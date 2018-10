Emery: “No somos el mejor equipo en estos momentos y no éramos el peor cuando perdíamos”

De envidiable se puede calificar el momento deportivo por el que pasa el Arsenal de Unai Emery. Los Gunners acumulan ya once victorias consecutivas, siguen subiendo puestos en la Premier League tras un inicio malo y son primeros de grupo en la UEFA Europa League. Con estos datos, muchos apuestan por el conjunto londinense como un candidato al título, aunque su entrenador prefiere ser más cauto y honesto. Concentrado en seguir mejorando, el de Hondarribia tiene como propuesta sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores, independientemente de su nombre o de su status dentro del vestuario. Al menos, eso es lo que ha dejado claro en la previa del partido ante el Crystal Palace, un conjunto que no marcha bien en liga pero que sí ha dejado actuaciones mejores que lo que indican sus resultados.

"Lo primero que vi cuando llegué fue que había que mejorar la competitividad"

“Debemos ser muy exigentes con nosotros mismos, incluso cuando estamos ganando. Debemos ver cómo podemos mejorar tácticamente y como progresamos tanto individual como colectivamente”. De esta forma comenzaba Unai Emery una comparecencia de prensa en la que ha apostado por la humildad, algo que, por otro lado, ha sido la tónica del entrenador vasco desde que se hiciera con los mandos del equipo. Un equipo al que, eso sí, le adivinaba una falta de “competitividad”. “Lo primero que vi cuando llegué fue que había que mejorar la competitividad, tanto individual como colectivamente. Ahora lo estamos haciendo, paso a paso, y creo que el equipo es más competitivo porque se dan menos opciones a los rivales. Ya no concedemos tantos goles y estamos aprendiendo a controlar los partidos. Además, no estamos perdiendo”, añadió un técnico que apuesta por “mantener esta identidad en el equipo”.

Molesto con las reiteradas preguntas acerca de si el Arsenal puede ser un candidato a la Premier League, el entrenador Gunner se centra en el siguiente partido: “Cada encuentro es nuestro objetivo. Ahora nos centramos en el domingo. Dependiendo de si ganas o de si pierdes, el momento después es muy diferente. Cuando comenzamos perdimos los dos primeros partidos y mucha gente pensó que iba a ser una temporada difícil. Ahora que ganamos muchos son los que piensan que vamos a estar entre los cuatro primeros. No somos el mejor equipo en estos momentos y no éramos el peor cuando perdíamos”. Sí ha aceptado, por el contrario, el hecho de tener poco tiempo para disfrutar las victorias: “El partido ante el Sporting ya ha terminado y ahora me toca centrarme en el partido del domingo, para obtener el mejor rendimiento”.

"El error es aprender e intentarlo de nuevo."

Intrigados por saber cómo ha conseguido cambiar la mentalidad de sus jugadores, muchas preguntas iban encaminadas a conocer lo que le dice a su vestuario antes de los partidos. Sin eludir el tema, Emery ha señalado que solo les pide una cosa, “trabajo”. “Todos los jugadores tienen familia y una vida después del fútbol, pero ahora mismo el fútbol ocupa el 70% de su pensamiento, tanto en la preparación de los entrenamientos como de los partidos. Las carreras de los jugadores son muy cortas, y tal vez lleguen a diez, doce o quince años, por lo que necesitan centrarse en el fútbol”. También puede servir como ejemplo su forma de actuar con Alex Iwobi, un futbolista pleno de confianza bajo la dirección de Unai Emery. El nigeriano señaló que el vasco le indica que no se detenga en el error, algo que ha explicado el entrenador en sala de prensa: “Tanto para él como para el resto de jugadores, hay que trabajar todos los días. El error es aprender e intentarlo de nuevo. La confianza llega cuando se hacen las cosas bien, y también cuando se cometen errores, porque les hace querer hacerlo mejor la próxima vez”.

En cuanto a su rival de esta décima jornada de Premier League, Unai Emery advierte de la dificultad de un Crystal Palace que está teniendo mejores actuaciones que resultados: “Es un equipo que no tiene nombres importantes, pero que tiene muy buenos jugadores. Los ves y piensas que son muy buenos y que tienen un gran nivel. Merecen nuestro respeto y creo que deberían tener más puntos en la Premier League y estar más arriba en la clasificación”. Importante será para ganar a los Eagles encontrar una buena actuación en la primera parte, algo que parece resistírsele al equipo de Emery. De acuerdo con esta idea, el técnico cree que esa es una vía para seguir mejorando: “Todos los entrenadores trabajan para preparar el equipo y analizar al rival. En ese análisis es importante saber cómo podemos mejorar y una es ser más consistentes en la primera parte, controlar el juego e imponer nuestras ideas. Durante los noventa minutos tenemos un buen balance, pero nuestras ideas también deben estar en la primera parte”.

Finalmente, el entrenador del Arsenal abordó uno de los temas más desagradables que se viven en el entorno Gunner: la renovación de Aaron Ramsey. Tras las declaraciones del jugador, parece que está cada vez más lejos de seguir vistiendo la camiseta del equipo del Emirates, aunque lo que le pide su técnico es que “siga centrado en el equipo”. “Cada jugador tiene situaciones contractuales individuales que tiene que tratar con el club, pero con Aaron he sido muy claro. Necesitamos el compromiso que demostró ante el Sporting para ayudar a que el equipo gane. Estoy muy contento con su forma de jugar y quiero lo mismo para los próximos partidos. Quiero que se centre en el equipo y luego ya veremos. Puede hablar con el club y su pensamiento puede ser de no continuar”.

Así pues, con la más que probable marcha de uno de los jugadores icónicos de la historia del Arsenal a la vuelta de la esquina, llega el compromiso ante el Crystal Palace en Selhurst Park, antes del encuentro copero frente al Blackpool el próximo miércoles.