Previa Columbus Crew - New York Red Bulls: el primer paso hacia la final de la Conferencia Este 

Columbus Crew vs New York Red Bulls //Domingo 4 de Noviembre a las 20:00//Estadio Mapfre, Columbus, Ohio// Copa MLS 2018 – Semifinal de la Conferencia Este – Ida //Árbitro: Nima Saghafi (USA)//ESPN, The Sports Network, TVA Sports, VAVEL.com // La pandilla anhela ratificar su condición de candidata en la carrera hacia el título, mientras que los “Red Bulls” llegan descansados puesto que accedieron directamente a esta instancia.