Rashford da una victoria agónica al United para acercarles a puestos europeos

El Manchester United ha logrado este sábado una gran victoria fuera de casa ante el Bournemouth. El equipo de Eddie Howe que tuvo un comienzo de partido espectacular que llevó a que se adelantarán con Wilson. A pesar de que el United no ejecutaba su mejor juego en la primera mitad, logró empatar antes del descanso a través de Anthony Martial. Ya en los minutos finales del partido, Marcus Rashford que comenzó el partido desde el banquillo, lograría el gol de la victoria que daría los tres puntos al Manchester United en un partido muy complicado que les acercan a los puestos europeos.

El Bournemouth sorprende en el arranque

Foto: Premier League

El Bournemouth comenzó con mucha intensidad el encuentro, demostrando que es un equipo fuerte en su casa y difícil de batir. El equipo de Howe solo les bastarían cuatro minutos para dar el primer aviso al Manchester United a través de un disparo de Ryan Fraser tras una buena jugada individual a la que respondió bien David de Gea. Después de varios lanzamientos de esquina repartidos entre ambos equipos, llegaría el primer gol de Callum Wilson tras un gran pase de Junior Stanislas que el delantero inglés no perdonaría para adelantar al Bournemouth y sumar su sexto gol en liga. A pesar del gol el Bournemouth buscaría el segundo, pero tanto volcarse al ataque tendría consecuencias.

Un United gris lograría meterse en el partido

Foto: Premier League

El Manchester United le costó entrar en el partido y tras el gol inicial del Bournemouth, buscaría crear peligro por banda a través de la movilidad de Alexis y Martial. Después de varios acercamientos del Bournemouth, el United aprovecharía los espacios que dejaba el equipo local para sorprender con la velocidad de Alexis. En una de esas, Alexis lograría llegarse hasta el área para servir un gran pase a Martial que se anticipa a la defensa del Bournemouth para anotar el empate tras una buena definición. A partir de ahí se igualarían las cosas y el United estuvo apunto de lograr ponerse por delante en el marcador antes del descanso a través de Juan Mata que tendría una gran oportunidad dentro del área, pero su remate se marcharía desviado del poste derecho de la portería de Begovic. Con empate se iría el partido al descanso, y se decidiría todo en la segunda mitad.

Se enchufan en la segunda mitad para llevarse los tres puntos

Foto: Premier League

El comienzo de la segunda mitad sería muy distinta a lo visto al principio de la primera. En ella, el Manchester United sería el claro dominador del juego, dejando anulados a un Bournemouth que no tuvo ninguna gran ocasión en toda la segunda mitad. El primer aviso serio sería el de Luke Shaw, quien en una buena incorporación por banda aprovecharía para adentrarse dentro del área y ejecutar un disparo al que tuvo que intervenir Asmir Begovic. No contento con esto, Mourinho daría entrada a Ander Herrera y Marcus Rashford, que le daría ese plus al equipo en esta segunda mitad. A la buena ocasión de Luke Shaw se le sumarían las de Alexis que con un cabezazo dentro del área casi bate a Begovic, un disparo de Ander Herrera que salió rozando el poste izquierdo de la portería, un disparo de Rashford que sería bloqueado por un defensor providencial con el portero ya batido y una falta ejecutada de forma magistral por Ashley Young que se toparía con el larguero. Tras este asedio del United, el Bournemuth intentó buscar el gol a través de jugadas a balón parado, pero no tendría fortuna para volverse a adelantar en el marcador. Al final, con el United volcado a por los tres puntos, Lingard tendría una gran oportunidad para batir a Begovic, pero el portero bosnio estuvo muy bien para detener su disparo. Sin embargo, esta insistencia del United en la segunda mitad tendría recompensa, y Marcus Rashford que realizó un buen control dentro del área tras un pase bombeado de Pogba, logró ejecutar un disparo con el que batiría a Begovic en los últimos minutos y que dan tres puntos muy importantes al United por la lucha por entrar a Europa. Victoria por un 1-2 que deja en séptima posición al Manchester United, empatado precisamente a puntos con el Bournemouth que es sexto.