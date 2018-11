Matt Lampson, MLS WORKS Humanitario del Año 2018

Uno de los premios más agradecidos de la Major League Soccer se ha fallado en el día de hoy. El MLS WORKS Humanitario del Año reconoce al futbolista que ha tenido un mayor trabajo social de manera desinteresada a lo largo del año.

En esta temporada ha sido el guardameta Matt Lampson el futbolista reconocido con este premio, que repite tras lograrlo en 2016.

Motivado por su propia batalla contra el linfoma de Hodgkin en estadio IV, que le fue diagnosticado con 17 años, Lampson creó la Fundación LampStrong, una organización sin ánimo de lucro, dedicada a brindar apoyo financiero, emocional y motivacional a los pacientes con cáncer y sus familias en 2014. Su incansable trabajo llenar la vida de los pacientes de cáncer y sus familias y alentar a los sobrevivientes a aceptar su "segunda oportunidad en la vida" lo llevó a ser nombrado 2016 MLS WORKS Humanitario del Año.

mnufc.com

“Nuestros clubes, socios y simpatizantes están comprometidos a hacer una diferencia en nuestras comunidades y estamos orgullosos de tener jugadores en toda la Liga que desempeñan un papel tan vital en esos esfuerzos", dijo JoAnn Neale, Directora Administrativa y Responsable de Responsabilidad Social. “Matt Lampson ha cambiado innumerables vidas con su generosidad y su compromiso de ayudar a los demás. Es una persona excepcional con una habilidad única para educar e inspirar. Estamos orgullosos de honrar a Matt como el Humanitario del Año MLS WORKS de esta temporada”.

La misión de LampStrong Foundations es brindar apoyo financiero, emocional y motivador a los pacientes y familias con cáncer en todas las etapas del tratamiento y recuperación del cáncer y financiar a investigadores de cáncer probados. La visión de la fundación es influir positivamente en las vidas de quienes luchan contra el cáncer y alentar a los sobrevivientes y sus familias a aprovechar al máximo su segunda oportunidad de vida.

Matt Lampson se unió a Minnesota United FC en enero de 2018 como parte de una operación del MLS SuperDraft de este mismo año. Recién llegó de una destacada temporada 2017 con Chicago Fire, en la que comenzó con 24 de los 24 juegos más altos de su carrera, obteniendo ocho blanqueadas y 58 salvadas. Lampson logró su primera victoria con ‘Los Loons’ el 10 de marzo en Orlando City SC, un resultado de 2-1, y realizó 31 salvados en nueve aperturas durante la campaña de 2018. Desde que se mudó a Minnesota, Lampson se asoció con el University of Minnesota Masonic Children’s Hospital, que visita mensualmente para compartir y pasar tiempo con los pacientes, además de continuar con su Programa LampStrong Heroes en honor a los pacientes en el hogar y en los juegos fuera de casa.

“Cuando comencé a trabajar con pacientes y familias con cáncer en 2013, nunca hubiera soñado con recibir este honor una vez, y mucho menos por segunda vez. Todo lo que he intentado hacer es inspirar e infundir esperanza a todos los pacientes con cáncer para que aprovechen su segunda oportunidad en la vida para marcar la diferencia. Quiero que todos comprendan y reconozcan lo valioso que es cada día y que vivan con un mayor aprecio por la vida. He podido alcanzar tantas vidas con la ayuda no solo de Minnesota United, sino de casi todos los equipos de la liga. El personal de relaciones con la comunidad de la MLS me ha ayudado a difundir mi mensaje y cambiar vidas todos los días.

“Seguiré haciendo todo lo que esté a mi alcance para llegar a la mayor cantidad posible de pacientes y familias. Este premio es para cada persona que ha vencido el cáncer y se ha ganado una segunda oportunidad en la vida. Este premio es para cada miembro de la familia que ha conocido la lucha y ha sido la fuerza para aquellos que están en la batalla. Este premio es para mis padres y mis hermanos, a los que nunca hubiera podido vencer el cáncer.

“Gracias no solo a Minnesota United, sino también a mis compañeros de equipo, a la oficina central y, lo más importante, a los fanáticos, por ser tan solidarios e impactantes en mi misión. Este premio es bien merecido por una ciudad tan increíble".