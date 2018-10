Manuel Pellegrini: "Estoy muy orgulloso de la forma en que el equipo está jugando”

El pasado sábado 28 de octubre se medían Leicester y West Ham en el King Power Stadium. Un partido que fue por facetas, empezaron dominando los foxes, y no fue hasta el minuto 30 que los Hammers abrieron el marcador mediante Fabián Balbuena. Pero el bonito momento que pasaba el West Ham se acabó al recibir Mark Noble una tarjeta roja en el minuto 38 por una entrada a Ndidi. La buena suerte de los de Pellegrini se acabó y un minuto antes de finalizar el partido, Ndidi lanzó un misil desde fuera del área que acabó cerrando el marcador del partido.

El técnico reprochó la mala suerte que tuvieron y admite que el equipo estaba decepcionado por no haberse llevado los 3 puntos a casa: “Jugando fuera con un jugador menos durante 60 minutos de juego, la mayoría de las veces te conformas con un punto, pero en este caso no, tuvimos mucha mala suerte con el gol que anotó el Leicester y después tuvimos otra oportunidad clara de anotar”, decía Pellegrini.

Aun así, el argentino está contento con la actitud mostrada en los últimos partidos, ya que el pasado sábado, aún jugando 60 minutos con un jugador menos, el equipo no perdió la esperanza en ganar y resistió hasta los últimos instantes del partido. "Estoy muy orgulloso de la forma en que el equipo está jugando, la forma en que el equipo piensa como un gran equipo, y la mentalidad de los jugadores es tratar de ganar" aclaró el argentino.

El técnico habló sobre la dudosa roja a Mark Noble por una dura entrada a Ndidi. "No he vuelto a ver la tarjeta roja, así que no puedo dar mi opinión, pero siempre respeto la decisión del árbitro”.

Los jugadores que salieron desde el banquillo también tuvieron un buen partido. Antonio, Cresswell y Angelo Ogbonna fueron los cambios y de ellos no se olvidó Pellegrini. "Los jugadores que entraron también lo hicieron muy bien. Defendimos con orden y organización" finalizó el míster argentino.