Se confirma la muerte del propietario del Leicester City

El pasado 27 de octubre, a las 20:30 de la noche, en Leicester, la aeronave del propietario de los Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, se estrelló nada más despegar del estadio tras el partido contra el West Ham, que acabó en empate. El helicóptero en el que de costumbre el propietario del club abandona el estadio cayó en las afueras del King Power Stadium.

Un testigo relató que la hélice trasera parecía tener algún defecto, cosa que hizo perder el control de la aeronave y estrellarse unos metros delante del estadio. El accidente provocó un gran incendio donde las fotos ya han viajado por todo el planeta y en los alrededores del estadio también hubo tensión y alborotos.

Por desgracia para el mundo del futbol, Vichai, máximo accionista y propietario del club, iba a bordo del helicóptero junto a 4 personas más: sus asistentes Nursara Suknamai i Kaveporn Punpare, el piloto del aparato, Eric Swaffer, y la pasajera Izabela Roza Lechowicz. En principio nadie quien abordaba en el aparato, hasta que pasadas unas horas el Leicester City sacó el siguiente comunicado confirmando el fallecimiento de su presidente.

El club inglés ha anunciado la suspensión del próximo encuentro de copa contra el Southampton que estaba previsto por jugar el martes. Ese mismo día el estadio abrirá sus puertas para que los aficionados puedan escribir sus condolencias y despedirse del que fué un gran presidente para la entidad inglesa.

Srivaddhanaprabha y su empresa King Power se hicieron cargo del Leicester City, por lo que su mandato, sin duda, ha dejado un legado en el club, ascendiendo a primera división y ganando la Premier League en la 2015/16.

Muchos clubes y futbolistas expresaron su apoyo y preocupación a los familiares y amigos de las víctimas del accidente. Kasper Schmeichel que vio en directo como la aeronave se estrellava en los aledaños del estadio, redactó un emotivo texto de despedida para Srivaddhanaprabha.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Leicester City and those affected by events at the King Power Stadium this evening.