recurrir a sus individualidades. Eso ocurre con Juventus, quien hoy no jugó bien, pero gracias a una de sus figuras como lo es Cristiano, pudo salir victorioso del Carlo Castellani. En todo caso, no debiese ser así y la Juventus debería ganar con propiedad todos sus encuentros, figuras y juego tiene de sobra para hacerlo al menos en el Calcio. Si hoy no hubiera estado el portugués, muy probablemente no hubieran ganado este encuentro y es algo en lo que debe trabajar Allegri, ya que tiene jugadores de mucha calidad y jerarquía para solo recurrir a Cristiano cuando el equipo no anda bien. Lo positivo fue además del triunfo, seguir en la cima del Calcio y sacarle 7 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor que es el Napoli, quien este domingo visita a la Roma en un nuevo Derby del Sud, partido el cual el conjunto napolitano está obligado a ganar si no quiere perderle pisada a una Juventus que sigue intratable en la Liga Local como en la Champions.