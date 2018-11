Guardiola: "Es una alegría entrenar a estos chicos"

Tras una nueva victoria, el equipo de Guardiola se sitúa como líder en solitario de la Premier League con 29 puntos.

Los dos equipos llegaban al partido con la necesidad de sumar 3 puntos, para no perder de vista su objetivo y el conjunto "skyblue" salió decidido a por ellos, tanto es así que a los veinte minutos ya ganaban por 3-0. "Con el balón lo hicimos muy bien, aunque sin él no tanto, hemos hecho una buena actuación pero aún quedan aspectos a mejorar", dijo el técnico español.

El equipo entrenado por Mark Hughes tuvo numerosas ocasiones, seis tiros a puerta (solo 2 menos que los locales). Los "Saints" jugaron con atrevimiento y pudieron marcar más goles. "Podrían haber anotado más goles, pero nosotros fuimos más inteligentes en los metros finales", afirmó Guardiola sobre sus rivales .

Con 3-1 en el marcador, obra de Danny Ings, el Southampton se vino arriba y obligó a no descentrarse a los actuales defensores del título algo que no gusto al ex del Bayern. "Sus centros nos pusieron en aprietos, tuvimos problemas controlando los balones largos, anotar el cuarto gol antes del descanso nos ayudó a encarar el segundo tiempo con tranquilidad" aclaró el de Sampedor.

Uno de los hombres del partido fue Raheem Sterling autor de dos de los goles de su equipo, "Raheem es un jugador de primer nivel, aún es muy joven, pero es ágil,rápido, inteligente, ha mejorado tanto gracias a su cabeza", declaró Pep.

También tuvo palabras para Leroy Sané, autor de uno de los tantos: "Leroy aún pierde balones muy sencillos, dio una gran asistencia en los primeros minutos, pero después perdió el balón en númerosas ocasiones".

Después del partido de hoy, los "skyblues" encaran el partido del derbi de Manchester sabiendo que de momento, vuelven a reinar en la Premier, que este año no da tregua.