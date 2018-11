El Paris-Saint-Germain sigue y sigue

Debido a todas las lesiones, cada partido es un rompecabezas para Thierry Henry para hacer sus alineaciones y está obligado poner a jugadores, en su mayoría jóvenes, que en condiciones normales tal vez no pondría de titular para partidos así.

Fue justamente el caso del central Benoît Badiashile, de 19 años apenas, y hermano del portero Loïc, en la banca del Mónaco.

Además nuevamente lesiones durante el partido cambiaron los planes de juego del Mónaco. Nacer Chadli, salió lesionado en el minuto 21 por Jordi MBoula, el ex del Barça, que el también salió a su vez por lesión en el minuto 49. Son cosas que solamente pueden pasar a un equipo muy mal de confianza, no hay otra explicación a tanta mala suerte, o tal vez el cuerpo médico del club, pero que parece ser el mismo que los años anteriores, así que sería difícil de explicar tanta incompetencia.

Cavani festejando con sus compañeros. (Fuente: psg.fr)

Volvió Cavani

Últimamente había un poco desaparecido Edinson Cavani de las pantallas. Lo dejamos en el partido de ida ganado 6-1 contra la Estrella Roja de Belgrado, y muchos observadores lo veían enojado, tal vez celoso también de la pareja Neymar-MBappé, de haber salido en el medio tiempo de ese juego donde puso solo un gol de los 6 de ese día. Tampoco participó, por lesión esa vez, en el Classique contra el Olympique de Marsella. Pero volvió contra Mónaco. Y con triplete por favor. A esta altura, donde las estrellas principales no marcan, son otras, ¿quien podrá para este PSG en la Ligue 1 Conforama? Cada fecha que pasa, demuestra aun más que la liga francesa se está quedando demasiado chica para el conjunto de la capital francesa.

De los tres goles de Cavani, dos tuvieron que ser validados por video, después de fuera de juego señalados, que al final no fueron pero también anulando un gol de Draxler justo antes de acabar el primer tiempo por un fuera de juego no pitado que al final si era. Por una vez, visto la cantidad de intervención del video no hubo ningún inicio de polémica, todos los actores estuvieron de acuerdo que funciono de maravilla. Neymar de penal puso el cuarto gol en el minuto 64. Cabe destacar que por una vez, el jovencito MBappé no marcó.

Un jugador del Paris hizo una declaración sorprendente después del juego

A pesar de la victoria por 4 a 0, el capitán parisino Thiago Silva dijo después del partido que no habían jugado bien, que se les hizo difícil y que habían jugado mucho mejor en Nápoles en Champions a pesar del empate obtenido en Italia. Pero en que si le podemos dar la razón al capitán parisino es que de este partido no se pueden sacar muchas conclusiones por el pésimo nivel que está mostrando últimamente el Mónaco. Habrá que ver contra el Toulouse en dos semanas para juzgar un poco mejor el nivel del PSG y si podrá seguir así toda la temporada. ¿Sumará una decimocuarta victoria en Ligue 1 el Paris contra Toulouse el 23 de noviembre? Lo más probable es que si.