Resumen de la jornada 13 de la Ligue 1: el PSG avanza con paso firme

La Ligue one tiene tres torneos diferentes compuesto por uno sólo. Por un lado tienes la lucha por el descenso, en donde los más afectados son Guingamp, Mónaco y Dijon; que están en zona roja. Caen, Amiens, Toulouse, Nimes y Angers; no se quedan atrás porque la ven muy de cerca. El otro sector de la tabla, es la lucha por las plazas que dan lugar a competencias internacionales; aquí hay seis equipos que apenas están separados por seis puntos: Lille –segundo con 26- Montpellier, Lyon, Saint-Étienne, Marsella y Niza –séptimo con 20-. Y por último está el campeonato del PSG que compite contra sí mismo, intentando romper sus records obtenidos en campañas anteriores. Los parisinos no tienen contrincante, han ganado todos sus compromisos sin mayores complicaciones, y ya le trece unidades al segundo lugar de la tabla.

Lille no pudo en la apertura de la fecha

El viernes 09 de septiembre, Lille recibió al Racing de Estrasburgo en el estadio Pierre-Mauroy. Los de Galtier fueron tremendamente superiores al conjunto visitante, el encuentro culminó sin goles, cierto; pero el local hizo todo lo que estuvo a su alcance para llevarse los tres puntos. Más de 20 remates, 8 fueron entre los tres palos; 74% de posesión del balón, 730 pases y 87% de acierto. Si hubo un equipo que mereció ganar en esta fecha, ese fue Lille; pero el fútbol no admite merecimientos, Racing fue a salvar un punto con un 5-4-1 y lo logró, los de Galtier intentaron los 90´ y no pudieron. La buena noticia para el segundo lugar de la tabla, es que mantiene el sub-liderato pese al traspié; y que las sensaciones del juego siguen siendo buenas. Racing se mantiene en mitad de tabla con 18 unidades, exactamente en el octavo lugar.

Foto: getty images.

El partido con más goles

El colista del torneo, Guingamp; recibió a uno de los primeros lugares de la competencia, Lyon. El encuentro fue disputado en el Estadio Du Roudourou, en donde Lyon sufrió más de lo esperado para llevarse los tres puntos. El delantero Thuram fue la figura del conjunto local, el nueve se despachó con dos tantos; el primero a los 21´ para abrir el marcador, y el segundo fue de penal al minuto 79 para poner el 2-3 parcial. Al Olympique le tocó remar contracorriente, le costó muchísimo encontrar la igualdad que llegó en la segunda mitad gracias a Aouar, el joven centrocampista anotó el empate a los 62´. Cuatro minutos más tarde, Memphis Depay –el mejor del partido- firmaría la remontada de los leones, y a los 73´ encaminaría el partido a favor del conjunto dirigido por Bruno Génésio; al marcar el tercer tanto para la visita. El último gol del encuentro lo hizo Maxwel Cornet, el marfileño puso cuentas definitivas a los 83´ de partido; un minuto después de haber ingresado por Dembélé.

Foto: getty images.

La sorpresa de la jornada

El golpe sobre la mesa lo dio el Angers, que a domicilio venció al tercer lugar de la tabla, Montpellier. El resultado fue 1-0, y el héroe del encuentro fue el central Romain Thomas, que marcó el único tanto del partido al minuto 69. Un compromiso que solo tuvo un tanto, pero fue muy entretenido; ambos equipos en sus ideas buscaron los tres puntos, Montpellier con el juego de posesión y Angers apostando por el contragolpe.

Niza ganó por la mínima

Al equipo de la costa del sur le tocó una dura visita al Stade des Costieres, en donde el Olympique Nimes cayó derrotado ante Niza debido al gol del argelino Youcef Attal, que a los 61´ anotó el primer y único gol del partido. Con este resultado Niza llegó a los 20 puntos y se ubica en la séptima posición, Nimes se quedó con 14 unidades y se encuentra en el décimo cuarto lugar de la tabla.

Lucha de necesitados

Otro encuentro en donde el que menos peligro generó, logró la victoria; fue el Toulouse-Amiens. En donde el conjunto visitante –Amiens- obtuvo un valioso triunfo en su lucha por no descender en el Municipal de Touoluse, una cancha siempre complicada para cualquier equipo. El encuentro finalizó 1-0 gracias al gol de Alexis Blin a los 28´ del primer tiempo. Toulouse intentó rescatar el empate, pero se le hizo imposible batir el arco del arquero Régis Gurtner.

Saint-Étienne defendió su casa

Uno de los pocos locales que triunfaron fue Saint-Étienne, que doblegó al Reims 2-0 con los goles de Debuchy al primer minuto de juego y Khazri a los 39´. Una victoria muy importante para los dirigidos por Jean-Louis Gasset, porque Reims era un rival directo y con el triunfo escalaron hasta el quinto lugar de la tabla con 23 puntos. Reims marcha noveno con 17 unidades y buscará recuperarse en la próxima jornada ante el colista Guingamp.

Sin goles Bordeos

En el estadio Matmut Atlantique, el Bordeaux de Bedouet empató ante el Caen de Marcadal. Si tocara elegir cual fue el encuentro menos atractivo de la jornada, sin dudas fue este; el local Bordeaux estuvo más cerca de marcar algún gol pero le faltó pegada en el último toque. Caen logró zafarse del descenso por ahora con doce unidades, un punto por encima del Dijon; que marcha décimo octavo. Bordeaux llegó a los 16 puntos y está ubicado en el puesto once.

Marsella volvió al triunfo

Después de cuatro derrotas consecutivas el Olympique de Marsella volvió a ganar, esta vez 2-0 ante el Dijon en el Velódromo de Marsella. Los de Rudy García dieron claras mejorías en su juego y pusieron la mira en los puestos de arriba, lo más importante para los marselleses fue dejar su arco en cero después de mucho tiempo. El Olympique se ubicó en el sexto lugar con 22 puntos a cuatro unidades del sub-líder, el próximo partido será clave; visitarán al Amiens en el Estadio de la Licorne. Dijon por su parte mostró dentro de sus posibilidades una digna actuación en su visita a Marsella, esta derrota los dejó en la zona de descenso con 11 puntos y en la próxima jornada se medirán al Bordeaux de local.

Foto: Getty images.

Sala sigue encendido

En el Stade de la Route de Lorient, Emiliano Sala volvió a marcar en el empate de Rennes y Nantes. El partido fue gobernado mayoritariamente por el local, Rennes; que en los primeros minutos se puso en ventaja gracias al gol de Johansson. Nantes iba a reaccionar rápidamente, y lo iba a empatar 8´ después; a los 16 minutos gracias al goleador del torneo, Emiliano Sala. El ex Caen ha marcado once goles en doce partidos disputados, y está igualado junto a Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores. Gran momento del argentino surgido de las inferiores del Club San Martín de Progreso.

Foto: Getty images.

¿Alguien puede con PSG?

El conjunto de la capital fue de paseo al Estadio Luis II en Mónaco, el equipo de Tuchel goleó 4-0 sin compasión al AS Mónaco de Thierry Henry que está hundido en una crisis terrible. En los parisinos Cavani volvió a la titularidad después de varios encuentros y se despachó con un triplete, Neymar completó la faena del PSG anotando el cuarto tanto de penal. Con esta victoria Paris consiguió su victoria número trece llegando a los 39 puntos, Mónaco sufrió su octava derrota del torneo y se quedó estancado con siete unidades en el penúltimo lugar de la tabla.