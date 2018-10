Previa RB Leipzig - Hoffenheim: choque de primera categoría

La segunda ronda de la DFB Pokal promete dejar encuentros realmente emocionantes. Ya sea por la posibilidad de sorpresa que se huele en el aire alemán gracias al formato de torneo o ya sea por los choques entre equipos de primera división que se dará. La jornada del martes dejó el choque entre el Augsburgo y el Mainz; y el Hannover ante el Wolfsburg. La jornada de miércoles tendrá otros dos enfrentamientos de grandes animadores del fútbol teutón.

Belfodil vs Kampl | Foto: @DieRotenBullen

Por un lado, el Borussia Mönchengladbach recibe al Leverkusen y por otro, de manera simultánea, el RB Leipzig recibe al Hoffenheim en un duelo de grandes animadores. Precisamente este último encuentro es el que atrae la atención de los fanáticos, un duelo entre equipos de primera y animadores de los torneos internacionales.

Los toros en racha

El equipo de Leipzig llega a esta tempranera ronda de la DFB Pokal en una racha positiva en lo que se refiere a competiciones locales. Los dirigidos por Rangnick no pierden un partido desde la primera fecha de la Bundesliga, cuando cayeron ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

Desde aquella dolorosa derrota, ‘los toros’ se han mantenido sumando puntos en todas las jornadas de liga. En liga, el equipo suma 16 unidades de 27 posibles, con lo que se ubican en la quinta posición, un punto por detrás del tercer y cuarto puesto de la clasificación.

Poulsen, figura del inicio de temporada del Leipzig | Foto: @DieRotenBullen

Además, los dirigidos por Rangnick se encuentran en la segunda posición de su grupo de Europa League después de ganar dos partidos y perder uno ante el RB Salzburgo, su homónimo austriaco.

A nivel individual, el Leipzig pasa por un momento envidiable. Sus jugadores parecen estar muy compenetrados con lo planteado por su entrenador, en especial su delantera. En lo que corresponde a los registros ofensivos, todos los jugadores han anotado al menos dos goles a excepción de los mediocampistas Demme e Ilsanker. Adicionalmente, los fichajes del equipo están dándole réditos a la confianza otorgada por el club.

Irregularidad generalizada

El rival del Leipzig, el Hoffenheim, no ha tenido el mejor inicio de temporada. El equipo azul tiene tres puntos menos que su rival en la Bundesliga, con lo cual se ubica en la novena posición habiendo ganado cuatro partidos, empatado uno y perdido los restantes cuatro. A pesar de haber conseguido retener un año más a su entrenador Nagelsmann, el Hoffenheim no parece estar tan fuerte como en temporadas pasadas bajo su conducción.

Brenet ha sido de los mejores jugadores de su equipo | Foto: @achtzehn99_en

Así mismo, el rendimiento en Champions League no ha sido en deseado. Es verdad que el calibre de los rivales que le han tocado ha sido bastante alto, por lo cual su rendimiento es justificable. No obstante, estar con dos puntos de nueve posibles y en la tercera ubicación del grupo no es esperanzador para los aficionados. Especialmente teniendo en cuenta que deben visitar Francia e Inglaterra para enfrentarse con el Lyon y el Manchester City en las próximas jornadas.

Antecedentes

El historial entre ambos equipos esta igualado. Desde el ascenso del Leipzig a la primera división alemana se han enfrentado en cinco oportunidades. La primera terminó con un empate en casa del Hoffenheim. A partir de allí, cada equipo ha ganado dos encuentros, todos por la Bundesliga.

Dentro de estos encuentros, las victorias del Leipzig han sido ambas por un marcador del 2-1, una como visitante y la otra como local. Por su parte, las del Hoffenheim han sido aplastantes, la primera por 4-0 y la segunda por 2-5.

Posibles alineaciones