Emery: “Hay que seguir de esta manera”

El empate ante el Liverpool demostró el desarrollo que ha sufrido el Arsenal en estos meses bajo la dirección técnica de Unai Emery. El vasco ha logrado hacer del conjunto Gunner un equipo competitivo ante cualquier rival, algo que demostraron frente a los de Klopp, un cuadro Red que puede presumir de ser subcampeón de Europa y claro candidato al título. Mejores a lo largo de los noventa minutos, los locales merecieron algo más que un empate que parece no desagradar del todo a los de Anfield, pues con ese punto lideran la clasificación a la espera del partido del Manchester City. Por su parte, el Arsenal pierde la cuarta posición, en beneficio de un Tottenham que ha aprovechado los dos últimos empates de un equipo que, eso sí, ya encadenado 14 encuentros consecutivos sin perder.

Tras el partido, Unai Emery hizo balance en sala de prensa de lo visto sobre el terreno de juego, aunque no se atrevió a admitir si el empate fue o no lo más justo: “Estoy muy contento con el rendimiento del equipo y creo que el balance de los noventa minutos es muy equilibrado. Hemos tenido el control, pero es muy difícil no conceder ante un equipo que tiene tantas oportunidades. Necesitamos suerte y también encontrar el gol cuando atacamos, esa es la razón por la que hemos quedado 1-1”. Subrayando “la intensidad” del cuadro dirigido por Jürgen Klopp, está convencido de que el comportamiento de la afición fue determinante para poder sumar puntos: “El espíritu de este equipo es el que queremos y el ambiente ha sido enorme, con los aficionados empujando durante los noventa minutos. Ha sido un gran espectáculo para nosotros y para ellos”.

"Creo que este último es el partido en el que más hemos competido"

En cuanto a la mejoría de su equipo, el vasco señala que aún tienen cosas por desarrollar para seguir dando pasos hacia delante: “Creo que el progreso necesita tiempo, pero en el fútbol es muy difícil pedir tiempo, aunque lo necesitamos. Un buen ejemplo es lo que sucedió ante Manchester City y Chelsea y lo que ha sucedido ante el Liverpool. Se puede ver el rendimiento y cómo se han jugado los partidos. Creo que este último es el partido en el que más hemos competido”. Por otro lado, acepta que “la Premier League es la primera competición” para el Arsenal, pues “refleja la regularidad de un equipo a lo largo de la temporada”. “Es muy importante ganar ante Manchester City, Chelsea o Liverpool, pero todos los partidos son muy importantes, porque son tres puntos ante el Liverpool y ante el Crystal Palace. Ahora necesitamos mantener este rendimiento ante el Wolverhampton, otro partido importante”, añadió.

A nivel individual, destacó a Alex Iwobi que, sorprendentemente, no saltó entre los once titulares a pesar de su buen estado de forma. Emery aceptó que buscaba su aportación desde el banquillo, y volvió a subrayar su gran estado de forma: “Necesitamos a cada jugador y las características que tiene Iwobi son importantes, porque puede tener un gran impacto en el partido. Su energía es importante, también su calidad, pero puede hacerlo mucho mejor. Quiero que esté más cerca del área para que marque gol, porque creo que puede. Es joven y está mejorando”. Finalmente, considera “importante” tener futbolistas que anoten gol de forma regular como Aubameyang y Lacazette: “Este gol, para Lacazette y para nosotros, es muy importante. Seguir creando opciones de gol es muy importante y hoy hemos creado muchas. Hay que seguir de esta manera”.