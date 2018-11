Previa Chelsea - Everton: Más que un partido

Chelsea y Everton afrontarán hoy la duodécima jornada de Premier League, después de que hayan finalizado las competiciones europeas después de que los blues hayan conseguido el billete a dieciseisavos tras una victoria por 1-0 contra el BATE Borisov, el partido de hoy es muy importante para ambos equipos, el Chelsea quiere seguir arriba e invicto en liga y el Everton opta a entrar en competiciones europeas. Los blues serán locales y esto da un plus de confianza a los de Maurizio Sarri ya que todos los partidos de la temporada en casa han sido ganados.

Los dos equipos llegan muy bien

Los toffees llegan hoy a Stamford Bridge con la moral muy alta, tras conseguir 12 de los 15 puntos posibles y se consolidan como novenos en la tabla, los de Marco Silva, están solo a dos puntitos de entrar en el “Big Six” que lo reinan “Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal y Bornemouth”.

Por otro lado el Chelsea sigue invicto, los blues, siguen segundos a dos puntos del City, están clasificados a cuartos de final de la copa y además, el pasado jueves consiguieron una victoria por 1-0 ante el BATE Borisov que les dio el billete a dieciseisavos de final a falta de dos jornadas de Europa League por jugar.

El posible récord de Sarri en la Prermier.

El técnico Italiano, alcanzó a Frank Clark como entrenador debutante en Premier con más partidos sin perder. El estreno de Sarri en la Premier ha sido muy bueno, logrando 8 victorias y tres empates, encima de no perder ni en liga ni en Europa League.

Hoy, ante el Everton, si los blues logran no perder, el récord caería en las manos de Sarri ya que el ex entrenador del Nottingham, Frank Clark, consiguió enlazar 11 partidos sin conocer la derrota y hoy ese récord podría desaparecer de las manos del inglés.

Sarri habló sobre Ross Barkley

El llamativo progreso de Ross Barkley en el Chelsea en las ultimas semanas convenció a Maurizio Sarri, su papel en el equipo fue de menos a más y ahora es indispensable para Sarri.

El técnico italiano habló sobre sus habilidades y adaptación al equipo: "Al principio estaba en problemas", dijo el italiano. “Luego comenzó a mejorar en cada entrenamiento, en cada partido. Y, entonces, me sorprendió su capacidad de adaptación”. También habló y elogió sus habilidades: "Me gusta mucho porque creo que es un jugador muy completo". "Tiene cualidades físicas. És rápido. Técnicamente es muy bueno, tiene una buen disparo con la zurda y la diestra. Está mejorando moviendo el balón. Mentalmente es muy rápido y está mejorando tácticamente. Creo que está en camino de convertirse en un centrocampista muy importante, no solo en Inglaterra". Comparó al inglés con Loftus-Cheek que también da mucho que hablar: "Barkley, creo que en este momento desde un punto de vista táctico, está un paso por delante de Loftus-Cheek. Loftus llegó más tarde por las lesiones del primer tramo de temporada pero se ha reincorporado muy bien al equipo” Acabó con esto el técnico italiano.

Ambos equipos llegan con bajas

Por mala fortuna, nunca pueden faltar lesionados, el Chelsea llegará con Cesc Fábregas y Van Ginkel lesionados, no son muy claves en el equipo pero si fundamentales en el banquillo, el catalán, está de baja por enfermedad mientras que el holandés estará desafortunadamente hasta marzo de 2019 por problemas en la rodilla.

Por parte del Everton, Baines, Kenny y Richarlison, este último, duda para el partido de hoy, el brasileño está ya casi recuperado, pero Marco no quiere arriesgar a una de sus estrellas en el equipo.

Kevin Friend encargado de arbitrar en el Stamford Bridge

Kevin será el que dará el pitido inicial y final, un árbitro ya experimentado en Premier League, ha arbitrado más de 180 partidos y al Everton lo ha visitado 20 veces.

