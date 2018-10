Puntuaciones VAVEL Premier League, jornada 10: Salah brilla, Bernardo deslumbra y Barkley encandila

Tras la conclusión de la décima jornada de la Premier League, ha llegado el momento de recordar y analizar lo mejor y lo peor que nos ha dejado el campeonato nacional inglés a lo largo de este fin de semana.

El castigado: Slaviša Jokanović

El Fulham continúa sin levantar cabeza. Tras una inversión sin precedentes, el combinado londinense no está siendo capaz de remontar su mal arranque de temporada, y a estas alturas de competición no han logrado abandonar la zona baja de la tabla. Y por si fuera poco, su entrenador, Slaviša Jokanović, parece haberse abonado a nuestra sección de castigados. El técnico serbio, de reconocido prestigio y con un amplio abanico de recursos tácticos, no está logrando cosechar buenos resultados al frente de la entidad albinegra. Por el bien del Fulham, será mejor que la próxima semana su entrenador aparezca un poco más abajo en este artículo.

Callum Wilson (1 punto)

El Bournemouth ha asaltado la zona noble de la clasificación, y su delantero Callum Wilson está siendo una de las claves del éxito del conjunto dirigido por Eddie Howe. Los cherries arrollaron con formidable solvencia a un Fulham que, como comenté previamente, no termina de arrancar en esta Premier League.

En su victoria por tres goles a cero, el ariete inglés contribuyó con dos de los tantos, uno de ellos tras transformar un penalti provocado por él, y el segundo definiendo al palo corto después de trazar un magnífico desmarque en profundidad. El alma de este Bournemouth, que apunta a cotas muy elevadas.

Sadio Mané (2 puntos)

Esto no es en absoluto una novedad: el Liverpool volvió a sumar tres puntos en esta décima jornada. Los hombres de Jürgen Klopp volvieron a demostrar su aplastante fiabilidad competitiva, doblegando a un Cardiff City que de momento se encuentra fuera de la zona de peligro.

Dos de los goles los anotó Sadio Mané, quien además completó 3/3 regates, ganó 3/3 duelos y dio 2 pases clave a sus compañeros. El senegalés sigue demostrando que cuando falté Salah, el será el que tome la responsabilidad ofensiva del equipo.

Mohammed Salah (3 puntos)

Aunque ese no fue el caso en el encuentro del sábado, pues el egipcio estuvo muy presente. El extremo red continúa con éxito ese proceso de recuperación de su mejor nivel, y va resultando más decisivo con cada partido que pasa.

Salah anotó uno de los tantos de su equipo, y regaló dos asistencias de categoría a Shaqiri y al previamente mencionado Mané. Realizó dos pases clave, y se retiró del terreno de juego al término del encuentro dejando sensaciones muy positivas en el césped de Anfield.

Bernardo Silva (4 puntos)

Pero si hay un futbolista determinante para el esquema de su entrenador, ese es Bernardo Silva. El portugués inició el curso reclamando más protagonismo, pues su fútbol está alcanzando un nivel nunca antes visto en su carrera.

Está siendo uno de los futbolistas del momento en la Premier League, y ayer dejó otra actuación de notable alto sobre el deteriorado césped de Wembley. Guardiola por fin ha encontrado esa pieza que faltaba en el puzzle de su pizarra.

Ross Barkley (5 puntos)

El Chelsea continúa arrasando en el campeonato nacional inglés, y se ha postulado como el máximo perseguidor de los dos principales candidatos: Manchester City y Liverpool. Durante los últimos meses han llegado infinidad de noticias positivas a Stamford Bridge, pero si hay una novedad que está consiguiendo encandilar a los aficionados blues, esa es la resurrección de Ross Barkley.

El centrocampista ofensivo del combinado londinense ha ofrecido un nivel extraordinario a lo largo de estas últimas semanas, llegando incluso a discutirle la titularidad a Mateo Kovačić. El inglés colocó el broche de oro a su deslumbrante actuación ante el Burnley con un golazo desde la frontal, que le ha valido para coronarse como mejor futbolista de la jornada.

Equipo VAVEL: Bournemouth

A lo largo de este fin de semana, son varios los equipos que han destacado por encima del resto, como Chelsea o Liverpool. Sin embargo, en la redacción de VAVEL Inglaterra nos quedamos con el Bournemouth como el equipo de la jornada. Los de Howe pasaron por encima del Fulham sin demasiadas complicaciones, y están demostrando ser un equipo sólido en términos defensivos y letal en las transiciones.

El combinado del sur de Inglaterra acumula una brillante racha de resultados, que de momento le ha valido para asentarse en posiciones europeas. Quizás su techo sea más alto de lo que muchos esperamos.