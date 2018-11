Previa Juventus vs Manchester United: el duelo del Grupo H

Este encuentro se podría denominar como un choque de dos potencias como lo son la Juventus y el Manchester United, aunque su presente sea muy distinto. La Juventus es un equipo que en la actualidad es el más poderoso del Calcio sin discusión alguna, maneja totalmente el Calcio y ganar nuevamente el campeonato ya no es una exigencia para el club. Todas sus fichas están puestas en la Champions League, Copa que dentro del club considera que están en deuda con su hinchada y propia institución. Por lo mismo, no es exagerado pensar en que la Juve sea el equipo favorito de este encuentro, sobre todo si consideramos no solo su presente, sino su plantilla, la cual cuenta con grandes jugadores y dos futbolistas que están en una gran forma, como lo son Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo. Sus dos astros están jugando muy bien y entre ellos se entienden a la perfección dentro de la cancha, lo cual solo ellos dos serán todo un desafió para el equipo de Manchester.

Fuente: Juventus.

Manchester United es sin duda uno de los grandes clubes, no solo de la Premier League, sino del mundo. Aún así, su presente no es de los mejores. Se encuentra ubicado en la 7° posición de la tabla y, por sobre todo, su juego no convence. Hay partidos en donde los Diablos Rojos ganan, pero con un fútbol precario que tienden más a una jugada casual a un fútbol preparado, pero no siempre es así y en algunas ocasiones el equipo gana y mostrando buenas cualidades, como su último encuentro ante el Bournemouth, donde jugó muy bien el 2do tiempo y justifico totalmente su victoria. Por ello, es difícil pronosticar con qué versión del Manchester United podremos ver en este encuentro, pero sin dudas no será un equipo fácil para el conjunto de Turín. En el último encuentro entre estos equipos, la Juventus ganaba cómodamente en el primer tiempo por 1 gol a 0 y bien pudo acrecentar el marcador, pero en el segundo tiempo, los Diablos Rojos reaccionaron (con más empuje que fútbol) y tuvieron varias opciones para poder igualar al menos el marcador. Prueba de que los rojos de Manchester posiblemente no estén a la altura del juego que despliega la Juventus, pero con ganas y motivación pueden equiparar este encuentro.

Fuente: Manchester United.

Juventus, y el golpe de autoridad definitivo

Nadie duda del actual equipo de la Juventus, el cual goza no solo de un excelente plantel y calidad, sino de un juego en equipo que podría considerarse excelente, sin embargo, no es un equipo invencible, a pesar de lo que se puede pensar al ver el Calcio en las últimas temporadas. Precisamente en el último encuentro ante los Diablos Rojos, se vieron frágiles en la segunda mitad del encuentro, donde bien pudieron incluso haber perdido si el United hubiera finiquitado todas las opciones de gol que tuvieron, pero su buen trabajo defensivo (Y un poco de suerte nunca mal recibida) aseguro un encuentro que trabajaron bien en la primera parte del partido.

La deuda que tiene la Juventus, como un equipo que en la actualidad se ve como todopoderoso, es precisamente la Champions League. En su liga, no tiene un rival a la altura de su potencial (Aunque últimamente el Inter es un club que ha trabajado e invertido con tal de tratar de acabar con su hegemonía) ni tampoco se debe exigir demasiado para estar en los primeros lugares de la Serie A. Por aquella razón, se espera cada año que la Juventus tenga un papel estelar en la Champions, y específicamente en esta temporada con Cristiano a la cabeza, el conjunto dirigido por Allegri puede definitivamente posicionarse como uno de los principales candidatos al título si logra una victoria convincente ante un gran rival como lo es el Manchester United.

Fuente: Juventus.

El Manchester United va por su reivindicación

El equipo actual de Jose Mourinho atraviesa un momento regular. En su último encuentro liguero, consiguió una gran victoria ante el sorprendente Bournemouth. Una victoria por cierto bien trabajada y muy bien jugada en la segunda mitad del partido por el elenco rojo. Si bien el momento por el cual pasa el equipo de Manchester no es el mejor, tampoco es el peor. Después de una ola de rumores los cuales situaban a Jose Mourinho fuera del Manchester United, el equipo ha mejorado y conseguido mejores resultados, uno de los partidos donde no se vieron mal fue precisamente ante la poderosa Juventus, en la cual hicieron un buen segundo tiempo y perfectamente pudieron haber registrado más que una derrota.

De todas formas, el equipo de Mou debe como mínimo salir del Allianz Stadium con un empate. En su Grupo, tiene actualmente 4 unidades y se posiciona en el 2° lugar de la tabla, con dos unidades por sobre el Valencia quien enfrentará a Young Boys. Como probablemente el equipo español finalice consiguiendo la victoria ante el conjunto suizo, es necesario que Manchester llegue a disputar el 2° puesto de la tabla con el Valencia con la misma cantidad de puntos, en lo que será el partido definitorio por la segunda plaza del Grupo a los Octavos de Final a la Champions League.

Fuente: Manchester United.

Antecedentes Juventus v Manchester United

Por partidos oficiales, se han enfrentado en 13 ocasiones los dos equipos. Por la Champions League, en 9 oportunidades, en las cuales siempre se anotaron goles, lo que demuestra que es un partido atractivo que no logra decepcionar.

Temporada Local Resultado Visitante 2018 / 2019 Manchester United 0-1 Juventus 2002 / 2003 Juventus 0-3 Manchester United 2002 / 2003 Manchester United 2-1 Juventus 1998 / 1999 Juventus 2-3 Manchester United 1998 / 1999 Manchester United 1-1 Juventus 1997 / 1998 Juventus 1-0 Manchester United 1997 / 1998 Manchester United 3-2 Juventus 1996 / 1997 Manchester United 0-1 Juventus 1996 / 1997 Juventus 1-0 Manchester United

Estadísticas Juventus

Ya habiéndose disputado 11 jornadas de la Serie A, la Juventus se ha caracterizado por ser un equipo que prefiere atacar por las bandas que por el centro de la cancha. El 35% de los ataques de La Vecchia Signora son por su lado derecho, mientras que el 37% atacan por el costado izquierdo y el 28% restante lo realizan atacando por el centro.

De los 24 goles que la Juventus ha marcado en esta temporada, catorce de ellos fueron por juego asociado y cuatro a través de jugadas preparadas en el balón detenido. Por el contrario, le han marcado ocho goles generados por el juego asociado rival y solo un gol ha recibido a través lanzamiento penal.

A la Juve no le gusta rifar el balón, y prueba de ello es que el 85% (535) del total de pases que han dado en esta temporada, han sido pases cortos. Un 10% (63) han sido pases de larga distancia y un 4% (28) han sido centros buscando al centro delantero.

Estadísticas Manchester United

Ya habiéndose disputado 11 jornadas de la Premier League, el Manchester United se ha caracterizado por ser un equipo que prefiere atacar por las bandas que por el centro de la cancha. El 32% de los ataques de los Diablos Rojos son por su lado derecho, mientras que el 41% atacan por el costado izquierdo y el 27% restante lo realizan atacando por el centro.

De los 19 goles que el United ha marcado en esta temporada, doce de ellos fueron por juego asociado y cinco a través de jugadas preparadas en el balón detenido. Por el contrario, le han marcado diez goles generados por el juego asociado rival y cuatro goles ha recibido a través jugadas de balón detenido.

Al Manchester United no le gusta rifar el balón, y prueba de ello es que el 84% (453) del total de pases que han dado en esta temporada, han sido pases cortos. Un 12% (64) han sido pases de larga distancia y un 4% (22) han sido centros buscando al centro delantero.

Posibles Alineaciones