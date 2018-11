La Roma consigue una victoria revitalizadora

Para la Roma era imperioso conseguir una victoria ante la Sampdoria. No solo por el hecho de sumar 3 puntos y escalar puestos en la tabla –lo que ya de por si es importante- sino también por el hecho que La Loba venía de una serie de resultados irregulares. Su último partido había sido ante el CSKA de Moscú, en donde lograron derrotar al equipo local por 2 goles a 1, quedando en la parte alta de su Grupo en la Champions.

Pero en lo que respecta al Calcio, la Roma solo había conseguido sumar dos unidades de los últimos seis puntos en juego, con dos empates ante la Fiorentina y el Napoli, ambos como visitante.

Claramente no son malos resultados pensando en que al frente tenía dos buenos equipos, lo cierto es que no quedó en una buena posición en la tabla, por lo que era necesaria la victoria para sumar puntos, no alejarse mucho de los primeros puestos, y de paso obtener un golpe anímico importante. Para la suerte del conjunto romanista, todo eso se dio en el encuentro.

La victoria fue justa, nunca pasó demasiados problemas en el partido y salvo un par de ocasiones que generó la visita, la Roma nunca se vio amenazada con perder el encuentro. Con goles de Juan Jesus (Minuto 19), Patrik Schick (Minutos 59) y Stephan El Shaarawy (Minuto 72 y 92), la Roma consigue una victoria importantísima que lo posiciona en el puesto N° 6 de la tabla y con un buen presente de cara a su próximo desafío frente al Udinese.

Fuente: AS Roma.

Para la Sampdoria, este partido era igualmente importante lograr la victoria. Actualmente se encuentra en la 12° posición de la tabla y si bien no se encuentra cerca de la zona de descenso (6 puntos por delante del Empoli quien esta 19°), siempre es bueno alejarse lo más posible de la zona media de la tabla, ya que generalmente basta un par de malos resultados para estar en la zona baja de la tabla.

Por lo mismo, era necesario ganar hoy y posicionarse arriba, pero no pudo ocurrir. De hecho, el partido que plantearon no fue bueno.

Comenzó con presión en el campo rival y tratando de incomodar el juego del equipo local, algo que sí resulto en los primeros minutos del encuentro, pero a medida que fue avanzando el partido, entregó la posesión del balón a la Roma y nunca fue una amenaza al arco protegido por Olsen.

Más allá de algunas opciones de gol que tuvieron, en general no fue un buen partido del visitante, quien deberá recomponerse de esta fea derrota para tratar de ganar su próximo partido por el Calcio, el cual será ante el Genoa.

Fuente: AS Roma.

Roma y un golpe anímico importante

No es que la Roma pasara por un mal momento, pero si generaba unas cuantas dudas el juego de La Loba, principalmente en el Calcio, en donde sus últimos dos resultados habían sido empates. Ante buenos equipos como la Fiorentina y el Napoli, pero su juego no había sido el mejor y genero muchas dudas, específicamente ante el Napoli, uno de los animadores de la actual Serie A, Roma se vio muy mal, tanto así que casi su única llegada fue el gol y poco más. Por la misma razón, no solo era necesaria una victoria importante, sino una mejor muestra de juego asociado y directo, algo que si se vio ante la Sampdoria.

Los próximos enfrentamientos de la Roma no son nada fáciles, es por eso que el golpe anímico de conseguir una victoria con propiedad era importante para conseguir confianza de cara al partido por el Calcio que se viene ante el Udinese, y por la Champions League, ni más ni menos que ante el actual campeón, el Real Madrid.

Fuente: AS Roma.

Sampdoria en la medianía de la tabla

Era un momento ideal para ganar y escalar puestos en la tabla, pero no ocurrió así. Y da la impresión viendo el partido, que no ocurrió porque en gran medida, la misma Sampdoria lo quiso así. Si bien comenzó el encuentro con una presión alta, a medida que avanzaron los minutos dejaron de hacerlo y enfrentaron el partido jugando al contraataque. Finalmente, al ver como terminó el partido, se puede ver que no fue la mejor opción.

Ahora, la Sampdoria deberá recomponerse de esta dura derrota y tratar de sumar puntos en sus próximos desafíos, los cuales, en el papel, no se ven tan complicados. Ante Genoa, Bologna y SPAL 2013 son sus próximos partidos y no son rivales fáciles, pero bien puede sumar puntos si juegan concentrados y mejor de lo mostrado hoy ante la Roma.