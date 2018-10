Supporters' Shield para New York Red Bulls

La historia la escriben los más grandes y New York Red Bulls está redactando la suya con letras de oro. En una temporada en la que todo parecía encaminado a que Atlanta United se pasease por la competición, el equipo de la bebida energética ha conseguido dar la sorpresa y proclamarse campeón de la temporada regular.

La Supporters' Shield ha sido finalmente para los neoyorkinos en una temporada en la que han demostrado saber sobreponerse a un cambio de entrenador y continuar demostrando la misma solidez. En total han sido 34 partidos en los que consiguió 22 victorias, cinco empates y siete derrotas, los que le permitieron quedar en la primera posición. A su vez, estos números sirvieron para que los neoyorkinos lograsen romper el récord de puntos en una temporada regular con 71, cerca de los 69 que hasta el momento consiguió Toronto el pasado año.

“Lograr la Supporters' Shield es increíble, pero queremos ganar la MLS Cup y este es el primer paso para conseguirlo”, dijo Chris Armas.

Para conseguir proclamarse campeón de este trofeo, los Red Bulls necesitaban de dos condicionantes, uno que dependiese de ellos y el otro de un rival directo. Los neoyorkinos tuvieron complicado el conseguir la victoria, ya que en la primera mitad de su partido fallaron una pena máxima desde los once metros. Sin embargo, en la segunda mitad, Derrick Ettiene que había fallado la primera ocasión, consiguió anotar el gol que dio la victoria a su equipo.

Este resultado fue apoyado por el otro encuentro que se estaba disputando en el que Atlanta United cayó goleado ante Toronto FC, en un partido en el que no lograron mostrar la superioridad vista durante la temporada.

La temporada del equipo neoyorkino fue una de las que mejor se recuerda, más allá del título conseguido. Comenzó el año con un entrenador que a los pocos meses abandonó el equipo en la búsqueda del ‘sueño europeo’. A pesar de esta variante en los banquillos, el equipo mantuvo el mismo ritmo de juego y fue demostrando tener una gran plantilla. Es en este punto también, donde cobra aún mayor mérito el título logrado por el equipo. Con una plantilla repleta de futbolistas formados en las categorías inferiores, demuestra el gran momento por el que está pasando el equipo en todos los estamentos deportivos.

Con este título además, New York Red Bulls se convierte en uno de los mejores equipos de la competición en los últimos años, habiéndose proclamado campeón de la liga regular en tres de las últimas seis temporadas.

Ganadores Supporters' Shield

-1996: Tampa Bay Mutiny -1997: D.C. United -1998: LA Galaxy -1999: D.C. United -2000: Kansas City Wizards -2001: Miami Fusion -2002: LA Galaxy -2003: Chicago Fire -2004: Columbus Crew -2005: San Jose Earthquakes -2006: D.C. United -2007: D.C. United -2008: Columbus Crew -2009: Columbus Crew -2010: LA Galaxy -2011: LA Galaxy -2012: San Jose Earthquakes -2013: New York Red Bulls -2014: Seattle Sounders -2015: New York Red Bulls -2016: FC Dallas -2017: Toronto FC -2018: New York Red Bulls