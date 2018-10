El Napoli logra un premio insuficiente ante una Roma algo afortunada

as roma

La Serie A ya empieza a alcanzar la primera decena de jornadas y ya los equipos empiezan a coger el rodaje necesario para postularse en qué lugar de la tabla desean terminar el curso 2018 – 2019.

Un encuentro que todos los amantes del fútbol italiano nos marcamos en el calendario es el denominado derbi del Sur, debido a que Napoli y Roma son los dos equipos más fuertes de la zona sureña del país con forma de bota. Aunque históricamente estos partidos se caractericen por ser partidos de pocos goles, el espectáculo siempre está más que presente en estos encuentros con bastante rivalidad entre dos ciudades relativamente cercanas.

El partido de hoy era encarado por un Napoli en un estado de forma más que óptimo demostrado en el partido del pasado miércoles ante el PSG demostrando coraje y fuerza ante uno de los grandes aspirantes a llevarse todo en Francia y alzarse con su primera orejona. Pero volviendo al panorama liguero, el Napoli quería seguir con su buena dinámica de dos victorias consecutivas que le habían situado como segundo clasificado del campeonato italiano.

Por su parte la Roma quería dejar atrás de manera definitiva su pinchazo en casa ante la SPAL y proseguir la dinámica comenzada el pasado martes en el Olímpico de Roma ante el CSKA de Moscú, equipo que pretende dar guerra en el grupo G dela UEFA Champions League.

El Napoli afrontaba el partido con alguna que otra baja como son las de Chiriches, Lupeto, Verdi y Younes, que ya son conocidas y alguna de larga duración, por lo que Carlo Ancelotti pudo contar con los mismos jugadores que el pasado miércoles en París. Carlo Ancelotti decidió usar su dibujo más habitual del 4-3-3 formando con Ospina en portería; Hysaj, Albiol, Koulibaly y Mario Rui en defensa; mediocampo formado por Allan, Hamsik y Fabian; como tridente de ataque estarían Callejón, Insigne y Milik.

Por su parte Eusebio Di Francesco, también tenía bajas como son la de Karsdorp, Perotti y Kluivert, por lo que el italiano no pudo contar con ellos para este partido. A pesar de ello, decidió no especular y salir con un 4-2-3-1 formado por Olsen en portería; Kolarov, Jesus, Manolas y Santon en defensa; N´Zonzi y De Rossi como pivotes; El Shaarawy, Pellegrini y Under en mediocampo; como único punta Dzeko.

Primera parte de demasiado premio romanista

El partido comenzaba en una noche despejada en Nápoles con un grada bastante poblada por el público local.

A pesar de que en los cinco primeros minutos, el partido era controlado por la Roma sin aparente peligro, el partido cambiaría gracias a una jugada de Fabián, que tras driblar a varios defensores, cedía para insigne que dispara sobre un defensa rival.

Con un Napoli bastante ofensivo, la Roma se adelantaría en el marcador gracias a una llegada a línea de fondo de Ünder que sacaba un pase raso hacia El Shaarawy que ponía el 0 a 1 en el 14 de juego.

El gol no hizo más que expoliar al Napoli que tuvo varias ocasiones como un disparo de Insigne que blocaba Olsen, otro de Milik con igual resultado y otro de Callejón que salía rozando el palo de Olsen.

Con un Napoli acosando constantemente la meta rival, la Roma pudo poner el 0 a 2 con una internada de Dzeko al interior del área que tras superar a Ospina y quedársele el balón atrás, lograba sacar un disparo que lograba sacar un defensa del Napoli en la línea de gol.

Con esto llegábamos al descanso con un Napoli que no merecía perder ante una Roma que obtuvo demasiado premio.

El Shaarawy puso en ventaja a la Roma / Foto: gettyimages

Segunda parte de tardío premio

La segunda parte comenzaba sin cambios ni en los onces ni en el guión del partido puesto que el Napoli seguía llevando las manijas del partido sin ocasiones claras.

Con el paso de los minutos, Ancelotti decidió meter a Mertens para dar más importancia al ataque y lo conseguiría con un pase que recibía Hamsik que cedía a Insigne que remataba alto.

Posteriormente, el técnico napolitano daría entrada a Malcuit y Zielinski para intentar la remontada y eso daría brotes verdes a un Napoli desesperado con dos goles invalidados por fuera de juego que salvaban a una Roma que con las entradas de Florenzi y Fazio buscaba salvar los tres puntos.

El premio a un buen partido del Napoli llegaría en el minuto 89 con un gran centro de Insigne que tras ganar línea de fondo servía para que Mertens rematase en el área pequeña poniendo el 1 a 1.

El partido finalizaba con un Napoli que nadó para morir en la orilla y sacar un único punto que le permite ser segundo a 6 puntos de la Juventus.

Por su parte, la Roma sigue fuera de puestos europeos en la octava posición.