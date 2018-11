Corey Baird, MLS ‘Rookie’ del Año 2018

La Major League Soccer ha anunciado uno de los primeros más importantes de final de temporada. Tras hacer oficial el nombre del jugador que se llevó la Bota de Oro 2018 al máximo goleador, es el turno del futbolista que ha tenido un papel destacado en su primera temporada.

En esta ocasión ha sido el delantero de Real Salt Lake, Corey Baird, quien ha conseguido ser reconocido como el MLS 'Rookie' del año 2018.

“Es un Increíble honor el ganar este premio”, dijo Baird en Redes Sociales. “Gracias a todos en Real Salt Lake por hacer que mi primer año fuera tan memorable, pero aún no hemos terminado”.

mlssoccer.com

Corey Baird, de 22 años, firmó su primer contrato como profesional como Homegrown Player, tras pasar cuatro años jugando en University of Stanford. Durante su primera temporada, el delantero destacó al anotar ocho goles y cinco asistencias, siendo el ‘Rookie’ que mejores números atesoró. Baird tuvo un gran impacto en el equipo, ya que mientras que el futbolista participaba los resultados fueron de seis victorias, dos empates y dos derrotas. Su aportación al club también ayudó para que estos se clasificaran para los PlayOff´s en la sexta posición.

Baird es solo el tercer producto de una academia de la MLS, y el segundo en los últimos tres años, en ganar el premio al ‘Rookie’ del Año, siguiendo los pasos del ganador del 2016, y su compañero de equipo en Stanford University, Jordan Morris.

El novato anotó su primer gol como profesional en su segundo partido como titular en la MLS, después salir desde la banca en el partido ante Toronto FC. Una semana después, Baird obtuvo su primera titularidad como profesional y logró su primera asistencia en la victoria por 2-1 sobre Vancouver Whitecaps FC. Sin embargo, el 25 de agosto se vio la mejor actuación del jugador con el equipo ante Colorado Rapids. Baird anotó un gol y concedió dos asistencias en la victoria por 6-0 ante su eterno rival.



Baird, ha sido tres veces campeón de la NCAA con Stanford University disputó 31 encuentros durante la temporada regular de la MLS con RSL y registró 1,903 minutos a lo largo de 21 partidos como titular. Los ocho goles de Baird lo colocan empatado en el séptimo lugar en la historia de la MLS para un novato.

Jugador Votos Jugadores Votos Medios Votos Clubes Promedio Corey Baird (RSL) 40.12% 47.84% 43.69% 43.88% Chris Mueller (ORL) 13.47% 13.27% 29.13% 18.62% Mark McKenzie (PHI) 9.88% 22.84% 12.62% 15.11% Joao Moutinho (LAFC) 8.98% 4.94% 3.88% 5.93% Alex Roldan (SEA) 4.79% 4.01% 0.97% 3.26%

Ganadores MLS 'Rookie' del Año

2018: Corey Baird – Real Salt Lake

2017: Julian Gressel – Atlanta United

2016: Jordan Morris – Seattle Sounders FC

2015: Cyle Larin – Orlando City SC

2014: Tesho Akindele – FC Dallas

2013: Dillon Powers – Colorado Rapids

2012: Austin Berry – Chicago Fire

2011: C.J. Sapong – Sporting Kansas City

2010: Andy Najar – D.C. United

2009: Omar González – LA Galaxy

2008: Sean Franklin – LA Galaxy

2007: Maurice Edu – Toronto FC

2006: Jonathan Bornstein – Chivas USA

2005: Michael Parkhurst – New England Revolution

2004: Clint Dempsey – New England Revolution

2003: Damani Ralph – Chicago Fire

2002: Kyle Martino – Columbus Crew

2001: Rodrigo Faria - MetroStars

2000: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

1999: Jay Heaps – Miami Fusion

1998: Ben Olsen – D.C. United

1997: Mike Duhaney – Tampa Bay Mutiny

1996: Steve Ralston – Tampa Bay Mutiny