El Arsenal no puede hacer más para ganar a un ‘grande’

El gran partido de la jornada 11 de Premier League llegaba envuelto en una gran pregunta: ¿cómo va a rendir el Arsenal ante un candidato al título? Tras los dos primeros encuentros de liga, en los que perdió ante Manchester City y Chelsea, surgía la duda de saber cómo iba a reaccionar un equipo que encadenaba 13 partidos consecutivos sin perder, con doce victorias y un empate. Enfrente tenía al Liverpool, un conjunto invicto en competición liguera y que partía como favorito a pesar de que el encuentro se disputaba en el Emirates Stadium. Tras el partido, todo se ha dado la vuelta. Los de Jürgen Klopp son los que salen contentos tras sumar un punto, y los Gunners disgustados porque hicieron todo lo posible para conseguir ganar, por fin, a uno de los grandes de la liga inglesa.

Comenzaba el encuentro con sorpresas en los onces. Unai Emery se decantaba por Leno en la portería, en detrimento de un Petr Cech que parece haber perdido su condición de titular en Premier League. El lateral izquierdo era para Kolasinac, que volvía de lesión, mientras que en el centro del campo aparecía Mkhitaryan. Por su parte, Klopp daba la titularidad a Milner y Fabinho, quienes ocupaban los puestos de Henderson y Keita. Con todos sobre el césped, pronto el conjunto Gunner demostró querer más que un Liverpool que comenzó guardando los muebles.

Si el rendimiento del Arsenal era una duda, las alternativas por parte de ambos equipos a lo largo de los noventa minutos eran una garantía. Así sucedió desde el primer pitido de Andre Marriner, colegiado del encuentro. Pronto los locales avisaron por medio de Aubameyang y Mkhitaryan. El primero culminó una buena contra con un disparo que salió repelido por el defensa, mientras que el segundo cabeceó fuera tras una mala salida de Alisson. Pasado el cuarto de hora, llegó la gran acción polémica del partido, pues Sadio Mané empujó a gol un balón repelido por el palo tras el disparo de Firmino. El senegalés parece estar en línea, por lo que el tanto debió subir a un luminoso, que permaneció con 0-0 hasta el descanso de forma incomprensible.

El Liverpool, que fue claramente de menos a más en los primeros cuarenta y cinco minutos, tuvo la opción de adelantarse cerca de la media hora, cuando Van Dijk se plantó solo ante un Leno que se hizo gigante en el área pequeña. Apenas un minuto más tarde, de nuevo el portero alemán salvaba a los suyos atajando un disparo fuerte desde la frontal de Robertson. Eran los mejores minutos de un conjunto Red que terminó el primer tiempo sufriendo, pues Lacazette tuvo la mejor para el Arsenal en la primera parte en un disparo que cruzó en exceso cuando estaba solo en el área grande. Así, con más errores que aciertos en el primer tiempo, el marcador seguía impasible el transcurso del encuentro.

Sin cambios tras el descanso, la intensidad volvió a ser la nota predominante de un partido que terminó siendo un auténtico espectáculo. El Arsenal saltó enchuchado tras la charla de Emery, pero el jarro de agua fría les llegó a los Gunners a la hora de encuentro. Tras un centro desde la izquierda de Mané, el balón sale rechazado al borde del área después de que Bernd Leno no acertara a despejar. Ahí, el más listo de la clase, James Milner, aprovecha para fusilar la portería de un equipo que sufría, una vez más, un revés de dimensiones épicas justo cuando mejor estaba sobre el terreno de juego. La falta de acierto del cancerbero alemán ajustició a un equipo que no merecía tal castigo por lo visto sobre el terreno de juego.

Escoció de lo lindo el tanto en el seno Gunner, que tardó tiempo en recuperarse, aunque los cambios de Unai Emery ayudaron a ello. Las entradas de Iwobi, Ramsey y Welbeck reactivaron a un equipo que terminó acorralando al subcampeón de Europa en su propia área. Tanto fue así que, en uno de los tantos balones en profundidad, Lacazette se deshace de Alisson y, a la media vuelta, introduce el esférico en las redes visitantes, llevando el delirio a una grada que ansiaba ver a su equipo ganar al Liverpool. Las tuvo el Arsenal en los minutos finales, pero no concretó, otro de los puntos a mejorar de cara a las siguientes citas.

Al final, reparto de puntos en un partido que llegaba con un gran cartel y que cumplió las expectativas de cualquier aficionado. Con este resultado, el Liverpool es líder de forma momentánea a la espera de que finalice la jornada 11 de Premier League, mientras que el Arsenal ocupa una cuarta posición que puede perder en beneficio del Tottenham.

We remain unbeaten in the @premierleague #ARSLIV pic.twitter.com/q5rpDxtd8S