Previa Borussia Dortmund - Bayern Múnich: dos grandes que buscan la supremacía

Se viene uno de los partidos más esperados del año en Bundesliga, y no podía ser otro que el Bayern Múnich quien en esta ocasión visita al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, estadio que casi con un 100% de probabilidad estará con su 80.000 espectadores apoyando a los dirigidos por Lucien Favré, que tienen una oportunidad inmejorable para escaparse a siete puntos de los bávaros.

Cómo llegan a este encuentro

A pesar que las avispas vienen de perder en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid por la UEFA Champions League, los dirigidos por Lucien Favré vienen con un estado de forma envidiable. En sus últimos cinco encuentros de Bundesliga vienen con cuatro victorias y tan solo un empate ante el Hertha Berlín.

En la esquina de en frente está el Bayern Múnich, quien a pesar de estar terceros en la liga, no están obteniendo los resultados esperados, sin embargo están a cuatro puntos de la punta y una victoria en este clásico los llevaría a estar a tan solo un punto del Borussia Dortmund. Los bávaros tienen en los últimos cinco partidos una racha de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Antecedentes

En el historia entre estos equipos figuran un total de 112 enfrentamientos donde el máximo beneficiado ha sido el Bayern Múnich con un total de 54 partidos ganados, 29 empates y 29 derrotas.

En la siguiente gráfica te mostraremos como han sido los últimos cinco enfrentamientos entre estos colosos en el Signal Iduna Park por Bundesliga.

Fecha Local Resultado Visitante 04/11/2017 B.Dortmund 1-3 B. Múnich 19/11/2016 B.Dortmund 1-0 B. Múnich 05/03/2016 B.Dortmund 0-0 B. Múnich 04/04/2015 B.Dortmund 0-1 B. Múnich 23/11/2013 B.Dortmund 0-3 B. Múnich

​Los bávaros han sabido salir ileso de sus últimos cinco encuentros por Bundesliga en el coso de Dortmund con tres victorias, un empate y una derrota. Estos buenos resultados le vienen muy bien a los chicos de Kovac que una victoria los mete de lleno por la lucha en la punta.

El colegiado

El encargado de impartir justicias en este encuentro será el berlinés Manuel Grafe de 45 años de edad. Un arbitro de gran experiencia en Bundesliga, esta temporada ha arbitrado cuatro encuentros en total entre los cuales figura el del 20 de octubre entre el Stuttgart y el Borussia Dortmund, donde resultaron ganadores los dirigidos por Lucien Favré por 4-0. En sus cuatro encuentros de esta campaña ha amonestado a 11 jugadores, lo que promedia 2.75 tarjetas por partido.

Foto: Getty images

Declaraciones previas

Previo al encuentro de este sábado, Niko Kovac compareció ante los medios de comunicación para dejar sus impresiones del encuentro ante el Borussia Dortmund. "El Dortmund tiene un equipo muy fuerte, pero trataremos de imponer nuestro juego". Además también habló acerca de lo que representa el clásico: "Bayern Múnich vs Borussia Dortmund es un duelo prestigioso. Nos jugamos mucho, queremos reducir la brecha con el Dortmund, estoy convencido de que mañana seremos nosotros mismos"

Foto: @FcBayernEs

Lucien Favré también compareció ante los medios y dejó sus impresiones del encuentro. "Defender con astucia y atacar con inteligencia" aseveró también diciendo: "Bayern es Bayern. Debemos tener un rendimiento de primera. Desde la defensa hasta la delantera cuentan con gran experiencia", por lo que el suizo sabe que a pesar que viven un gran momento y el Bayern no tanto, deben cuidarse en todo momento, manteniendo la concentración.

Foto: bvb.de

En rueda de prensa también estaba Zorc, quien aprovechó para comentar del ambiente de la plantilla: Todos tienen ilusión por éste partido. Tiene una motivación especial", agrega Zorc, el director deportivo: "nuestro objetivo es ganar en casa. Ser un partido candente"

Jugadores a tener en cuenta

Este encuentro tiene muchas estrellas listas para salir al terreno de juego, y cada uno individualmente puede definir el partido debido a la calidad que tiene en sus botas, pero para este encuentro hay jugadores que han tenido un gran arranque de temporada, y es por ello que es importante mencionarlos para que sean tenidos en cuenta durante este apasionante partido.

Foto: bvb.de

Si hay alguien que hay que tenerle miedo en este arranque de temporada, ese es Jadon Sancho, el joven jugador inglés de apenas 18 años está teniendo un arranque de campaña con unos registros demoledores. En las 10 fechas disputadas, lleva cuatro goles y seis asistencias, siendo el jugador más determinante del equipo porque ya ha participado en 10 goles.

Foto: bundesliga.com

Por el lado bávaro, no resulta muy difícil encontrar, y es que este jugador siempre está metido dentro de los jugadores más importantes de la plantilla y de la temporada. No puede ser otro sino el polaco Robert Lewandowski. Si bien es cierto el delantero no lleva la cantidad de goles de otras temporada, aun así sigue siendo el jugador más destacado del equipo, con sus cinco goles y tres asistencias, es el jugador que más ha participado en los goles del equipo.

Posibles onces