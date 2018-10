Semifinales USL PlayOff´s 2018: Se acerca lo bueno

Los PlayOff´s de la United Soccer League (USL) siguen avanzando y en este fin de semana se diputaron las semifinales de Conferencia donde se vio una de las grandes sorpresas de la temporada. El todopoderoso FC Cincinnati cayó derrotado ante el New York Red Bulls II, acabando así con sus aspiraciones y una racha de partidos sin perder de varios meses.

Los equipos que se han clasificado para las finales de conferencia han sido: Orange County SC, Phoenis Rising FC en la Conferencia Oeste y New York Red Bulls, Louisville City FC en el Este.

Orange City SC – Reno 1868 FC

El conjunto californiano logró continuar con su temporada histórica al clasificarse para la final de conferencia Oeste. En esta ronda superó a Reno 1868 FC con un marcador de un gol a cero. Los locales consiguieron adelantarse pronto en el marcador, ya que en el minuto 29, Aodhan Quinn superó al portero tras un pase de Seaton. Esto provocó que los de Nevada comenzasen en ese momento a llevar la iniciativa en el partido y asediar la portería de su rival.

La segunda mitad fue un monólogo total de equipo visitante. De manera constante trató de revertir el marcador, teniendo el control del balón y marcando el ritmo del juego. A pesar de intentar buscar el gol que es permitiese empatar, no consiguieron su objetivo y los locales mantienen su buena temporada, logrando le pase.

Phoenix Rising FC – Swope Park Rangers

La otra semifinal de conferencia fue la más goleadora de esta ronda de partidos. Phoenix Rising ha cambiado la sorpresa de la pasada semana a convertirse en una realidad en esta eliminatoria, logrando el pase a su primera final de conferencia.

Este encuentro fue una auténtica locura ya que ambos equipos consiguieron ponerse por delante en el marcador, pero fueron finalmente los locales los que se llevaron la eliminatoria. Phoenix Rising se adelantó en el marcador con un gol de Jason Johnson. Pero los Rangers pronto dieron la vuelta al marcador con dos goles en pocos minutos, que parecieron dejar muy tocados a su rival. Sin embargo, antes de finalizar la primera mitad los locales volvieron a llevar la igualdad al luminoso.

Con el inicio de la segunda parte los locales volvieron a adelantarse en el marcador con un tanto de Keyon Lambert. Esto cambió por completo el desarrollo del partido, que pasó a ser dominado por los visitantes, en la nueva búsqueda del gol que les permitiese empatar. Pero en los minutos finales, Didier Drogba logró anotar el gol que certificaba el pase a la final.

FC Cincinnati – New York Red Bulls II

El todopoderoso líder de la competición cayó derrotado en la sorpresa de las semifinales. Cincinnati no sólo quedó eliminado, sino también acabó con una racha de resultados en la que no perdía un partido desde hacía meses. Desde el inicio del encuentro, los locales llevaron la iniciativa y tuvieron el control de la pelota. Sin embargo, esta superioridad no quedó demostrada de cara a puerta, ya que apenas consiguieron generar ocasiones manifiestas de gol.

Pero fueron los visitantes los que se adelantaron en el marcador y se llevaron la victoria, gracias a un golazo de Armando Moreno. El delantero de los ‘taurinos’ recibió un balón en el centro del campo y con una conducción llegó a la frontal del área para batir al guardameta con un disparo cruzado.

Durante el resto del encuentro, a pesar de la insistencia, los campeones de la liga regular no consiguieron su objetivo y cayeron derrotados en las semifinales de conferencia, ante uno de los mejores equipos en este tipo de partidos.

Louisville City FC – Bethlehem Steel FC

El campeón de la temporada pasada se mantiene en la pelea por reeditar su triunfo tras conseguir pasar de ronda ante Bethlehem Steel FC. El encuentro fue muy sencillo para el conjunto local, ya que con un marcador de 2-0, no dejaron opción a su rival.

El Steel tuvo un buen inicio con el que trató de sorprender, pero poco a poco el control fue pasando para el City. Esto hizo que en el ecuador de la primera mitad, los locales se adelantasen en el marcador con un gol de Ownby. Los visitantes trataron de responder a esta superioridad, pero en ningún momento consiguió sacudirse la presión.

En la segunda parte, el Steel continuó la búsqueda de ese tanto que le ayudase a igualar el marcador y les diese opciones de pasar de ronda, pero con el paso de los minutos fue perdiendo presencia en el ataque ante el dominio local. Fue así como a la hora de partido, el delantero de Cincinnati anotó el segundo gol, certificando así el pase de su equipo.