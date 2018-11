Resumen Copa de la Liga de Francia: el torneo de las sorpresas

Por la copa de la Liga se disputaron nueve apasionantes duelos entre equipos de primera y segunda división francesa. Lille quedo eliminado tras perder 2-0 ante el Racing de Estrasburgo, el Nantes goleó 3-0 al Montpellier, Nice sufrió para vencer al Auxerre, Le Havre venció 2-0 al Troyes, Orléans y Guingamp derrotaron por la vía del penal al Reims y Angers respectivamente, Caen perdió en un partidazo ante Dijon, Lorient dió el golpe contra Toulouse y Metz cayó de local ante el Amiens.

La eliminación del Lille

En el Stade de la Meinau de la Ciudad de Estrasburgo, Racing superó a Lille 2-0 con los goles de Youssouf Fofana al minuto 13 del primer tiempo, y Dimitri Liénard a los 81´. El conjunto de Christophe Galtier afrontó el encuentro con mayoría de suplentes ante el complicado Racing, una decisión totalmente comprensible si vemos el calendario del sub-líder de la Ligue 1 (se enfrentan con PSG el próximo viernes). El combinado local salió más decidido a buscar la clasificación, y esto no solo se logró apreciar en el once inicial, si no en la evolución del juego; en donde el equipo de Thierry Laurey fue muy superior a la visita. Racing dispuso de más y mejores situaciones de riesgo, tuvo mejor circulación de balón y sobre todo profundidad en sus ataques, logrando plasmar su domino del juego en el resultado. Triunfo más que merecido sobre Lille.

Foto: Getty images.

Pese a las rotaciones se esperaba mucho más del equipo de Galtier, su gran Ligue 1 hasta el momento tenía que reflejarse en la copa, más aun teniendo como próximo rival al PSG. Para enfrentar al equipo parisino no solo debes estar bien en lo futbolístico, si no en lo psicólogo o mental; ojalá que la derrota no les afecte en la confianza de cara al cotejo del próximo viernes.

Gran goleada del Nantes

La sorpresa de la jornada del pasado martes, la dio Nantes. El conjunto de la capital del departamento de Loira Atlántico, goleó 3-0 al Montpellier en su propia estadio. Los goles fueron marcados en el segundo tiempo. Coulibaly puso el 1-0 a los 58´, el ghanés Abdul Majjed Waris marcó el segundo a diez para el final y Emiliano Sala selló el triunfo en la última jugada de partido.

Momento espectacular de Sala

El delantero argentino pasa por su mejor momento en el futbol europeo, ante Montpellier había ingresado a los 37´ del ST, y a los doce minutos de saltar el campo el ex de Girondins Burdeos estableció el 3-0 capturando un rebote después de errar un penal. Está de racha el argentino .

Emiliano Sala, foto: Getty images

Otra decepción

El combinado dirigido por Der Zakarian es otro de los equipos revelaciones de la Ligue 1, marchan terceros y se esperaba que intentarán ser protagonistas en la copa. Jugar de local ante tu gente siempre debe ser un aliciente para dejar todo en la cancha e ir a buscar la victoria, esa motivación no se vio en el Montpellier, que fueron superados ampliamente no solo en el resultado; también fueron dominados en el desarrollo del encuentro. El próximo domingo juegan un partido clave ante el Olympique de Marseille y este traspié puede calar hondo en la seguridad del plantel.

Nice sufrió pero pasó

En el primer encuentro del miércoles, OGC Nice venció 3-2 en el Allianz Riviera de Niza a un combativo Auxerre, que milita en la Ligue 2. Un partido realmente parejo, donde las diferencias individuales jugaron un papel preponderante en el resultado final. Ser local también fue muy importante para el Nice, si este partido se jugada en Auxerre la dificultad iba a aumentar considerablemente; y de hecho la eliminatoria fue bastante complicada siendo anfitriones del duelo. Las dianas para los locales fueron convertidas por: Myziane Maolida a los 16´ y Rémi Walter por duplicado, a los 41´ y de penal al minuto 80. Para el conjunto visitante marcaron Dugimont a los 56´ y Marcelin al minuto 82.

Duelo de Ligue 2

Le Havre doblegó al Troyes dos goles a cero. En el Stade Océane se efectuó la pugna entra los equipos pertenecientes a la Ligue 2. El conjunto local -Le Havre- se hizo fuerte y avanzó a los 8vos de final de la competencia. El futbolista francés de origen argelino Victor Lekhal anotó el primer tanto del encuentro a los 25´ de partido, y cinco minutos después Alexandre Bonnet estableció la diferencia final.

Reims cayó en penales Orléans

En el Stade Auguste-Delaune, el noveno de la Ligue 1 (Reims) fue eliminado por el quinto de la Ligue 2 (Orléans). Cuando parecía que el US Orléans se llevaba la victoria en el tiempo regular, gracias al tanto de Jordan Tell a los 62´, el ex Liverpool Sheyi Ojo empató el cotejo prácticamente sobre la hora, a los 88 minutos; obligando a los penales en la ciudad de Reims.

Los penales fueron un verdadero calvario para los locales. Quentin Lecoeuche se encargó de patear y transformar el primer penal para la visita, posteriormente el argentino Pablo Chavarría erró el empate; dándole pie a Demoncy para poner el 0-2. Reims falló su segundo disparo en los pies de Ndom, y la tanda se puso muy cuesta arriba porque Jordan Tell convirtió el 0-3; obligando a los dirigidos por David Quion, a marcar sus tres penales restantes y ligar a que Orléans fallara sus otros dos. El conjunto de la Ligue 2 le puso más dramatismo a la tanda, porque falló sus dos oportunidades para ganar la serie, regalándole la gran ocasión al Reims de llevar los lanzamientos desde los once pasos a muerte súbita; pero Hassane Kamara no logró empatar, y Orléans se clasificó a los 8vos de final de competición.

Dijon eliminó al Caen

Un partido emocionante y tal vez el más atractivo de todos los disputados, Dijon ganó en su cancha 3-1 al SM Caen. Dos goles de vestuario (Said a los 3´ y Sliti al min.7) le permitieron sacar una diferencia considerable a los locales, que les tocó sufrir y defender el resultado con uñas y dientes. El Caen fue más que Dijon, crearon más ocasiones para anotar, tuvieron el esférico y lo manejaron mucho mejor que el conjunto de Dall´Oglio. El empate y penales o la victoria del visitante era el resultado más justo, pero el fútbol no entiende del término justicia, carecieron de contundencia y eso sentenció su eliminación. El 2-1 fue marcado por Khaoui al minuto 50, pero no alcanzó para el Caen, que vio como a los 79´ Said marcaba su doblete personal y liquidaba el cotejo tres goles por uno.

Foto: Getty images.

Guingamp ganó en los once pasos

No hubo diferencias en el tiempo reglamentario, el encuentro entre Guingampo y Angers culminó 0-0. El conjunto local -Guingamp- obtuvo la clasificación en los penales 3-2, después de que el francés Ludovic Blas convirtiera el gol de la diferencia desde el punto del penal.

Foto: Getty images.

Será anecdótico el buen partido del Angers en el Du Roudourou (estadio de la ciudad de Guingamp), porque no pudo establecer su superioridad en el marcador. 15 remates de los cuales 5 fueron a puerta, 60% de posesión del balón a favor, 555 pases completados y 81% de precisión; son algunos de los datos que no sirvieron para conseguir el boleto a la siguiente fase de la copa de la liga. Moraleja: En el futbol no puedes darte el lujo de perdonar y no ser eficaz.

Lorient eliminó al Toulouse

En el Municipal de Toulouse se produjo otra victoria de un equipo de segunda división sobre uno de primera. El Lorient fue con la misión de profanar la casa del conjunto tolosano, y lo consiguió, a base de esfuerzo colectivo, trabajo en equipo y contundencia.

El local fue superior, generó ocasiones suficientes para ganar la eliminatoria y tuvo el esférico la mayoría del encuentro, pero como dicta una de las máximas del fútbol “al que no hacen le hacen”, el Toulouse quedó eliminado de local sin poder anotar ante un equipo que milita en la Ligue 2. Por donde se mire un fracaso.

Lorient solo necesitó de un remate entre los tres palos para marcar, fue a los 73´ cuando el nacido en Burkina Faso Abdoul Sakirou Bila marcó el tanto de la clasificación para su equipo. Eficacia en estado puro.

Foto: Getty images

Triunfo con ritmo cafetero

En los anteriores cotejos se habló de la falta de la contundencia, de lo injusto que es a veces el fútbol y de la importancia de la eficacia, bueno todo esto se englobó en este último encuentro. El Metz de la Ligue 2 cayó de local ante el Amiens SC de la primera división francesa, aquí lo extraño fue que el equipo de la segunda fue muy, pero muy superior al Amiens; que pasó por la fortuna, que estuvo claramente de su lado, y una efectividad inusual de cara a portería.

Algunos datos

El Metz dominó el 66% de la posesión, completando 571 pases con una precisión del 82%, estos números no son estadísticas indiferentes nada más; ya que logró crear muchísimo peligro al Amiens. Quince remates y seis fueron a puerta, el problema fue que solo logró anotar un gol al minuto 70, gracias a Emmanuel Riviére. En cambio el Amiens solo necesitó rematar una vez para marcar dos goles, sí remató una vez en un 90´ y marcó dos goles. A los cinco minutos de comenzar el partido se pusieron en ventaja gracias a un autogol del extremo Ibrahima Niane, y el 2-1 lo convertiría el colombiano Juan Ferney Otero a los 72´, justo después del que Metz había empatado el marcador y buscaba la remontada. Increíble eliminación del conjunto de Fréderic Antonetti.

Partido suspendido

Solo un partido no pudo llevarse a cabo, fue el de Nimes Olympique ante Saint-Étienne. Que quedó postergado debido a las inundaciones que dejaron el campo inhabilitado para poder jugar al futbol