Un empate con sabor a derrota

Era un partido para instalarse en el Grupo de equipos que luchan por los puestos de clasificación a Champions. Ambos equipos llegaban con la misión de ganar, especialmente Fiorentina que era el local y tenía la obligación de hacerse respetar en su casa. El primer tiempo que hicieron los del Cuadro Viola no fue bueno, de hecho, fue mucho mejor su rival en los primeros 45 minutos, aun así, fue en donde lograron convertir. En el minuto 33 de partido, Olsen le comete penal a Simeone. Sería finalmente Veretout quien convirtió el penal y ponía en ventaja al equipo local, a pesar de que las mejores opciones de gol fueron de la Loba, ocasiones que no supieron concretar Edin Dzeko, El Shaarawy y Steven N'Zonzi tuvieron buenas opciones para haber anotado para la visita, pero no supieron concretar y finalmente se fueron al entre tiempo perdiendo por 1 gol a 0.

En el segundo tiempo, se pensaba que la Roma iba a salir con mucho ímpetu y fútbol para tratar de revertir el mal resultado que hasta ese minuto estaba registrando, pero no fue así. De hecho, los intentos por anotar de La Loba fueron más ganas, pero muy poco fútbol. Quien controlo las acciones fue el local, donde bien pudieron anotar otro gol a través de Federico Chiesa y Gerson quienes fueron sus principales factores ofensivos y generaban mucho peligro en el área rival, pero no lograron anotar ninguna de las acciones que construían cerca del área rival. Cuando mejor jugaba la Fiore y no tenía muchos problemas en el partido, llegó el gol de Florenzi, quien anotó a través de una buena volea tras una mala salida del arquero Lafont, dejo el balón en el área grande y el capitán de la Roma anotó el empate a 1 gol en el Stadio Artemio Franchi.

Fiorentina no logra despegar

El equipo local venía precedido de 3 partidos sin conocer la victoria, por esa razón esta era una oportunidad inmejorable para poder ganar y escalar puestos en la clasificación, pero no fue el caso. El empate con la Roma no solo significa seguir con una racha de partidos sin ganar, sino que sumar 16 unidades en la tabla es muy poco para un equipo que se proyecta con, al menos, clasificar a la próxima Europa League, y si bien de momento se encuentra 6° en la tabla, el equipo Viola tiene jugadores y un conjunto de equipo que podría generar más de lo que ha mostrado hasta ahora en el Calcio.

La imagen que dejo el equipo fue neutra y es algo en que debe mejorar el entrenador Stefano Poli. Hoy el sistema defensivo del equipo funciono muy bien salvo un par de excepciones, pero en ataque hay mucho que mejorar para que el equipo logre clasificar a torneos internacionales. Se generaron varias opciones claras de gol, pero no lograron concretar ninguna ocasión, lo cual es un tema a mejorar sí o sí.

Roma, sigue en deuda

AS Roma también tenía obligación de ganar este partido. En su último encuentro en la Serie A, logró salir con un empate desde Nápoles, si bien es un equipo y cancha complicada, la imagen que dejo la Loba no fue buena, pero tampoco hoy se vio bien y solo pudo registrar otro empate por segunda vez consecutiva en el Calcio. Con 16 unidades, La Loba queda lejos de las primeras posiciones del campeonato y a 2 unidades del 4° y 5° lugar, que son el Milán y la Lazio de momento, quienes juegan mañana domingo ante el Udinese y el SPAL respectivamente. De ganar aquellos equipos, Roma quedaría a 5 unidades de los puestos de clasificación, algo que a todas luces es un panorama que en ningún caso se esperaba de este equipo, quien la temporada anterior finalizo 3° en el Calcio y un histórico paso a Semifinales de la Champions League. Por la misma razón, no es aceptable que este equipo se encuentre en una tan mala posición en el campeonato local, ya que jugadores y calidad tienen de sobra para estar en posiciones avanzadas, pero no es el caso y sin duda el plantel y Di Francesco están en deuda con su afición.

Hoy el equipo se vio en deuda, principalmente en el segundo tiempo del encuentro donde más se requería jugar bien y anotar, pero el descuento solo llegó posterior a un error del arquero local. Las jugadas colectivas y trabajadas prácticamente no se vieron. El equipo debe mejorar bastante si quiere estar en posiciones de clasificación a Champions League.