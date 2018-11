Frankfurt deja fuera a Apollon en la Europa League

Como parte de la fase de grupos del grupo H, se llevó el encuentro entre Apollo y Eintracht Frankfurt en el Estadio GSP en Chipre. El encuentro estuvo lleno de goles y con un marcador de 3 a 2 a favor de los visitantes y que terminó por dejar fuera a los locales de la Europa League.

Apollon alineó con Kissas, Stylianou, Quedraogo, Roberge, Vasiliou, Kyriakou, Sachetti, Sardinero, Markovic, Schembri y Maglica. Mientras que Eintrancht Frankfurt inició con Trapp, Abraham, Hasebe, Ndicka, Da Costa, Fernandez, Stendera, Willems, Gacinovic, Haller y Jovic. Los mexicanos Marco Fabian y Carlos Salcedo en ésta ocasión no participaron ya que el primero no fue convocado y el segundo sigue en franca recuperación.



Cabe señalar que para los jugadores del Frankfurt el empate le era suficiente siempre y cuándo el Olympique de Marsella no ganará su encuentro, mientras que para Apollon los tres puntos le resultaban indispensables para continuar su paso por la liga.



Al iniciar el juego, era evidente el gran número de aficionados que viajaron hasta Chipre para apoyar a los visitantes, al minuto 8´se vio la primer acción por parte de Kyryakou quien lanzó un fuerte disparo hacia la portería de Trapp, pero no prosperó.

En el minuto 17, los de Frankfurt lograron ponerse adelante en el marcador cuándo el serbio Luca Jovic, logró el primer tanto, a lo que se esperaba la reacción del equipo local, pero no llegó, hasta terminar los primeros 45 minutos.

Frankfurt se retiró a los vestidores con la tranquilidad de saber que llevaban la ventaja sólo por la mínima, mientras que Apollon, sabía que debía esforzarse mucho más si quería concretar el gol.



Al continuar la segunda parte del encuentro, Sebastian Haller se hizo presente al lograr el segundo gol en el minuto 55´ y posteriormente en el minuto 58´,el serbio Mijat Gacinovic puso el tercero y último tanto.

Aún con ello Apollon no se echó para atrás, enviando a su ofensiva hacia adelante para conseguir una oportunidad de llegar al área contraria,

Todo parecía en calma para los visitantes, incluso Hütter se apreciaba tranquilo, hasta que en el minuto 71´, los locales despertaron al minuto 71, con gol del delantero Emilio Zelaya, lo cuál dio vida a Apollon, al llegar el minuto 81´, las águilas del Frankfurt se vieron obligadas a prescindir de Marc Stendera, después de que éste le dio un codazo a Esteban Sachetti, lo cuál le valió la tarjeta roja y por ende la la salida del futbolista alemán, ya con un hombre menos, todo parecía facilitarse para los locales quienes comenzaron a tener llegadas de peligro y el segundo gol era inminente, el cuál llegó al minuto 90+4 de nueva cuenta por el argentino Emilio Zelaya, quien no desaprovechó la oportunidad.

Para mala fortuna de los locales, el segundo tanto llegó cuándo el tiempo se les vencía, y el marcador tres a dos sobre Apollo.

Con este resultado, los alemanes lideran el Grupo H, con 12 puntos, mientras que el Apollon es el último de los cuatro equipos con tan solo un punto.

Por su parte Eintracht Frankfurt en compañía de Chelsea y Lazio aseguran su pase a la siguiente ronda de la Liga Europa de fútbol gracias a las victorias que consiguieron en la segunda competición del continente.

Además de consolidarse como líder del Grupo H con 12 unidades, con tres de ventaja sobre la Lazio. Las estadísticas del encuentro finalizan con tres tarjetas amarillas para el Frankfurt, y 3 tiros al arco y 4 tiros de esquina mientras que Apollon, tuvo 6 oportunidades al arco y 5 tiros de esquina.