El Manchester City vence con solvencia al Fulham y ya está en cuartos

El Manchester City logró vencer con facilidad al Fulham por 2-0 y con este resultado pasa a los cuartos de final de esta Carabao Cup. El equipo de Guardiola que presentaba muchas rotaciones comparado con el pasado partido de Premier League frente al Tottenham. A pesar de todos estos cambios en el once, el Manchester City volvió a ser tan dominador como siempre, algo que habla muy bien de calidad que tiene la plantilla de Guardiola tanto en el banquillo como en el once titular.

Este partido tuvo notas positivas y notas negativas para el Manchester City. Una de las positivas, es el gran partido del centrocampista español Brahim Díaz, quien no esta contando con minutos esta temporada y que realizó una exhibición marcando los dos goles que dieron la victoria del Manchester City frente al Fulham, y dejando detalles de su gran calidad y que Guardiola deberá pulir y cuidar para que ningún otro equipo grande de Europa apueste fuerte por el centrocampista español. Otra nota positiva fue la gran actuación de jugadores como Gabriel Jesus y Leroy Sané, los cuales fueron jugadores muy importantes para Guardiola y que se mostraron muy participativos en esta victoria del Manchester City, a pesar de no lograr ese gol que les de un plus de confianza para los próximos partidos. También destacar el gran partido de Phil Foden, quien es una de las grandes perlas de la cantera de este Manchester City y que apunta a ser importante en el futuro en este equipo. Este partido se hizo con el control del centro del campo con la ayuda eso si de Delph y Kevin de Bruyne, dejando anulados a jugadores de la calidad de Seri o Cairney que no lograron tener la pelota y eso el Fulham lo notó.

La nota negativa de este Manchester City fue la lesión de Kevin de Bruyne, quien se lesionó de gravedad en los minutos finales de este partido y que puede tener aproximadamente dos semanas de baja. Muy mala noticia para Guardiola, que perderá varios partidos a una de las piezas clave de este equipo. Tras esto, el Manchester City espera rival del partido entre Leicester y Southampton, que no se pudo realizar tras la tragedia ocurrida con el presidente del Leicester por medio y que propició que este partido tuviese que ser aplazado.