El Chelsea ya está en dieciseisavos

Minuto 53, el marcador seguía 0-0 en el Borisov Arena, el Chelsea buscaba portería pero la pelota no entraba. Emerson inicia un contraataque en el que pone un bombón a Giroud dentro del área pequeña para que el francés la empuje y abra el marcador, y ese gol, les daba el pase a la siguiente ronda de la Europa League.

Los de Maurizio Sarri, no solo han dado un buen papel en competiciones europeas, en liga, van segundos a dos puntos del líder (Manchester City), no han perdido ningún partido en lo que llevamos de temporada y además está clasificado para los cuartos de final tras ganar al Derby County de Frank Lampard.

Antes de repasar lo ocurrido en el grupo L de la Europa League, destacar como única “pega” la poca capacidad goleadora del Chelsea en Europa, exceptuando un partido ganado por 3-1 con hat-trick del canterano Loftus-Cheek, los demás partidos han sido todos ganados por 1-0, y han sido encuentros contra equipos de menos entidad como MOL Vidi, el PAOK y el propio BATE. Estos registros, en cambio, no se ven en otras competiciones como por ejemplo en la Premier League, donde Hazard lidera la tabla de goleadores con siete tantos en 10 partidos. Volviendo a Europa, el Chelsea viajará de aquí a19 días para afrontar el partido contra el PAOK con los deberes ya hechos. Los blues ganaron en la ida por 1-0, gol convertido de Willian en el 7’.

El míster habló

"El resultado", respondió Sarri, cuando se le preguntó qué era lo que más le gustaba. "Creo que no jugamos muy bien, no me gustó la primera mitad porque movimos la pelota solo en horizontal y lentamente, por lo que era difícil ser peligroso, fueron mejores los primeros 20 minutos de la segunda mitad, pero no logramos manejar bien los últimos 15. Lo mejor de esta noche fue el resultado.” Habló y elogió también al Bate Borisov rival de los blues: "Puedo decir que jugaron muy bien. Se defendieron bien en la primera mitad, también en la primera parte de la segunda, y atacaron bien en los últimos 10 minutos. Al final tuvieron mala suerte y pudieron haber empatado el partido. Jugaron muy bien, mucho mejor que en Stamford Bridge”. Con estas palabras acabó el italiano sus declaraciones post-partido.