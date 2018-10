Xhaka: “Creo que es un penalti claro porque toco su rodilla”

Protagonista para lo bueno y para lo malo, Granit Xhaka fue uno de los hombres destacados del Arsenal en el partido ante el Crystal Palace. El suizo volvió a actuar como lateral izquierdo ante las ausencias de Nacho Monreal y Sead Kolasinac, y lo cierto es que no lo hace nada mal, al menos de medio campo hacia delante, pues es en la faceta defensiva cuando más sufre un jugador que cometió el segundo penalti para los Eagles en la tarde del domingo. Tras una rápida contra de los locales, Xhaka llegó tarde tras el recorte de Zaha, quien se vio trabado y terminó en el suelo mientras que el colegiado señalaba el punto de penalti.

"No podemos estar contentos si estamos 1-2 tras ir perdiendo 1-0 y luego no ganamos"

Tras el encuentro, el centrocampista suizo atendió a los medios de comunicación y tardó poco en reconocer su error: “Creo que es un penalti claro porque toco su rodilla, así que el árbitro señaló bien”. En cuanto al partido, acepta que el equipo no puede estar contento tras haber remontado el tanto inicial de Milivojevic: “No podemos estar contentos si estamos 1-2 tras ir perdiendo 1-0 y luego no ganamos. Estuvo bien la segunda parte, pero luego tuvimos mala suerte con ese penalti. Hoy creo que hemos perdido dos puntos”.

En cuanto a su aportación positiva, Xhaka se mostró “feliz” por haber podido anotar de tiro libre: “Elegí disparar porque el entrenador me preguntó por qué no tiraba en los tiros libres durante la primera parte. Creo que esa falta fue la primera de la segunda mitad, así que decidí tirar”. Argumenta, finalmente, que ese fue el motivo por el que terminó celebrando el tanto con Unai Emery: “Sí, lo celebré con él por ese motivo. No solo para darle las gracias, sino que me animó a lanzar directamente”.