Reparto de puntos muy trabajados

Acabados los encuentros europeos, West Ham y Huddersfield afrontaban la duodécima jornada de liga en Inglaterra, dos equipos muy diferentes, unos necesitaban arañar algún punto para intentar alejarse de los puestos de descenso y los de Pellegrini, viniendo con grandes bajas como las de Lanzini, Reid o Wilshere. Parecía que después de la goleada por 4-2 ante el Burnley viniendo antes de perder tres partidos seguidos iban a consolidarse más y obtener algo mejor que un empate.

Los Terriers empezaron dominando el partido por completo y, al minuto 2’ ya avisaron con un Rice que inició una jugada maravillosa en la que Alex Pritchard finalizó desde fuera del área con un disparo muy preciso que Fabianski no pudo atrapar. El partido era dominado claramente por el Huddersfield, los Hammers buscaban sus opciones pero las cosas no les salían, el segundo gol de los terriers pudo haber llegado una y otra vez. Los locales imponían un ritmo frenético y el segundo podría haber caído en cualquier instante, Philip Billing estrelló el balón a la madera tras un centro desde la banda izquierda, podrían haber adelantado también Aaron Mooy asustando con un tiro libre que acabó golpeando en el palo y Mounié que falló un mano a mano con el guardameta polaco.

Una segunda parte dominada por el West Ham

Tras volver de los vestuarios los de David Wagner, se echaron atrás, a esperar algún falló para montar un contraataque que rematara la faena.

Gracias a esto, el West Ham supo tener el balón y empezó a generar peligro en algunos instantes del partido, la entrada de Chicharito, dio un “plus” en el ataque de los Hammers y él mismo tuvo un ocasión muy clara, un cabezazo muy cerca de la portería Terrier que se fue desviado por muy poco. Las ocasiones en ambos equipos iban llegando, el autor del gol, Alex Pritchard, tras un pase de Steve Mounié, remató con la izquierda a centímetros del palo. Minutos más tarde, tras una serie de rebotes que intentaron finiquitar tanto “Chicharito” como Michail Antonio, el balón cayó a manos del brasileño Felipe Anderson que lanzó un zurdazo por la escuadra e igualó el marcador. El gol les dio un bote de confianza a los Hammers y minutos después pudieron poner el 1-2 en el marcador tras un remate de cabeza que ya gritaba Diop pero que fue rechazado en el último instante por la defensa Terrier.

Diez minutos muy intensos

Lo mejor del partido se reflejó en tan solo los últimos 10 minutos, los dos equipos necesitaban los 3 puntos y no iban a dejar escapar tan fácil este partido. Michail Antonio, muy activo en la segunda parte, tuvo la primera ocasión de los primeros diez minutos, Erik Durm a la siguiente jugada lanzó un zurdazo que fue desviado y así seguían los minutos, al minuto 86’ hubo dos claros fueras de juego. Era ya minuto 90’ y los dos equipos reventados, seguían y seguían, el Huddersfield, que jugó mucho mejor la primera que la segunda parte tuvo para acabar el partido tres ocasiones, Erik Durm desperdició, Laurent Depoitre no encontró portería tras un centro de Durm y Philip Billing que lo intentó pero la defensa Hammer rechazó y el partido se cerró con empate a uno.

Tras el partido de hoy el Huddersfield queda penúltimo a un punto salir de zonas de descenso, en cambio el West Ham permanece en el décimo tercer puesto escoltando al Brighton.

Se pide más a los Hammers​

Tanto directiva como aficionados no dejarán de apoyar nunca a sus jugadores y cuerpo técnico, pero eso si, piden buenos resultados. El club se ha dejado muchos millones en bastantes jugadores esta temporada y el equipo aún no acaba de funcionar bien. La jornada anterior al pasado partido, llevaban una racha de 3 partidos perdidos pero Pellegrini supo afrontarla bien y golear al Burnley por 4-2, aunque al parecer en el encuentro de hoy los Hammers sobretodo en la primera parte, no han estado metidos y han recolectado lo sembrado.