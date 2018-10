Emery: “Todo lo que sucede en el campo forma parte del proceso de aprendizaje”

Un empate puso fin a la racha de once victorias consecutivas del Arsenal, algo que no deja un sabor del todo amargo en un conjunto que no supo aprovechar su ventaja en Selhurst Park. Tras marcharse al descanso por debajo en el marcador, los Gunners remontaron con goles de Xhaka y Aubameyang. Esto propició que el Crystal Palace diera un paso al frente, encerrara al equipo de Emery y pusiera en aprietos a un cuadro que terminó cometiendo un penalti inocente que fue transformado por Milivojevic. Se podría decir que los visitantes se desconcentraron momentáneamente y lo pagaron caro. De nuevo dos errores defensivos penalizaron a un conjunto que, eso sí, consigue sacar un punto de un estadio siempre complicado.

"Lo que tenemos que hacer es no conceder esas oportunidades, tener más el control y mantener al rival lejos de nuestra área"

Tras el partido, Emery destacó la tristeza que produce este empate “en los dos equipos”. “Para nosotros, la primera parte no fue fácil. Cuando anotaron, teníamos que tener más control, pero no hicimos demasiado en ataque. En la segunda marcamos dos goles en dos jugadas, luego nos presionaron hombre a hombre y cada jugador nos atacaba. Ahí necesitábamos control, porque perdimos nuestra posición en el campo. Quería seguir yendo hacia arriba, y encontrar el momento para conseguir la victoria, pero no pudimos”, añadió un técnico que no quiere entrar en polémicas con los penaltis señalados: “Cuando defiendes en tu área, puede suceder. No sé si es o no penalti, respeto la decisión del árbitro y lo que tenemos que hacer es no conceder esas oportunidades, tener más el control y mantener al rival lejos de nuestra área”.

Molesto se mostró también por la jugada que propició el segundo penalti para los Eagles, y es que Lacazette pierde incomprensiblemente un balón en el área contraria que desata una contra vertiginosa del cuadro local. Tras el tanto del jugador serbio se pudo ver a Emery recriminando la acción a su equipo: “Podemos cometer errores en el campo, yo mismo cometo errores en mis decisiones. No tenemos que perder la confianza. En el segundo gol Lacazette no pensó, y le dije que tenía que pensar más. Teníamos el balón en el área rival e hicimos un pase malo. Cuando estamos en esa zona, quiero que seamos más agresivos, para tirar, anotar o producir un córner, pero con ese pase perdimos el balón y luego tuvieron una transición”. Acepta, no obstante, que “todo lo que sucede en el campo forma parte del proceso de aprendizaje y la mentalidad” que debe mostrar el equipo en cada partido.

Por último, dijo estar “un poco decepcionado” por la pérdida de dos puntos: “Creo que seguimos en proceso y que estamos en buena posición para continuar hacia nuestro objetivo. Es difícil, y el equipo debe mejorar. Hoy el empate no ha estado mal, queremos ganar, pero no es fácil”. Ahora tienen la oportunidad de volver a la senda de la victoria ante el Blackpool en la Copa de la Liga, en un partido que se disputará en el Emirates Stadium el miércoles a las 20:45 horas.