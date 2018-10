Previa Arsenal – Blackpool: el gran sueño

Soñar es gratis, sí, pero tiene otra cualidad aún mejor. Permite hacerlo en grande. Sin límites. Sin barreras. A través de un sueño se puede viajar a una fantasía que puede no ocurrir jamás, o a un suceso que se puede hacer realidad antes de lo esperado. En el fútbol cada vez hay menos tiempo para soñar, pero no por ello los sueños dejan de existir. Las competiciones coperas son propicias para que los sueños se conviertan en una realidad que siempre deja huella. Para bien o para mal. No son pocos los candidatos al título que han caído a las primeras de cambio, al igual que no son menos los equipos que se han hecho un nombre en la historia del deporte rey a base de triunfos sorprendentes. Soñar es gratis, sí, pero tiene otra cualidad aún mejor. Permite hacerlo en grande. Sin límites. Sin barreras.

Y soñando se presentan Arsenal y Blackpool a los octavos de final de esta edición de Copa de la Liga. Los primeros quieren volver a pintar de verde sus resultados tras el empate del pasado domingo. El Crystal Palace dejó en once la racha de victorias consecutivas que ilusionó a una afición, pero ahora el conjunto Gunner tiene la opción de sumar su decimotercer partido sin perder. Para ello tendrá que ganar a un conjunto que vuelve a sentir. De nuevo viajan a uno de los grandes templos del fútbol inglés, pues su momento de forma deportivo les ha privado de alegrías en los últimos años. Tras tocar fondo, los marineros vuelven a levantarse, aunque ante sí tengan una realidad en forma de estadística para echarse a temblar. El Blackpool no gana al Arsenal desde 1970 y no lo hace como visitante desde 1958. Son ya muchos años, pero quién sabe si un sueño convertido en realidad no rompe con lo previsible.

Toca pulir defectos

Seguir aprendiendo. Seguir creciendo. Seguir creando una identidad. Esas son las acciones que ocupan la mente de un Unai Emery que no puede estar más contento con la forma de actuar de su equipo. El proceso marcha mejor de lo que esperaba, pues a base de resultados ha crecido la confianza de un equipo que está inmerso en un cambio histórico. Los 22 años de Arsène Wenger no están tan lejos como se imagina, aunque la capacidad del de Hondarribia de manejar la situación ha provocado que la marcha del francés no sea tan trágica. Ahora le toca dar un paso más. Mejorar en aquellos puntos en los que son débiles y, entre ellos, uno en especial: las primeras partes. El Arsenal no salta bien al terreno de juego, es algo que se lleva viendo toda la temporada, y que se acentúa aún más en la Premier League.

El Arsenal ha ganado once de los 14 segundos tiempos que ha disputado

Los Gunners apenas se han marchado al descanso con ventaja en tres ocasiones. Una fue en el anterior partido copero, mientras que las otras dos se han producido en la UEFA Europa League. De esta manera, nunca en la competición liguera han logrado marcharse con ventaja tras los primeros cuarenta y cinco minutos, algo que dificulta la tarea de conseguir una victoria. Nueve empates y dos derrotas terminan de perfilar un balance de primeros tiempos bastante pobres. Todo cambia rotundamente en la segunda parte. Hasta ahora, el club londinense ha disputado 14 segundos tiempos, de los cuales ha ganado once, empatando uno y perdiendo dos. Además, ha anotado el 71% de sus goles en esos últimos cuarenta y cinco minutos, lo cual refleja el crecimiento de los dirigidos por Emery a lo largo del choque.

En la siguiente tabla se reflejan los datos del Arsenal en la primera y en la segunda parte:

1ª Parte 2ª Parte G E P GF GC G E P GF GC Premier League 0 8 2 6 8 8 0 2 18 5 Copa de la Liga 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 UEFA Europa League 2 1 0 2 0 3 0 0 6 2 Total 3 9 2 10 8 11 1 2 25 8

Como muestra de esta estadística se puede tomar el partido ante el Cyrstal Palace. Los Eagles se adelantaron en la primera parte con un tanto de Milivojevic, mientras que los Gunners le dieron la vuelta al marcador gracias a los tantos de Xhaka y Aubameyang. Un penalti inocente del suizo provocó que los locales empataran a diez minutos para el final. Más amplia fue su victoria en el último partido liguero. 3-1 ante un Leicester que se adelantó por medio de un autogol de Bellerín en la primera parte. Özil empató antes del descanso, y un doblete del extremo gabonés dejó los tres puntos en un Emirates que también vio este resultado en el único partido copero que ha disputado su equipo este año. Fue ante el Brentford, a finales de septiembre y contó con Danny Welbeck como estrella. El inglés anotó un doblete en la primera mitad, antes de que Judge recortara distancias tras el descanso. Lacazette, cuando el partido ya moría, anotó el tercer gol.

Xhaka celebra su gol ante el Cyrstal Palace | Fotografía: Arsenal

Volviendo a ser

El objetivo del Blackpool es claro, crecer lo más rápido posible para volver a ser el que un día fue. Ya han pasado muchos años desde aquel final de temporada 2010/2011 en el que ocuparon el decimonoveno puesto de la Premier League. El equipo del noroeste de Inglaterra descendía a Championship, división en la que estaría cuatro años. Fue en el curso 2014/2015 cuando sufrieron un nuevo revés tras quedar últimos, a veinte puntos de la salvación. Los marineros se marchaban a la League One, solo un año antes de tocar fondo descendiendo a League Two. Eran los peores años de un equipo que cuenta en su palmarés con un subcampeonato de Premier League y una FA Cup. El pasado año volvieron a la Tercera División inglesa, y ahora aspiran a volver a Championship lo más rápido posible.

El Blackpool no estaba en los octavos de final de la Copa de la Liga desde la temporada 07/08

Por el momento, los dirigidos por Terence McPhillips están igualando los octavos de final de la temporada 2007/2008, cuando cayeron ante el Tottenham por 0-2 en casa. Ese fue su último mejor resultado en esta competición copera, pues entre medias se han producido una eliminación en tercera ronda, dos en segunda y siete en primera. Para llegar hasta aquí, los de Bloomfield Road se han deshecho de Barnsley por 3-1, Doncaster Rovers por 1-2 y Queens Park Rangers, el único equipo de división superior al que se han medido hasta el momento.

Siguiendo la tónica de esos partidos deberán presentarse en el Emirates, aunque lo cierto es que no llegan en su mejor momento. El Blackpool perdió el pasado fin de semana ante el Fleetwood Town por 3-2. En el minuto once ya perdían por 2-0, aunque Thompson logró recortar la distancia antes del descanso. Tras el paso por vestuarios, Madden devolvió la ventaja de dos goles a los locales, aunque Delfouneso apretó de nuevo el marcador a media hora para el final.

Imagen del partido entre el Fletwood Town y el Blackpool | Fotografía: Blackpool

Rotundo dominio Gunner

El balance de partidos entre Arsenal y Blackpool tiene un claro dominador, los londinenses. En los 83 duelos directos, los dirigidos hoy por Emery han logrado 44 victorias, un 53% que se refuerza aún más con los 24 empates. Apenas 15 triunfos corresponden a un equipo que no gana al Arsenal desde el 15 de enero de 1970, cuando lo hiciera por 3-2 en FA Cup. Peores son sus prestaciones cuando de jugar en Londres se trata, pues apenas tres victorias en 42 partidos reflejan el poderío Gunner. Un 69% para los del Emirates hace que el favoritismo se decante aún más para un conjunto que no sufre una derrota como local ante el Blackpool desde 1958, cuando cayeron en Division One por 1-4.

El Arsenal nunca ha perdido ante el Blackpool en Copa de la Liga

Aislando los datos que tienen que ver con esta competición copera, hay una gran curiosidad. En total se han jugado cuatro partidos entre Arsenal y Blackpool en Copa de la Liga, pero solo se han producido enfrentamientos en dos ediciones. La primera fue en la temporada 68/69, cuando el conjunto Gunner se impuso por 5-1, y las tres restantes se dieron en el curso 76/77. Los dos primeros partidos terminaron en empate, por lo que hubo que recurrir a un tercero que cayó del lado londinense. Así pues, los dirigidos por McPhillips nunca le han ganado al Arsenal en esta competición.

Imagen de la última visita del Blackpool al Emirates | Fotografía: Premier League

En cuanto al terreno anotador, también domina el cuadro del Emirates Stadium. En los 83 partidos se han dado 234 goles, dejando una media de 2,81 goles por encuentro y quedando repartidos en 169 para los Gunners y 65 para los marineros. Aún se abre más la brecha en los partidos jugados en la capital británica. De los 140 goles anotados en los 42 duelos, 101 pertenecen al Arsenal, que apenas ha encajado 39.

Árbitro: David Coote

El encargado de mantener el orden en este partido copero será David Coote, un colegiado que debutó la pasada temporada en Premier League y que, hasta el momento, apenas ha dirigido tres encuentros en la máxima competición inglesa. Estará acompañado por Simon Long y Sian Massey-Ellis, quienes le ayudarán en su noveno partido de Copa de la Liga. En los ocho encuentros previos, Coote mostró 25 tarjetas amarillas, sin expulsar a ningún jugador.

En lo que a ambos equipos se refiere, el colegiado nunca ha coincidido con el Arsenal, mientras que sí lo ha hecho con el Blackpool, equipo al que ha dirigido un total de seis partidos, generando un balance de una victoria, tres empates y dos derrotas.

Posibles alineaciones