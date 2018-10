El City sale vivo y contento del barrizal de Wembley

<p>Noche de lunes o, <strong>Monday Night Football</strong>, de lujo en <strong>Wembley</strong>. <strong><em>Spurs y Cityzens</em></strong> llenaban de alegría la amarga noche de lunes inglés tras el fallecimiento del dueño del <strong>Leicester City</strong>, y el resto de tripulantes del helicóptero que se estrelló en los aledaños del estadio. Dos equipazos querían hacer olvidar la tragedia aérea, y, aunque el estado lamentable y bochornoso del césped de <strong>Wembley </strong>no ayudase, puede ser que lo consiguieran.</p> <h2>Zarpazo y a sufrir</h2> <p>Siendo un lunes posterior a jornada de <strong>Champions</strong> y previo a ronda copera, se esperaba alguna noticia en los onces, y así fue. <strong>Guardiola</strong> optó por seguir dosificando a <strong>De Bruyne</strong>, mientras <strong>Mahrez y Bernardo</strong> sigan a un nivel superlativo. Los otros damnificados volvieron a ser <strong>Gabriel Jesús, Sané y Otamendi</strong>, que siguen perdiendo importancia en el equipo, de hecho, solo el brasileño entró al partido, y en el descuento. <strong>Pochettino</strong>, por su parte, dejó en el banquillo a <strong>Eriksen, Alli y Son</strong>, dando entrada a <strong>Sissoko, Moura o Lamela</strong>. Pero el partido no decepcionó, excepto por el césped.</p> <figure class="image"><img alt="Mahrez celebra su gol. Foto: getty Images" height="408" src="https://img.vavel.com/b/gettyimages-1055234762-612x612.jpg" width="610" /> <figcaption>Mahrez celebra su gol. Foto: Getty Images</figcaption> </figure> <p>El <strong>Manchester City</strong> salió con todo a resolver el encuentro del barrizal de <strong>Wembley</strong>, haciendo justicia al apodo que se le ha puesto en <strong>Inglaterra</strong>, el <em>Shark Team</em>. La mordiente inicial del equipo visitante permitió a los de <strong>Guardiola</strong> superar la defensa local una sola vez, y suficiente, a los siete minutos. Un pase atrás de <strong>Sterling</strong> habilitaba al argelino <strong>Mahrez</strong>, que está, como diría aquel, con el picorcito, y lograba batir a <strong>Lloris</strong> de primeras con la zurda.</p> <p>Sin embargo, a partir de ahí, el fútbol fue cambiando de manos, o en este caso, de pies. El equipo local dispuso una tela de araña con los cinco hombres del centro del campo, y puso en aprietos al <strong>City</strong> de <strong>Guardiola</strong>, que sufrió en exceso. Tan solo <strong>Mahrez y Bernardo Silva mantenían el nivel del City</strong>. Aún así, la primera mitad tuvo muchos matices futbolísticos, que hubieran sido más, con un césped a la altura del partidazo del lunes.</p> <figure class="image"><img alt="Foto: Getty Images" height="394" src="https://img.vavel.com/b/gettyimages-1055242130-612x612.jpg" width="610" /> <figcaption>Foto: Getty Images</figcaption> </figure> <h2>Cambio de papeles</h2> <p>Otra actitud es posible, debió pensar <strong>Guardiola</strong>, al parecer. Y es que los suyos salieron totalmente cambiados del paso por los vestuarios. Porque el <strong>Manchester City</strong> salió a ganar, a dominar, a asfixiar al <strong>Tottenham</strong>, y lo consiguió, en parte, ya que no materializó las ocasiones que tuvo, pero aguantó el resultado, con sustos eso sí.</p> <p>El equipo <em>Cityzen</em> decidió juntar líneas para robar y abrirse mucho a la hora de enfocar la portería de <strong>Lloris</strong> y consiguió recuperar la pelota totalmente, y así, el dominio.<strong> Silva y Bernardo</strong> se pusieron a repartir fútbol ante una pareja <strong>Dembelé-Dier</strong> que perdió protagonismo y espacio en el segundo tiempo. </p> <figure class="image"><img alt="Foto: Getty Images" height="406" src="https://img.vavel.com/b/gettyimages-1061064984-612x612.jpg" width="610" /> <figcaption>Foto: Getty Images</figcaption> </figure> <p>El número de ocasiones claras se disparó en la segunda mitad, teniendo en vilo el marcador hasta el final. La primera clamorosa fue para los visitantes, cuando <strong>Silva </strong>tuvo la opción de tirar en el área pequeña pero decidió ceder el esférico a <strong>Sterling</strong> que, de manera forzada y ante una portería repleta ya de defensas, no pudo marcar.</p> <p>Casi acto seguido llegaron más llegadas a un lado y a otro del campo, siendo la más destacada la de <strong>Lamela</strong>. El <strong>City </strong>arriesgó en la salida de balón y <strong>Mahrez </strong>cayó en la trampa <em>Spur</em>, perdiendo un balón trágico con el equipo totalmente abierto. <strong>Dele Alli</strong> condujo el esférico casi regalándole el gol a <strong>Lamela</strong> en el momento idóneo, pero un mal remate del argentino, unido al mal bote del balón, desviaron la pelota muy por encima del travesaño de la portería de <strong>Ederson</strong>, dejando sin empate a los locales.</p> <figure class="image"><img alt="Foto: Getty Images" height="394" src="https://img.vavel.com/b/gettyimages-1055279326-612x612.jpg" width="610" /> <figcaption>Foto: Getty Images</figcaption> </figure> <p>Al final, 0-1 merecido para el <strong>City</strong> que vuelve a ser líder, y que afronta la semana copera con garantías y certezas. Los <strong>Spurs </strong>pierden comba con el liderato y con los puestos <strong>Champions</strong>, y se ven obligados a apretar en las próximas semanas para no descolgarse de todos los objetivos, ya que están lejos del título liguero, casi eliminados en <strong>Champions</strong>, y se juegan la continuidad copera ante el <strong>West Ham</strong> a domicilio.</p>