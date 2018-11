Resumen 16ª jornada del Championship: Leeds y Norwich subieron a la punta

La lucha en la parte alta del Championship está al rojo vivo tras 16 jornadas y en esta ocasión los que aprovecharon el traspié de Sheffield United en el City Ground fueron el Norwich de Daniel Farke y el Leeds de Marcelo Bielsa, y ambos se transformaron en los nuevos líderes. Además, el Derby de Frank Lampard sigue intratable y el Aston Villa volvió a la victoria tras dos derrotas consecutivas.

Wigan Athletic - Leeds United

La decimosexta fecha tuvo de todo y se cerró con un gran partido en el DW Stadium, donde el conjunto de Bielsa tuvo que trabajar desde temprano ante para poder llevarse una victoria que lo dejase en lo más alto de la tabla.

Wigan sorprendió desde temprano con un gol de Reece James a los seis minutos, pero los Whites no tardaron en ponerse nuevamente en partido y antes de que el reloj llegara a los diez Pablo Hernández colocó la igualdad en el marcador. También de manera tempranera, pero ya en la segunda etapa, el delantero de Leeds Kemar Roofe madrugó a la defensa de los Latics y marcó el 2-1 que terminaría siendo definitorio.

Sheffield Wednesday - Norwich City

Hillsborough fue el escenario en donde el Norwich sacó todo su poderío goleador para treparse a la punta del Championship. Los goles de los Canaries ante los Owls se hicieron esperar y llegaron todos en la segunda mitad, y fueron de la mano de Pukki por duplicado, Buendía y Srbeny para un contundente 4-0. De esta manera, los dirigidos por Daniel Farke consiguieron su cuarta victoria al hilo y dejaron atrás la derrota entre semana ante Bournemouth por Caraba Cup.

Norwich se trepó a la punta con un contundente triunfo | Foto: EFL.

Nottingham Forest - Sheffield United

Los Blades visitaron el City Ground con la intención de sumar y seguir en lo más alto de la tabla. Sin embargo, el equipo de Aitor Karanka no quería perderle pisada a los dirigidos por Wilder y terminaron sacándole provecho a la localía. La única diferencia del encuentro la marcó Lewis Grabban a veinte del final y con ese 1-0 el Forest se trepó al sexto lugar. De esta manera, Sheffield United llegará al Steel City Derby ante Sheffield Wednesday con la intención de ganar el clásico y no dejar escapar puntos.

Derby County – Birmingham City

Los Rams arribaron a la decimosexta tras un emotivo choque ante Chelsea que, a pesar de la derrota y más allá de la buena actuación, significó el regreso de Frank Lampard a Stamford Bridge. El cansancio y un tempranero gol de Jutkiewicz parecían que pondrían punto final a la racha de Derby de cinco partidos sin conocer la derrota en Championship. Sin embargo, Pride Park se hizo sentir y en un período de veinte minutos, desde los 53’ a los 73’, el partido terminó volcándose para los locales por 3-1 gracias a los goles de Bennett, Wilson y Marriott.

Derby festejó de local y se metió en el top 5 | Foto: DerbyCounty.

Aston Villa – Bolton Wanderers

La jornada comenzó el viernes en el Villa Park, donde ambos necesitaban cortar una racha de dos derrotas consecutivas por liga y poder tomar distancia de la zona baja de la tabla. Fueron los Villans quienes aprovecharon la localía y se impusieron por 2-0 de la mano de Grealish y Chester, dejando a los Wanderers al borde de la zona roja.

Stoke City - Middlesbrough

El Bet365 Stadium fue otra de las canchas donde estuvieron puestos los ojos ya que se enfrentaron dos ex equipos de Premier League como Stoke y Boro. Sin embargo, el buen pasar del equipo de Tony Pulis no pudo aprovecharse de la irregular campaña de los Potters de Gary Rowett y terminaron decepcionando con un 0-0 que no conformó a ninguno.

Stoke y Boro no se sacaron ventajas y firmaron tablas | Foto: EFL.

Otros resultados

Blackburn Rovers 1-0 Queens Park Rangers; Brentford 2-0 Millwall; Hull City 1-0 West Bromwich Albion; Ipswich Town 1-1 Preston North End; Reading 3-2 Bristol City; Rotherham United 2-1 Swansea City.

​Tabla de posiciones