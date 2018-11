Emery: “Creo que este momento es bueno para jugar ante el Tottenham”

Victoria y a la siguiente ronda, aunque sufriendo más de lo deseado. Ese puede ser un análisis del encuentro entre el Arsenal y el Blackpool en los octavos de final de la Copa de la Liga. Los de Emery consiguieron adelantarse en el marcador gracias a los tantos de Lichtsteiner y Smith-Rowe, aunque la expulsión de Guendouzi volvió a equilibrar un encuentro que llegó a ver cómo los Marineros recortaban distancias por medio de O’Connor. Con el 2-1, los dirigidos por McPhillips tuvieron opciones para conseguir el empate, aunque finalmente los locales controlaron el choque cuando el número de hombres sobre el terreno de juego se equilibró.

Poco sorprendido se mostró el técnico vasco por este desarrollo de partido, pues lo cierto es que ya conocía de las habilidades de un rival del que destacaba en la rueda de prensa posterior “su organización”. “Primero, hay que felicitar al rival porque son un equipo muy organizado, y creo que han competido muy bien contra nosotros en este partido. Tácticamente lo hacen muy bien y ha sido difícil ganar. No sé cuál es el nivel de este equipo en la League One con el resto de rivales, pero para nosotros sé que ha sido muy difícil. Antes del encuentro me informé para saber el nivel de este equipo, y me avisaron de que iba a ser un partido difícil”, añadió.

Como no podía ser de otra manera, la expulsión de Guendouzi ocupó parte de la rueda de prensa, más teniendo en cuenta que no estará en el siguiente partido ante el Liverpool de Premier League. Consciente de lo que siente un jugador sobre el terreno de juego, Emery libera de culpas a su joven centrocampista: “Esto es fútbol. Cuando estás jugando, en el campo, puedes vivir cosas positivas o negativas, como una lesión o una tarjeta roja. Tenemos muchos jugadores que quieren jugar y tomarán esa responsabilidad el próximo partido”. Profundizando aún más en el francés, Emery destaca de él “su espíritu”. “Es muy competitivo. En esa acción ha empujado al rival por detrás y ha visto la segunda tarjeta amarilla. No sé si es cuestión de experiencia, pero está jugando con el espíritu que quiero, tanto hoy como en el resto de partidos”, completó.

Otro nombre propio fue el de Petr Cech, el guardameta que volvía a ponerse bajo los palos tras superar su lesión. Nervioso con el balón en los pies, volvió a dejar algunas acciones que llevaron el susto a la grada. Emery se muestra comprensivo, y le quita hierro al asunto: “Es normal, cuando se tiene la presión del rival, hay que jugar con el portero y seguir construyendo desde atrás. Quiero darle confianza y tranquilidad. A pesar del error, ha seguido intentándolo, y yo lo que quiero es seguir demostrando mi confianza en los jugadores que intentan aplicar nuestra idea de juego. Tiene experiencia y puede hacerlo bien. Vamos a continuar así, con esa idea, con seguridad y confianza”.

Finalmente, valoró su próximo duelo en esta competición, un derbi londinense frente al Tottenham. Asumiendo que para ganar el título “hay que jugar contra grandes equipos”, Emery se muestra ansioso por vivir su primer gran partido ante los Spurs: “Creo que este momento es bueno para jugar ante el Tottenham. Es un gran momento para ambos equipos, pero solo uno puede ganar”. Fue preguntado por la rivalidad de ambos clubes, algo que aceptó conocer bien: “Conozco la rivalidad. No lo conozco como cualquiera de ustedes [periodistas] o los aficionados londinenses, pero vamos a jugar contra ellos tantos en la Carabao Cup como en la Premier League, por lo que investigaré sobre ello”.