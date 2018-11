Fotomontaje. Dani Souto (VAVEL España) Previa New York Red Bulls – Columbus Crew: en busca de la épica remontada

New York Red Bulls vs Columbus Crew//Lunes 12 de noviembre a la 01:00 //Red Bull Arena, Harrison, Nueva Jersey// Copa MLS 2018 – Semifinal de la Conferencia Este – Vuelta//Árbitro: Alan Kelly (IRL)//Fox Sports 1, The Sports Network, TVA Sports, VAVEL.com //Los “Red Bulls” no tendrán margen de error tras caer el domingo pasado en el primer encuentro, mientras que la Pandilla anhela certificar su pase a la final de la Conferencia Este.