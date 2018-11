El City sigue ganando con contundencia

El Manchester City ganó un partido en el que todo se le puso a favor. El equipo de Pep Guardiola manda en su grupo con una superioridad absoluta y una idea de juego que cada vez se ajusta más a lo que el técnico desea.

Entre buen juego y una acción polémica

Primeros minutos y el partido empezaba con malas decisiones de ambos lados, equivocaciones en pases sencillos, ambos conjuntos se estudiaban y trataban de imponer su idea. En cuanto a conceptos de juego, el Manchester City se asentaba un poco más, tanto Sterling como Mahrez intentaban asociarse con el medio campo y romper líneas para descolocar a la defensa rival.

Poco más de cinco minutos habían pasado del encuentro y el equipo local ya tenía dos posibles ataques invalidados por fuera de juego, al mediocampo Citizen le faltaba ajustar un poco el tiempo al momento de meter ese último pase. Ya a los diez minutos, los ucranianos tuvieron el primer disparo a puerta, el cual fuecontrolado por el arquero brasileño Ederson, en dos tiempos.

Inmediatamente los de Pep respondieron con un centro del Chino Silva, el cual remataba dentro del área Gabriel Jesus, pero el cabezazo se iba a las manos de Pyatov.

Bernardo Silva y Mahrez se asociaban de forma repetitiva, donde radicó la jugada del primer gol del encuentro al minuto 13, con la asociación del portugués y el argelino el cual termina asistiendo a David Silva para que este le diera un pase a la red adentro del área y así poner el 1-0 de los Citizens en el Etihad Stadium.

El factor sorpresa del conjunto ucraniano parecía nulo, Taison intentaban tomar el protagonismo en los contraataques de su equipos pero sus compañeros no lograban seguirlo debido al sacrificio defensivo en el que estaban sometido gracias a la presión y el sistema de juego del Manchester City. En el minuto 23 ocurría una de las acciones más polémicas, un error garrafal por parte del cuerpo arbitral en el que le conceden un penal absurdo a el jugador inglés Sterling; el jugador del City tras un pase perfecto de Fernandinho se tropieza con el césped al tratar de patear para definir, el árbitro Viktor Kassai no ve la acción y concede un penal inexistente en el que Gabriel Jesus ejecuta y no perdona para colocar el 2-0 del encuentro.

Por parte del Shakhtar, Bolbat intentaba con un disparo por la derecha desde el centro del área, pero este se iba muy alto. Gabriel Jesus se sacaba la mufa con el gol de penali y en el minuto 31 tendría la oportunidad de anotar su doblete a pase de Sterling que lo dejaba mano a mano pero el disparo era neutralizado por el defensor del conjunto visitante. Poco y nada para un Shakhtar que dependía de los ataques aislados de su capitán, la presión que ejercía el conjunto de Guardiola desajustaba el sistema defensivo del equipo visitante. Faltando un minuto para el final de la primera parte llegaba una de las jugadas colectivas más bonitas del partido, los Citizens inclinaban su juego por la banda izquierda, el Chino Silva generaba fútbol pegado al lateral, mientras que Zinchenko se metía en el medio campo para construir; de ahí se construía una ocasión de peligro que terminaba con un disparo desviado de Bernardo Silva y asistido por el brasileño Gabriel Jesus, el cual le bajaba el balón de forma exquisita.

El primer tiempo terminaba con absoluto dominio del Manchester City a pesar del penal fantasma que concedió el árbitro. Una primera mitad llena de ocasiones claras, buen juego colectivo y con un 2-0 que daba un poco de calma para afrontar la segunda mitad.

Fotografía: Pagina oficial del Manchester City

Goleada y paso firme

La segunda mitad arrancaba con el tercer gol del Manchester City firmando la goleada. Sterling conseguía su tanto en el minuto 48 tras un gran disparo con derecha fuera del área, nada pudo hacer el arquero para evitar el 3-0 del partido. El Shakhtar parecía perdido, no podía neutralizar el ataque rival, el conjunto local hacía daño cuando se lo proponía, se adueñaban de las bandas y el medio campo; esto provocaba que los ucranianos se encontrarán con la obligación de colocarse en los últimos tres cuartos de cancha, la superioridad en calidad y juego colectivo era abrumadora.

Guardiola a la hora de partido ejecutaba el primer cambio, entraba el brasileño Danilo y se iba Walker que había hecho un correcto partido. Al minuto 63 el Shakhtar generaba su primer cambio, entraba Kayode y se iba el delantero centro Moraes, el cual había hecho un muy pobre partido sin ser gravitante para su equipo y con muy poca movilidad en el ataque ucraniano.

Nos acercábamos al minuto 70 y Taison se atrevía con un tiro desesperado y carente de ideas que se iba muy lejos de la portería de Ederson. A los 71 minutos del encuentro, Stepanenko comete una falta en el área generando el segundo penal del partido, Gabriel Jesus no tiene problema en ejecutarlo para transformar el 4-0 en el minuto 72; doblete del brasileño que le devuelve la confianza que le estaba faltando. Tras una gran actuación y con una goleada a favor el Chino Silva salía del campo al minuto 73, en su lugar entraba el alemán Gundogan.

En el minuto 76 Pep se gastaba su último cambio, salía Fernandinho y entraba en Fabian Delph. El Shakhtar intentaba cambiar un poco la cara del equipo con un doble cambio al minuto 77, salían los brasileños Taison y Maycon y su lugar entraban Nem y Alan para darle más frescura al conjunto visitante. Faltaban diez minutos para el final del encuentro y el partido ya estaba completamente resuelto, el conjunto Citizens controlaba a su antojo los cada uno de los momentos del partido. La manita para los Citizens la ponía el argelino Mahrez en el minuto 84, tiro con la derecha desde el lado derecho del área al centro del arco, en el que asistía Ikay Gundogan. Para concluir un partido redondo en el segundo minuto del añadido el brasileño Gabriel Jesus anotaba su tercer gol, un tiro con la derecha desde afuera del área por encima del arquero, la asistencia era del argelino Mahrez.

Fotografía: Pagina oficial del Manchester City

El Manchester City se consolida con esta goleada monumental en la primera posición de su grupo a falta de dos partidos por disputar, los de Guardiola van a paso firme goleando, ganando de forma contundente y demostrando que es un posible candidato a ganar la orejona en esta edición de la UEFA Champions League.