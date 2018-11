Resumen de la jornada 10, Bundesliga 2018/19: Todo sigue igual en la cima

Hemos pasado la barrera de las 10 jornadas en la Bundesliga alemana, Borussia Dortmund ganó en cancha del Wolfsburg y se mantiene una semana más como líder del campeonato. Bayern no pudo ganar en casa al Freiburg. RB Leipzig conquistó Berlín. Eintracht sigue en franco ascenso y golea a su rival. Schalke parece haber encontrado el rumbo al éxito, ya no sólo no pierde, sino que también sabe ganar.

Las Águilas vuelan en Stuttgart

(Stuttgart 0-3 E. Frankfurt | Foto: Bundesliga)

En la cancha del Mercedes-Benz Arena, Eintracht Frankfurt ganó 3 goles a 0. Con dicho triunfo, a uno de los peores equipos del campeonato. Las Águilas ya son quintos, con 17 puntos, luego de 5 victorias. Los goles del triunfo fueron de Haller al 11', Rebic al 32' y Müller al 89'. Haller empató a Jovic con 7 goles. El Stuttgart está sufriendo su peor inicio de temporada en la Bundesliga, con siete derrotas después de 10 juegos.

(B. Leverkusen 1-4 Hoffenheim | Foto: Getty Images)

La contundencia del equipo de Nagelsmann fue suficiente para propinarle una dura derrota al Bayer Leverkusen en la jornada 10 de la Bundesliga. El Hoffenheim sigue hundiendo al equipo de Herrlich. Reiss Nelson anotó su quinto gol de la temporada cuando Hoffenheim entregó una excelente exhibición para ganar 4-1 en Bayer Leverkusen el sábado. Los goles fueron de Nelson, doblete de Joelinton y de penal, Grifo. Por el Bayer, previamente había empatado a 1, Bellarabi.

Freiburg le arrebata el triunfo al Bayern

(B. Munich 1-1 Freiburg | Foto: Bundesliga)

En el minuto 88, con gol de Lucas Höler, Freiburg le quito la posibilidad del triunfo al Bayern Munich, quien ganaba el juego apenas al 80’, con la anotación de Gnabry. Un juego que de principio a fin se le complicó al conjunto bávaro. Que nunca encontró la manera de descifrar el candado de la defensiva del Freiburg. Que le plantó cara en el Allianz Arena y por momentos se vio mejor que su rival. Friburgo consiguió su primer punto en la Arena Allianz; La última vez que obtuvieron un buen resultado en Munich, fue en 1997.

(Schalke 3-1 Hannover | Foto: Assets/Bundesliga)





Con una escuadra no muy bien parada, Hannover 96 no logra levantarse y con ésta derrota sigue en zona de peligro. Mark Uth, de Schalke, marcó por primera vez en Royal Blue cuando el subcampeón de la Bundesliga de la temporada pasada, logró una importante victoria en casa contra Hannover, Nabil Bentaleb y Breel Embolo como anotadores para los anfitriones victoriosos.

Bávaro empate sobre el final

(Augsburg 2-2 Núremberg | Foto: Bundesliga)





Cuando parecía que el Augsburg ganaría en el WWK Arena, al Núremberg, pero un cabezazo al 88’ de Lucas Mühl empató a 2 goles el juego. Los goles fueron de Finnbogason al 11’, Fuchs al 54’ empató. Schmid anotó un golazo de tiro libre al 59’ y el ya mencionado empate de Mühl al 88’. Con 15 puntos, este es el mejor inicio de temporada del Augsburg.

Reus le da el triunfo al Dortmund

(Wolfsburg 0-1 B. Dortmund | Foto: Assets/Bundesliga)





Tras un juego bastante complicado y cerrado en la cancha del Wolkswagen Arena, fue un gol del ídolo, Marco Reus al minuto 27. Mismo que bastó para vencer el Wolfsburg. Los líderes de la Bundesliga, Borussia Dortmund, se prepararon para los próximos juegos contra el Atlético de Madrid y el Bayern Munich con una estrecha victoria en el Wolfsburg.

(H. Berlin 0-3 RB Leipzig | Foto: Assets/Bundesliga)

RB Leipzig sigue en ascenso de la mano de Timo Werner. El delantero alemán marcó dos goles en la cancha del Olympiastadion para vencer 0-3 al Hertha BSC. El otro gol fue del brasileño Matheus Cunha. Con seis goles, Werner es el máximo goleador alemán en la liga esta temporada, junto con Marco Reus del Borussia Dortmund.

Doblete de Hazard para darle el derby al Gadblach

(B. Mönchengadblach 3-0 F. Düsseldorf | Foto: Assets/Bundesliga)

Los potros han vuelto a ganar y retoman la segunda posición de la tabla general. Con un contundente 3 goles a 0, vencieron al débil Fortuna Düsseldorf. Con goles de Hazzard de penal al 48’ y al 82’. El otro gol fue de Hofmann al 67’. Este es uno de los derbys más disparejos. Los Foals han ganado ocho de sus últimos nueve partidos en casa contra Düsseldorf. La última vez que Fortuna venció a sus rivales locales en la liga, fue en septiembre de 1996.

Mainz sorprende y vence al Bremen

(Mainz 2-1 W. Bremen | Foto: Bundesliga)

Mainz volvió a ganar en casa, tras vencer 2 goles a 1, al Werder Bremen. Con goles de Mateta al 25’ y Gbamin al 51’. El peruano, Claudio Pizarro descontó al 78’. Mainz tomó una racha de seis partidos sin victorias después de los goles de Jean-Philippe Mateta y Jean-Philippe Gbamin aseguró tres puntos en casa para Werder Bremen .