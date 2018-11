Kloop: "Creo que era gol"

El entrenador alemán del Liverpool Jürgen Klopp salió a rueda de prensa tras el empate obtenido ante el Arsenal que deja al Manchester City líder en solitario de la Premier League.

"Fue intenso, muy intenso. Está claro que el Arsenal está en un muy buen momento. Les hicimos la vida un poco demasiado fácil para ellos en la primera mitad"

El técnico del Liverpool destaca que el encuentro fue intenso y que el Arsenal está en una clara dinámica positiva qué hace que su juego vaya a mejor y si los resultados le acompañan hace que estos se acentúe más y vaya escalando posiciones en la tabla hasta llegar a su momento actual en el que está muy cerca tanto de Chelsea como Liverpool y sueñen con pelearle la liga al Manchester City de Pep Guardiola.

"¿Me siento perjudicado? No lo sé. Solo creo que debería haber sido gol, pero esto es así, una situación de fútbol"

En cuanto al gol anulado a Sadio Mane que hubiera cambiado por completo el resultado del partido, ya que se hubiera llevado los tres puntos el equipo dirigido por el alemán, Jürgen Kloop, asegura que no sabe si se siente "perjudicado aunque él cree que es gol pero como ha comentado en ruedas de prensa anteriores cree que son simplemente situaciones de fútbol". También ha hecho referencia a cuando él jugaba cómo era la norma del fuera de juego y a como es ahora, en conclusión, lo resume en solo "fútbol".

"No me sorprende eso, para ser honesto. Siempre fue difícil contra el Arsenal. No estoy seguro si el partido del año pasado fue mejor, solo que ambos equipos anotaron más, eso es todo"

En cuanto a la pregunta de si esta Premier está más disputada que nunca por los equipos revelaciones y por la cantidad de equipos que hay en tan pocos puntos, la respuesta a ello es que no le sorprende ya que en concreto contra el Arsenal siempre ha sido muy difícil y que en comparación con el partido del año pasado no ha sido menos espectacular si no solamente se han marcado menos goles pero no por ello ha perdido su espectacularidad.