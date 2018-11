Previa Arsenal – Sporting Club de Portugal: ganar y pasar

Ganar es el principal objetivo en cualquier evento deportivo, pero si encima esto sirve para acceder a la siguiente ronda, la importancia es aún mayor. Las competiciones europeas son proclives para hacer cábalas. Si este gana y aquel pierde... Si yo empato y tú ganas... Las calculadoras echan humo en según qué fase del torneo, y la pluralidad de resultados se antoja básica para conocer el devenir de los equipos en función de lo que refleje el marcador. El encuentro entre el Arsenal y el Sporting Club de Portugal no se aleja de estas predicciones. Llega la segunda ronda de la fase de grupos y todo puede quedar decidido en función de lo que acontezca en los dos encuentros de este Grupo E.

Por el momento, el Arsenal es el que mejor lo tiene. Una victoria del equipo dirigido por Unai Emery le garantiza el acceso a la siguiente ronda, haciéndolo, además, como primero de grupo, con todo lo que eso significa. Por su parte, el conjunto portugués seguiría siendo segundo, aunque tendría un ojo puesto en el Vorskla Poltava – Qarabag que se disputa en Ucrania para ver cuál es su ventaja de cara a las dos últimas jornadas. En el lado opuesto se presenta una victoria lusa, lo que provocaría una modificación de la tabla en función del resultado. Si el Sporting gana por más de un gol sería primero, dejando en segundo lugar a un Arsenal que, al igual que su rival del jueves, podría estar en la siguiente ronda si el Qarabag sorprende al Vorskla en su propio estadio. La otra vía es la del empate, algo que no disgusta a ninguno de los dos contendientes. La igualada dejaría al Arsenal líder, y clasificado para la siguiente ronda si el Vorskla no consigue la victoria. El Sporting sería segundo pasara lo que pasara en el otro encuentro, y tendría por delante dos partidos para sellar su pase a dieciseisavos.

De menos a más

Estar en la siguiente ronda de la UEFA Europa League supondría para el Arsenal otro paso más hacia la excelencia. Los de Unai Emery están dejando muy buenas sensaciones, aunque no se consiga la victoria. Como ejemplo se puede tomar su último partido ante el Liverpool, en el que el cuadro Gunner no pasó del empate a uno, pero sí mostró más que un rival candidato al título. Los de Klopp, subcampeones de Europa, no pudieron mostrarse tal y como son en el Emirates Stadium, pues los locales dominaron el balón y dispusieron de ocasiones para quedarse con los tres puntos. El empate, aunque agridulce, dejó la sensación de que el equipo ha dado un paso más, al menos, tras lo visto frente al Manchester City y Chelsea en las dos primeras jornadas.

Lacazette celebra su gol ante el Liverpool | Fotografía: Premier League

El Arsenal lleva catorce partidos sin perder, con doce victorias y dos empates

Esa igualada terminó siendo, además, el decimocuarto encuentro consecutivo sin perder de un equipo que aglutina doce triunfos y dos empates tras un inicio de temporada preocupante. Para buscar el último tropiezo serio del Arsenal hay que remontarse al 18 de agosto, cuando cayeron ante el Chelsea en Stamford Bridge. Quintos en la Premier League, pero con la idea de ir a más, los Gunners están en los cuartos de la Copa de la Liga, además de ser los favoritos para alcanzar los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League en lo que al Grupo E se refiere. Su victoria en Portugal, clave para la confianza del grupo, puede ser determinante en los últimos tres encuentros del segundo torneo continental.

Si ese partido ante el Liverpool fue el último que el Arsenal jugó en casa, hay que retroceder hasta el 20 de septiembre para ver el último partido europeo del equipo londinense en casa. Fue ante el Vorskla Poltava y terminó con un resultado de 4-2 tras haber conseguido una renta de cuatro goles. Molesto con esa ausencia de concentración final, Unai Emery sí disfrutó de los goles de Welbeck, Özil y Aubameyang, quien consiguió un doblete.

Un viaje a Londres para aprender

Un camino similar al del Arsenal quiere seguir el Sporting de Lisboa. El equipo dirigido por Tiago Fernandes también atraviesa un buen momento de forma que se traduce en un tercer puesto liguero que les permite seguir de cerca a Porto y Sporting de Braga. Además, tienen opciones claras de acceder a la siguiente ronda de la UEFA Europa League, mientras que mantienen la vida tanto en la Taça de Portugal como en la Copa de la Liga, donde son segundos de un Grupo D en el que solo se clasifica el primero.

Al Sporting de falta una victoria de renombre este curso

Sin embargo, la idea es viajar a Londres para aprender del Arsenal, en especial, para ver la forma en la que han conseguido rendir ante los grandes. Esa es la tarea pendiente de un equipo portugués que no ha conseguido victorias de renombre en lo que va de curso 2018/2019. Empatar ante el Benfica en la jornada 3 de la Primeira Liga portuguesa es todo lo que han sacado de sus enfrentamientos ante grandes potencias. Tras ese encuentro llegó el duelo ante el Sporting Braga, el cual correspondía a la quinta fecha liguera y que terminó siendo una derrota fuera de casa por 1-0. El otro partido ante un gran equipo fue en esta competición y ante este rival. El partido disputado en Lisboa no dejó en buen lugar a un Sporting que apenas creó peligro en la portería Gunner. Además, cuando los ingleses aumentaron el ritmo, consiguieron el tanto que a la postre resultó ser definitivo.

Aubameyang en el partido ante el Sporting de Portugal | Fotografía: Arsenal

Tampoco obtuvieron las mejores sensaciones en el último duelo disputado. Fue ante el Santa Clara, un conjunto recién ascendido pero que está cuajando un buen inicio liguero que le ha llevado a situarse sexto. Los locales se adelantaron en el minuto 32 por medio de Zé Manuel, obligando al Sporting a remontar en la segunda parte. Ahí, Dost, desde el punto de penalti, y Acuña, a quince para el final, le dieron los tres puntos a los de Fernandes. Otra remontada realizaron en su último duelo europeo lejos del José Alvalade. Visitaban al Vorskla Poltava, un conjunto que se adelantó en el minuto diez merced al tanto de Kulach. Tuvieron que esperar los lusos hasta el descuento de la segunda mitad para conseguir el triunfo. Montero igualó en el noventa, mientras que Jovane Cabral puso todo en su sitio a segundos del pitido final.

Un rival de grato recuerdo

Apenas tres son los duelos entre Arsenal y Sporting Club de Portugal, pero todos ellos han dejado buenas sensaciones en la institución londinense. Dos victorias y un empate para los dirigidos ahora por Unai Emery es el balance de un conjunto que se midió a los portugueses en la Copa de Ferias 1969/1970. Tras el empate de la ida, el Arsenal se impuso con un rotundo 3-0 en el duelo de vuelta de la segunda eliminatoria de un torneo que se terminarían llevando tras ganar al Anderlecht en la final por un resultado global de 4-3.

En cuanto a las temporadas de ambos equipos, hay que destacar las buenas estadísticas de un Arsenal que suma doce victorias, dos empates y dos derrotas en sus 16 partidos. El porcentaje de victorias se amplía hasta el 77 % cuando de jugar en casa se trata, pues los de Emery han ganado siete de los nueve partidos jugados. En términos goleadores, llama la atención los 56 tantos que se han visto en los partidos de los Gunners. 38 son a favor, mientras que 18 son en contra, posiblemente, el dato a mejorar de este conjunto. Esa media de 3,5 goles por partido se reduce a 3,22 cuando de jugar en el Emirates se trata. Ante su afición, veinte goles a favor y nueve en contra.

El 66 % de los goles encajados por el Sporting han sido fuera de casa

Tampoco es malo el balance de un Sporting de Portugal que ha logrado ganar en diez de los quince duelos disputados. Un empate y cuatro derrotas son los otros resultados. Fuera se resienten esos datos, y es que los de Fernandes, si bien han ganado cuatro de los siete partidos, han empatado uno y han perdido dos. En términos goleadores son 26 a favor y 15 en contra. De estos últimos llama la atención que el 66 % han sido encajados como visitantes.

Welbeck celebra su gol ante el Sporting de Portugal | Fotografía: Arsenal

Árbitro: Gediminas Mazeika (Lituania)

El colegiado lituano de 40 años, Gediminas Mazeika, será el encargado de mantener el orden en este partido europeo. Estará asistido por Vytautas Simkus y Vytenis Kazlauskas desde las bandas. Dirigiendo partidos en la Primera División lituana desde 2014, Mazeika ya ha estado presente en diez duelos este curso, mostrando 44 tarjetas amarillas y dos rojas. En cuanto a Europa, lleva en la UEFA Europa League desde la temporada 2008/2009, arbitrando partidos de rondas previas, y en fases finales desde la 2011/2012. En total ya ha dirigido cuarenta partidos. También puede presumir de haber dado el salto a la máxima competición europea a nivel de clubes, la UEFA Champions League. Ha arbitrado partidos de rondas previas desde la campaña 2011/2012 y encuentros de fases finales desde la 2016/2017.

En cuanto al fútbol de selecciones, Gediminas Mazeika ha sido nombrado colegiado para encuentros clasificatorios para los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además de para las Eurocopas de Polonia y Ucrania 2012 y Francia 2016. En la actualidad ha estado presente en partidos de la UEFA Nations League.

Posibles alineaciones