Mourinho: “Una cosa es visitar a la Juventus y otra jugar ante el Shakhtar Donetsk en casa”

Mánchester volvió a ser azul. El color de los Skyblues volvió a teñir una ciudad que hace tiempo que no muestra el rojo de los Red Devils. Los de Mourinho volvieron a perder ante su eterno rival, y lo que es más importante, siguen perdiendo puntos con la cabeza de la clasificación. Los de Old Trafford están lejos de su mejor nivel y eso se demuestra viendo la tabla. El Manchester United es el único de los seis grandes de Inglaterra que no está en posiciones europeas. De hecho, es el único que no está entre las seis primeras posiciones de la clasificación. Son muchos los puntos que se están dejando los dirigidos por el portugués y son aún más las voces que apuntan a que no conseguirán entrar en UEFA Champions League este año.

"Una cosa es una mala actuación y otra es una actuación con errores"

Tras perder 3-1 ante su eterno rival, José Mourinho atendió a los medios de comunicación para dar su punto de vista de un partido que perdieron, según él, “por errores”. “No es un mal rendimiento, en absoluto. Una cosa es una mala actuación y otra es una actuación con errores. Lo de hoy ha sido una actuación con errores. Los tres goles fueron errores y nos castigaron por ello. Estuvimos en el partido hasta el minuto 80, incluso la afición local lo sintió, pero le tercer gol nos castigó con un resultado que no merecemos”. El portugués afirmó estar “triste”, pero de ninguna manera “decepcionado” con una derrota que invita a dejar atrás cuanto antes: “En dos semanas jugamos contra el Crystal Palace en casa, y a partir de ese partido tenemos que ir ganando puntos”.

En su tono habitual, Mourinho valoró las diferencias de haber jugado ante la Juventus en la UEFA Champions League o ante el Shakhtar Donetsk, rival del Manchester City entre semana: “No lo voy a utilizar como una excusa, pero hay que estar de acuerdo en que una cosa es ir a visitar a la Juventus en Liga de Campeones y jugar durante 94 minutos al límite, no solo en lo físico, sino en lo mental, y otra cosa es vencer al Shakhtar Donetsk en casa, disfrutando del partido y completamente relajado. No quiero decir que el Manchester City no sea un equipo bueno, solo digo que llegamos en circunstancias diferentes”.

“ [Fellaini] no está en condiciones de jugar los noventa minutos”

Quién sabe si esas circunstancias diferentes a las que se refiere el portugués fueron determinantes a la hora de dejar fuera a Paul Pogba, quien tenía molestias musculares. Sin el francés, el entrenador del Manchester United alabó el rendimiento de un Fellaini que, según él, “no está en condiciones de jugar los noventa minutos”. “Después de una derrota no tengo que hablar sobre un jugador que no está. Lo hemos echado en falta, por supuesto, porque ha roto en gran parte nuestro plan ya que Fellaini ha tenido que jugar de inicio. Normalmente entra en los últimos veinticinco minutos, con 2-1, y ahí es importante para nosotros”, añadió un técnico que sigue estando en la cuerda floja tras sus resultados ligueros.