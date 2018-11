Previa New York City FC – Atlanta United FC: final anticipada

Dos de los ‘gallitos’ de la MLS en esta temporada se verán las caras en semifinales de conferencia, buscando un puesto en la siguiente ronda y sobre todo deshacerse de un rival directo para lograr el título. A pesar de ser dos equipos gustosos del control de la pelota, se trata de dos estilos muy diferentes, lo que provocará que quien logre tomar ventaja en este primer encuentro, tenga muy encarrilada la eliminatoria.

Los locales quieren aprovechar los buenos resultados de las últimas semanas que les han permitido mantener el puesto como tercer conjunto del Este y así contar con ventaja en la anterior ronda. Las dos victorias logradas han permitido que las dudas generadas hasta el momento se disipen y muestren una esperanzadora luz para lograr un trofeo que se les resiste desde hace cuatro temporadas.

‘The Five Stripes’ comienza su andadura en los MLS PlayOff´s ante uno de los equipos que mejor temporada han realizado. El favoritismo de los visitantes en esta eliminatoria obligará a estos a llevar la iniciativa y contar con toda la presión. Todo lo que no sea ganar convertiría la gran temporada realizada en la mayor pesadilla del equipo.

Como en casa en ningún sitio

New York City FC está ante una gran oportunidad para dar un golpe encima de la mesa. Los locales no llegan en el mejor momento de la temporada, aunque en las anteriores semanas hayan logrado resultados positivos. Pero quieren aprovechar ese positivismo creado por los últimos resultados y la recuperación de muchos de sus lesionados para lograr un resultado positivo que le permita afrontar la vuelta con una ventaja. Sin embargo su rival, no será nada sencillo ya que los de Atlanta han sido de los equipos más regulares durante toda la temporada, disputando hasta la última semana por la Supporters´Shield.

Para esta ida de semifinales, ‘The Pigeons’ tendrá que buscar sus mejores armas para tratar de llevarse un resultado positivo. Ante un rival que aprovecha a la perfección los espacios a la espalda de la defensa y se siente cómodo en terrenos de juego amplios, jugar en el Yankee Stadium será beneficioso para los locales. Su estilo de juego se beneficia en este tiempo de campos de dimensiones más reducidas, lo que aumentará sus posibilidades; además de facilitar un planteamiento defensivo con las líneas muy juntas.

mlssoccer.com

Para este primer encuentro, los locales se volcarán en un jugador que recuperaron hace unas semanas. Yángel Herrera ha sido en parte el culpable de la recuperación del equipo en las últimas semanas. El equilibrio que le otorga al centro del campo en defensa ha sido muy importante, ya que además abarca mucho terreno, lo que libera a sus compañeros de este trabajo más oscuro.

Para la ida, los ‘citizens’ sólo tendrán la ausencia de un futbolista. Se trata del defensor Cedric Hountondji que sufre una lesión en el cuádriceps de una de sus piernas.

Terreno por conquistar

Atlanta United FC afronta uno de los partidos más importantes de la temporada en uno de los lugares en donde peores resultados ha cosechado. Esta es la primera ocasión en la que disputan unas semifinales de conferencia y además lo hace como visitante. Este puede ser un arma de doble filo ya que una victoria sería perfecta para afrontar la vuelta con confianza, pero una derrota le impondría un doble trabajo al enfrentarse a uno de los equipos contra los que peor resultados han sacado en su historial.

Un resultado positivo para este encuentro pasará por conseguir aprovechar al máximo las ocasiones que tengan. En un campo en el que no podrán realizar su mejor juego con transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de sus delanteros, tendrá que estar acertado en las ocasiones que consiga generar. Sin embargo, el conjunto del ‘Tata’ Martino es un gran ‘mutante’ capaz de amoldarse a las necesidades del partido, lo que llevará a ver un encuentro diferente a lo que estamos acostumbrados. Si consigue aprovecharse además de los posibles fallos a los que nos tiene acostumbrados la defensa neoyorkina, tendrá muy de cara la victoria.

mlssoccer.com

Como no, el pilar fundamental del equipo será el delantero Josef Martínez. El venezolano, recién ganador de la Bota de Oro 2018 al máximo goleador de la competición asumirá la responsabilidad del equipo. Su goles han significado puntos a lo largo de la temporada, por lo que continuar goleando en los PlayOff´s será importante para ‘The Five Stripes’.

A diferencia de su rival, Atlanta tiene a varios futbolistas que serán baja para este encuentro, siendo el más importante de todos Miguel Almirón. Aunque el paraguayo ya haya entrenador con sus compañeros en los últimos días, se espera que su regreso sea para la vuelta de esta semifinal. Al centrocampista se le suman nombres como Sal Zizzo con una lesión en la rodilla, Mikey Amborse que se encuentra recuperándose de una operación en la rodilla derecha, Brandon Vazquez con una lesión en el pie y Chris McCann con una dolencia en el cuádriceps izquierdo.

Ventaja local

Este encuentro se ha visto en dos ocasiones en el Yankee Stadium ya que son dos son las mismas temporadas que Atlanta lleva jugando en la competición. En estos encuentros los locales son los que mejor estadística poseen con una victoria y un empate.

El último encuentro entre ambos equipos finalizó con un empate a un gol entre dos de los mejores equipos del Este, donde los locales tuvieron una gran cantidad de ocasiones, pero un guardameta visitante en estado de gloria, logró contenerlos. En la primera mitad los locales fueron mejores que su rival, pero no consiguieron transformar esta superioridad en goles. En la segunda parte, Atlanta United consiguió adelantarse en el marcador, pero la insistencia local hizo que finalmente empatasen el resultado.

Arbitrará Kevin Stott

El partido se disputará en el Yankee Stadium (Bronx, New York). Es el único terreno de juego que comparte sitio con el beisbol (New York Yankee). Posee una capacidad para 46.692 espectadores en partidos de béisbol, aunque la capacidad para los de soccer es de unos 33.444 asientos.

El colegiado del partido será el estadounidense Kevin Stott, que llega dirigiendo en la Major League Soccer desde que está naciera en 1996. El gcolegiado es uno de los más veteranos de la competición, ya que lleva más de 300 partidos dirigidos, una cifra nada desdeñable para un árbitro. Ha pitado tres MLS Cup a lo largo de su carrera (2001, 2005, 2009) y en 2010 fue reconocido con el galardón al mejor árbitro de la MLS.

Entre los años 1998 y 2008 Stott fue árbitro FIFA, llegando a dirigir algún encuentro en la Copa del Mundo de 2006.

Posibles Onces