Puntuaciones VAVEL Premier League, jornada 11: fecha de emociones

Concluida la undécima jornada de la Premier League, es momento para evaluar las actuaciones de cada jugador, entrenador… y hasta afición. En el lado positivo se encuentra el Manchester City que contará con hasta dos miembros en la lista de hoy. El brillante juego que está desplegando el equipo en las últimas semanas bien lo merece. En el lado negativo, quien sufrió un severo correctivo y cada vez se va acercando más al abismo. Por último, mención especial al Leicester City.

Fuente: Premier League

0 | Mark Hughes

El 1 de septiembre es la fecha que marca la última victoria del Southampton. Desde entonces, cuatro derrotas y otros tantos empates. Los rojiblancos han perdido mucho fuelle en la tabla y ya han descendido hasta la decimosexta plaza, a tan solo un punto del Huddersfield Town. Pero la crisis va más allá del juego y los resultados. Exceptuando el encuentro de Carabao Cup (1-1), los Saints llegaban a esta fecha con cinco jornadas consecutivas sin anotar. Lo hicieron el domingo en el Etihad Stadium: de penalti y cuando ya perdían 3-0.

El castigo no llega por su derrota contra el Manchester City, visible en la previa a todas luces, si no por la racha tan negativa que lleva el equipo. Ahora, Hughes y el Southampton tienen una prueba de fuego antes del parón internacional cuando reciban al Watford en el St. Mary’s Stadium.

Fuente: Premier League

1 | Richarlison

El delantero brasileño del Everton abrió y cerró la cuenta en el duelo frente al Brighton. Casi un mes había pasado desde el último tanto que había celebrado el internacional sudamericano pero volvió a aparecer en un partido clave para que los Toffees no perdieran comba en la lucha por puestos europeos. Con asistencia de Sigurdsson marcó el primero a los 26 minutos y convirtió el tercero de los locales tras una buena jugada individual definiendo con clase en el mano a mano.

Con el doblete del sábado, Richarlison suma seis goles en lo que va de campaña.

Fuente: Premier League

2 | Sterling

Dos goles y dos asistencias. Nada más y nada menos. Ese fue el bagaje del centrocampista de los Sky Blues, que completó un gran partido en la goleada de su equipo por 6-1 frente al del castigado Mark Hughes. Después de su suplencia en el partido de Carabao Cup contra el Fulham, Sterling regresó con hambre al terreno de juego, logrando su segundo doblete del año tras haber conseguido el primero en la victoria de Inglaterra en España por 2-3. Además, contribuyó con una asistencia en la hazaña histórica del ‘Kun’ Agüero, que alcanzó una marca histórica de goles.

Su gran estado de forma ilusiona a Inglaterra, que la próxima semana se juega el pase a la ronda final de la Nations League.

Fuente: Premier League

3 | Felipe Anderson

El West Ham se alejó del descenso y mucha culpa de ello tiene el mediocampista brasileño que se lleva estos tres puntos. En el minuto 68, cuando el marcador indicaba un empate a uno entre ambos, Anderson convirtió el 2-1 y tras el empate del Burnley a falta de poco más de diez minutos, ahí volvió a aparecer. Marcó el 3-2 en el minuto 84 y sentenció tres puntos muy sufridos. Con este doblete, el carioca suma ya tres dianas y lo hizo para cortar la racha de cuatro partidos sin conocer la victoria.

Fuente: Premier League

4 | Morata

¡Cuánto lo necesitaba! El delantero español sumó dos goles a su cuenta particular para sellar una gran victoria del Chelsea y de paso coger una confianza que falta le hacía. Y no era por oportunidades. Luis Enrique le convocó pese a su mal momento de forma y Sarri le ha mantenido en el verde, a lo que el ex del Real Madrid ha respondido. Abrió el marcador a la media hora de juego a pase de Pedro y anotó el 2-1 superados los 60 minutos.

Esta actuación, que bien valieron los tres puntos, no es la única decisiva que ha tenido en la temporada. Su gol frente al MOL Vidi en la Europa League fue el único de aquella noche y el que otorgó los tres puntos a los Blues.

Fuente: Premier League

5 | Agüero

Un gol del ‘Kun’ no es motivo para estar en la lista pero sí lo es que ese tanto suponga el 150 en su historia en la Premier League, algo a lo que nada más que nueve futbolistas han llegado. Y lo ha conseguido en solo 217 encuentros, cinco más de lo que le llevó a Alan Shearer, quien mantiene su récord. Con esta diana, el argentino ya suma siete en la competición liguera y diez entre todos los torneos.

En su competición individual, Agüero está empatado con Hazard en la lucha por el pichichi (7) y ya tiene en el punto de mira a Jermain Defoe como el siguiente jugador a batir en la lista de máximo goleadores de la Premier. El futbolista del Bournemouth tiene 162.

Fuente: Premier League

Equipo VAVEL: Leicester City

No hay discusión. Ganara, perdiera o empatara, el equipo azul tenía reservado este espacio. Días atrás se confirmó la peor de las noticias: el dueño del club, Vichai Srivaddhanaprabha, había fallecido en el accidente de helicóptero a la salida del estadio. El hombre que había llevado al club a lo más alto y había logrado pasear el nombre de los Foxes por toda Europa. Antes del encuentro, el minuto de silencio ya emocionaba. En las gradas, los aficionados con camisetas en recuerdo al hombre que lo había dado todo. En el campo, unas ganas locas de marcar para celebrarlo como la ocasión lo pide. Y así fue. Demarai Gray anotó a los 55 minutos enfrente de los hinchas desplazados. Se juntaron los once jugadores de campo, incluyendo a Schmeichel, -uno de los más afectados por el suceso-, y dejaron una bella estampa junto al público.

La emoción reinó en Gales y la victoria quedó en un segundo plano.