Resumen de la jornada 5 de la Liga de Naciones: mucho por decidir para la última jornada

Alemania, descendida a la Liga B; España, pendiente de lo que hagan este tarde Inglaterra y Croacia, para saber si es, o no, campeón de grupo tras su impresionante puesta en escena en los dos primeros partidos de esta Liga de naciones; una Eslovenia con un grupo de notables jugadores, descendida a la Serie D... Bienvenidos a la Liga de Naciones!

Liga A

En el grupo 1 de esta Liga A, se ha producido, tal vez, la mayor sorpresa de la competición: el descenso de Alemania a la Liga B, tras la victoria de Holanda frente a Francia del pasado viernes. Cierto es que los alemanes venían de fracasar estrepitosamente en el pasado Mundial de Rusia y que su grupo, con la campeona del mundo y con Holanda, no parecía el más sencillo del mundo.

Pero, aun dándole muchas probabilidades a la opción de que Francia fuese campeona, pocos podían esperar una nueva debacle alemana (solo un punto sumado en los tres partidos que ha disputado) y que Ronald Koeman comenzase a obtener, tan pronto, resultados tan positivos para Holanda, tras el nefasto desempeño de la oranje los cuatro últimos años: pese a su derrota en Francia, actuando como local, ha sido capaz de vencer tanto a Alemania como a Francia. Y a Francia, de una forma mucho más contundente que el dos a cero que finalmente señaló el marcador: de no ser por Lloris, el encuentro hubiese terminado en goleada.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Frenkie de Jong y Kilyan Mbappe, frente a frente (Foto: onsoranje.nl)

En el Grupo 2, formado por Bélgica, Suiza e Islandia, todo se ha venido desarrollando conforme a lo lógica (pese a la espectacular irrupción de los nórdicos en la Euro 2016 y su clasificación para el pasado Mundial) y, hasta cierto punto, con total simetría: tanto Bélgica como Suiza han ganado sus encuentros a Islandia y los belgas ganaron a los suizos en el encuentro disputado como locales; queda, para la jornada 6, el Suiza – Bélgica que, con Islandia ya descendida, decidirá el campeón de este grupo 2.

El pasado viernes, Bélgica derrotaría a Islandia en el Rey Balduino de Bruselas por dos goles a cero (doblete de Batshuayi) en un partido muy cómodo, con pocas ocasiones de gol y en el que los belgas ni siquiera tuvieron que emplearse a fondo.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

En el Grupo 3, en el mítico San Siro, Italia apurada frente a Portugal sus opciones de ser campeón de grupo: necesitaba vencer a los portugueses y que éstos tropezasen el martes frente a Polonia. Pero, pese a un notable partido de los italianos (posiblemente, con los mejores 45 minutos - el primer tiempo – de la era Mancini), no lograron perforar la portería de Rui Patricio, debiendo conformarse, al final, con un empate a cero que les deja en segunda posición de un grupo B ya totalmente definido, sin necesidad de esperar el resultado del Polonia – Portugal del próximo martes.

En descargo de los italianos, hay que decir que se han encontrado una selección portuguesa en plena madurez y teniendo muy claro lo que debe hacer sobre el terreno de juego; el encuentro del sábado fue una demostración perfecta de ello.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Y, para cerrar esta Liga A el grupo 4 está siendo una montaña rusa de sensaciones futbolísticas: la nueva España de Luis Enrique comenzó la competición de forma espectacular, venciendo a Inglaterra a domicilio y endosándole un set (6-0) a Croacia, actual subcampeona del mundo. Casi todo el mundo daba por hecho que sería campeona de grupo sin mayores dificultades. Pero después hizo gala de ese refrán tan español que “arrancada de caballo y paradas de burro”: los fallos de concentración y los despistes en defensa hizo que perdiese el pasado octubre con Inglaterra en Sevilla y el pasado jueves, con Croacia a domicilio.

En el Maksimir Stadion, Croacia llevo siempre la iniciativa. La primera mitad termino con empate a cero pero, en la segunda, los citados fallos defensivos condenaron a España, Croacia se adelantaría dos veces en el marcador y aunque los españoles nivelarían la contienda a los pocos minutos en las dos ocasiones, un postrero gol de Jedvaj (el segundo en la cuenta del inesperado héroe croata), deja este grupo a expensas de lo que ocurra este domingo en el Inglaterra – Croacia: quien gane, será campeón; quien pierda, descenderá. ¿Y si empatan? Gana España, que sería campeona de grupo.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Formacion croata que se enfrento a Espana el pasado jueves (Foto: http://hns-cff.hr)

Liga B

Era el Grupo 1 de la Liga B un grupo ya resuelto desde el pasado mes de Octubre: la Ucrania dirigida por el mítico Andriy Shevchenko comenzó arrasando y con tres victorias en sus tres primeros partidos, aseguró de forma matemática su condición de campeón de grupo “a las primeras de cambio”. Con los ucranianos clasificados y Eslovaquia luchando únicamente por evitar el descenso a la Liga C, se vio que, en el fútbol, no gana siempre el mejor, sino que muchas veces gana quien más lo necesita: cuatro a uno para los eslovacos en un encuentro que dominaron de principio a fin.

El domingo, en el Eden Arena de Praga, la República Checa y Eslovaquia dirimirán, en un duelo de excompatriotas, quien permanece en la serie B y quien desciende a la Liga C.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

En el Grupo 2, un solitario gol de Andreas Grandqvist permitió a Suecia enderezar un poco su trayectoria en esta Liga de Naciones (hasta ahora, había perdido en casa con la propia Turquía y empatado en Rusia) y condenó definitivamente a los turcos al descenso a la Liga C (una sola victoria en sus cuatro partidos). Y enderezó su trayectoria de tal forma que la victoria deja a los suecos con importantes opciones de clasificarse como primera de grupo: para ella les bastaría una victoria el próximo martes el Solna ante Rusia; el choque en casa de los entrenados por Cherchesov terminó con empate a cero por lo que la victoria favorecería a los suecos.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

En el Grupo 3, Austria perdió el pasado jueves en el Ernst Happel de Viena todas sus opciones de poder optar a ser campeón de grupo. La empresa no era fácil, ni mucho menos, porque el rival era Bosnia – Herzegovina, que venía de hacer pleno (al igual que ucrania) en sus tres primeros partidos. Pero Austria tenía aún una opción: ganando a los bosnios (y superando el 1-0 del encuentro disputado en tierras exyugoslavas) y venciendo este domingo a la ya descendía Irlanda del Norte, serían campeones de grupo.

Pero no siquiera hubo opción de llegar al domingo: un soso empate a cero ratificó el triunfo en el grupo de Bosnia y la permanencia de Austria en esta Liga B.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Y en el Grupo 4, en Cardiff City Stadium, País de Gales tenía una oportunidad de oro para ser campeón de grupo y, por tanto, ascender a la Liga A. Se enfrentaba a Dinamarca con quien había perdido en Aarhus en Septiembre pero el empate de los daneses en octubre ante Irlanda, provocaba que los galeses se proclamasen campeones de grupo, sin esperar a más resultados, si se imponían a los daneses.

Pero perdieron (uno a 2, con goles de bale, Jorgensen y Braithwaite), haciendo, de hecho, a los propios daneses campeones de grupo.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

La seleccion danesa logra el ascenso a la Liga A de esta Liga de naciones (Foto: dbu.dk)

Liga C

En el grupo 1, único de esta Liga C con tres equipos, al igual que en los Ligas A y B, Escocia derrotó claramente a Albania a domicilio (cero goles a cuatro). Con ello, Escocia se jugará el próximo martes, en casa y en su enfrentamiento directo con Israel, la opción de ser campeón de grupo. En el encuentro disputado en Israel, los locales se impusieron por dos tantos a uno, por lo que Escocia debería, además de ganar, superar el goal-average a los israelitas.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Comenzamos con este Grupo 2 de la Liga C el repaso a aquellos grupos con cuatro participantes. En jornada disputada el pasado jueves, Grecia se impuso a Finlandia por un tanto a cero, provocando la primera derrota de los nórdicos en este Liga de Naciones; no obstante, pese a la derrota, Finlandia ratifica su primer puesto del grupo y su ascenso a la Liga B, ya que los griegos no fueron capaces de superar el goal-average provocado por el dos a cero recibido en tierras finlandesas.

En el otro encuentro del grupo, Hungría se impuso de forma clara (dos a cero) a Estonia, consiguiendo tres puntos que pueden ser muy importantes para evitar el descenso directo a la Liga D.

En la jornada 6, Grecia debería imponerse sin mayores problemas a Estonia, confirmando su primera posición de grupo y, por tanto, su permanencia en esta Liga C. El enfrentamiento entre Hungría y Finlandia cerrará este grupo 2; intrascendente para Finlandia pero que puede resultar muy importante para los húngaros: no tienen otra opción que ganar para estar en condiciones de aprovechar un (complicado) ‘pinchazo’ de Grecia.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Doble empate a uno en la jornada 5 del Grupo 3: Bulgaria en Chipre y Noruega en Eslovenia; empates que no hacen sino certificar varias cosas: que Bulgaria y Noruega lucharán hasta el final por la plaza de campeón de grupo (ambas tienen diez puntos y tienen el goal-average particular empatado, al haber ganado cada una a la otra en casa por un tanto a cero), que Chipre accederá a la “Liga de Terceros” de esta Liga C y que la Eslovenia de Oblak (aunque no esté participando estos meses), Ilicic, Birsa o Kampl descenderá a la serie D.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Josip Ilicic y Eslovenia descienden a la Liga D de esta Liga de Naciones

Y en el Grupo 4, victoria clara de Rumanía frente a Lituania (tres tantos a cero) y apurada (dos goles a uno) pero importantísima la fratricida de Serbia sobre Montenegro. Por un lado, porque deja a los montenegrinos sin opciones de clasificarse primeros; y, por otro, porque sitúa a los serbios en inmejorables condiciones de hacerse con la primera plaza del grupo ya que, para ello, les basta con vencer el próximo martes en Belgrado a Lituania (única selección, junto con Islandia, Irlanda del Norte y San Marino, que no ha conseguido, de momento, un solo punto en esta Liga de Naciones).

El otro aspirante a esa primera plaza seria Rumania, pero necesitaría, además de vencer en Montenegro, una improbable derrota serbia.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Liga D

Otro doble empate en 1 en el Grupo 1 de la Liga D: de Georgia en Andorra y de Letonia en Kazajistán; doble empate que ya aclara nada que no estuviese aclarado: en esta Liga D (sin opciones de descenso), el único aliciente es ser campeón para acceder a los play-offs finales y ascender a la Liga C. Ese objetivo fue ya conseguido por Georgia antes de la disputa de esta jornada 5.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

En el Grupo 2, Moldavia se impuso en San Marino por cero tantos a uno y Bielorrusia ganó en Luxemburgo por un gol a dos, en un partido clave, arrebatándole así la primera posición del grupo. Así las cosas, Bielorrusia certificará su primera plaza si se impone este domingo a San Marino (ni un solo punto sumado en su casillero). Caso de darse la mayúscula sorpresa y que los sanmarinenses se impusiesen, Luxemburgo recuperaría la primera plaza, caso de imponerse a Moldavia a domicilio.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

En el Grupo 3, Azerbaiyán y Kosovo, con sus victorias ante Islas Feroe y Malta (los primeros, por dos goles a cero y los segundos, por cero tantos a cinco) han certificado su derecho a jugarse el primer puesto del grupo el próximo martes en territorio kosovar. Kosovo juega con notable ventaja ya que, al margen de jugar en casa, le vale un empate para ascender a la Liga C.

Tabla de posiciones proporcionada por Sofascore Resultados

Y, por último, en el Grupo 4, contundente victoria de Armenia en Gibraltar (dos tantos a seis) y cómoda de Macedonia en Liechtenstein (cero goles a dos). Esto deja a los macedonios con todas las opciones de ser campeones de grupo y ascender a la Liga C, ya que apenas necesitan conseguir un punto en el encuentro que el próximo lunes les enfrentará a Gibraltar.