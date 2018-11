Portland se clasifica en tierra hostil

Una nueva final de conferencia para Portladn Timbers tras conseguir dejar en la cuneta a su máximo oponente. A pesar que los Sounders fueron los claros dominadores durante la gran mayoría del encuentro, su poca claridad en el ataque durante la primera mitad, les impidió llegar al descanso con ventaja. Fue en la última media hora del encuentro cuando este se rompió por completo y los goles pasaron a sucederse. Se llegó a una prórroga en la que ambos equipos anotaron al inicio, pero a mala puntería de los locales y el acierto defensivo de su rival hizo que la eliminatoria se decidiese desde los once metros, en donde Portland Timbers estuvo más acertado.

Sounders llega sin claridad

No cabía esperar otro inicio de encuentro, que el que se dio en esta vuelta de semifinales de conferencia. Con una de las rivalidades más importantes del soccer, el pase a la final en juego y un resultado en contra para los locales, se creó un ambiente en el CenturyLink Field como el de las grandes noches.

Todas estas circunstancias llevaron en volandas al conjunto local, que durante los primeros minutos desplegó un fútbol muy intenso sobre la portería de su rival con el que buscó dar la sorpresa y adelantarse en el marcador. Sin embargo, los Timbers, sabedores del lo que se les podía venir encima, se pertrecharon muy bien en defensa e impidieron cualquier disparo de peligro sobre portería.

Tras unos minutos, los que el equipo visitante consiguió rechazar el empuje inicial de su rival y tener presencia sobre el área de estos, pero la distancia entre líneas les impidió llegar con un número óptimo de jugadores para crear peligro.

Este pequeño paréntesis en el dominio de los Sounders no cambió el planteamiento de los locales, que continuaron su asedio sobre la portería de su rival, pero apenas consiguieron crear peligro. Tanto fue así que el primer disparo bajo los tres palos no llegó hasta los últimos minutos de la primera mitad.

El trabajo defensivo de Portland logró dar sus frutos durante este tiempo. Una primera línea formada por cinco jugadores y la siguiente por cuatro, generó que los locales apenas consiguiesen generar espacios o que los delanteros lograsen realizar algún desmarque de ruptura.

De manera inexorable, el final de la primera mitad llegó sin que los locales consiguiesen generar una ocasión clara de gol. El planteamiento de su rival les impidió dar profundidad a sus acciones, lo que provocó que se llegase al descanso con el marcador inicial.

Media hora de infarto

Con el inicio de la segundo mitad no se vio ningún cambio en el desarrollo del partido. Mientras que los Sounders se convertían en un ‘martillo pilón’, al defensa de su rival rechazó todas y cada una de las acciones que se vieron sobre su portería.

Sin embargo, con el paso de los minutos esta dinámica cambio, gracias a dos factores importantes. La primera fue la aparición de Lodeiro que hasta el momento estuvo fuera del partido y la segunda fue el cansancio de los jugadores visitantes. Esto hizo que comenzasen a aparecer espacios entre líneas por los que los Sounders consiguieron tener un par de disparos a puerta, dando así los primeros avisos.

Sobre la hora de partido, Portland Timbers logró sacudirse la presión de su rival, y aprovechando la indecisión de estos, se plantó con peligro en algunas ocasiones sobre la portería, llegando a realizar un par de disparos peligrosos, que obligaron a Frei a actuar.

Pero unos minutos después la euforia invadió el CenturyLink Field cuando Ruidíaz aprovechó el primer error de la defensa visitantes para anotar el que los ponía por delante en el marcador y les daba el pase momentáneo a la final. Un balón aéreo, sencillo de atrapar para el guardameta, se escapó de sus manos y se quedó suelto en el interior del área para que el delantero peruano lograse anotar el primer gol.

Este tanto cambio el partido por completo, provocando que los dos equipos aumentaran al intensidad de su juego y permitiese ver un mayor número de llegadas a portería.

En esta vorágine de fútbol ofensivo fueron los visitantes los primeros en golpear. Sebastián Blanco volvía ser el héroe de su equipo al recibir un balón de Asprilla en el borde del área, y entre un mar de piernas disparar a puerta, consiguiendo que el balón e introdujese en el interior de la portería.

Tras este gol, el partido volvió a volcarse del lado local. Este empate les sacaba de la eliminatoria y sólo un gol más les podía dar al opción de continuar peleando por la MLS Cup en una hipotética prórroga. Con insistencia buscaron la portería de Timbers, que con los cambios defensivos realizados por el entrenador, apenas consiguieron generar peligro.

Con el tiempo de descuento en juego, los locales tuvieron una gran ocasión con la que hubiesen dado la eliminatoria por zanjada. Valeri dejó solo a Melano que falló el mano a mano con el portero. Pero os locales no se rindieron y en una de las últimas llegadas a portería, apareció nuevamente Ruidíaz para anotar un gol y mandar el partido a la prórroga.

Abocados a los once metros

Con el inicio de la prórroga, el conjunto visitante logró dar un zarpazo a la eliminatoria, al empatar nuevamente el resultado. Un centro desde la banda derecha fue rematado de cabeza a gol por Asprilla en el segundo palo, llevando al éxtasis a los pocos aficionados de los Timbers que se encontraban en el estadio.

Pero la respuesta de Sounders no se hizo esperar y tras una acción en la que pidieron mano dentro del área, el colegiado vio una acción punible en la segunda y concedió a los locales un disparo desde los once metros. Nicolás Lodeiro no falló y anotó el tercer gol que con las nuevas reglas de los MLS PlayOff´s, mandaba el partido a los penales.

A partir de ese momento comenzó un nuevo partido en el que los locales se supieron superiores y asediaron la portería de su rival en busca de un gol que les permitiese dar el pase. Durante muchos minutos lo intentaron, lográndolo en la segunda mitad de la prórroga. Sin embargo, el árbitro invalidó al jugada por un fuera de juego.

Finalmente, sin que ninguno de los equipos consiguiese decantar el resultado a su favor llegó la ‘lotería de los penaltis’ en donde se decidiría el vencedor. Con dos fallos por parte de los Sounders y uno de su rival, estos segundos consiguieron pasar la eliminatoria y llegar nuevamente a una final de conferencia.