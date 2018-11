El Manchester City se reafirma como líder en el derbi de Manchester 

El Etihad Stadium se vestía de gala para ser testigo del partidazo de la jornada en Inglaterra. Uno de los derbis de mayor nivel del fútbol mundial con muchos de los mejores jugadores del mundo, emoción a raudales la que se respiraba en el derbi de Manchester.

Dos de los 'grandes' de la Premier League se medían en una tarde especial, en la que se celebró antes del inicio de partido un homenaje por los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial y se recordaba a las víctimas inglesas del conflicto.

Guardiola alineó un once sin sorpresas, con los jugadores habituales y la baja importante de De Bruyne. Mourinho, consciente de que no podría discutirle el dominio de la posesión al Manchester City, configuró un once con un centro del campo muy táctico y tres jugadores arriba con mucha velocidad para intentar aprovechar los espacios a la contra.

Silva adelanta al City

El Manchester City entró en el partido a un gran nivel, dominando la posesión como era de esperar, pero imprimiendo un ritmo muy alto y consiguiendo llegar al área con relativa facilidad.

Poco a poco, los de Guardiola fueron encerrando en su área al Manchester United que no podía hacer nada más que despejar y volver a agruparse para defender de nuevo. Con este escenario, parecía que el gol del Manchester City era cuestión de tiempo y así fue. En el minuto 11, Sterling puso un gran centro desde la banda izquierda al segundo palo para Bernardo Silva y el portugués la puso de primeras atrás para que Silva, tras controlar con tranquilidad en el área pequeña, pusiese el 1-0 en el marcador.

Silva en el 1-0. Foto: Premier League.

El gol no hizo que el Manchester City bajase el ritmo y los de Guardiola buscaron el segundo gol en un momento en el que el Manchester United estaba tocado aunque no lo consiguieron.

Con el paso de los minutos, el Manchester City bajo el ritmo del partido e hizo que el Manchester United pudiese salir de ese papel de únicamente defenderse de las acometidas de los locales. El Manchester City siguió dominando la posesión, pero sin generar ocasiones claras para ampliar la ventaja y el Manchester United no creó prácticamente peligro salvo en alguna jugada a balón parado en la que los de Mourinho son superiores.

Gündogan sentencia el encuentro

El inicio de segunda parte no pudo ser mejor para el Manchester City. A los dos minutos, tras una recuperación en el centro del campo de Fernandinho, Agüero y Mahrez hicieron una pared en la frontal del área que dejó al argentino con opción de tiro y no perdonó, haciendo el 2-0 con un disparo fuerte y seco.

Agüero celebrando el 2-0. Foto: Premier League.

Este inicio arrollador del Manchester City se tradujo en peligro sobre la portería de De Gea, con la ocasión más clara en un mano a mano de Sterling que tras un mal control se entretuvo y Smalling pudo reaccionar e impedir el disparo.

En el minuto 56, en el primer balón que tocaba Lukaku después de salir del banquillo, provocó un penalti en un balón en profundidad que consiguió tocar el cuero antes que Ederson y el portero del Manchester City derribó al belga. El encargado de lanzar la pena máxima fue Martial, que engaña a Ederson y hace el 2-1, entrando además en la historia del Manchester United como el séptimo jugador en la historia de conseguir marcar en cinco partidos consecutivos.

Martial en el gol de penalti. Foto: Premier League.

Este gol, que había llegado en el peor momento del Manchester United en el partido, hizo que los de Mourinho mejorarán y diesen un paso adelante. Poco a poco comenzó a tener más la posesión, aunque en zonas de poco peligro, y esto hizo que el Manchester City tuviese algunas opciones de salir al contragolpe, pero sin éxito.

En los minutos finales, el Manchester United tiró de carácter para buscar el gol que devolviese la igualada al marcador, pero en el minuto 86, el Manchester City sentenció el encuentro en un centro desde el lado derecho de Bernardo Silva que recibió solo dentro del área Gündogan y tras controlar, el alemán puso el 3-1 definitivo.